Sharon Stone y Liam Neeson piden que Kevin Spacey vuelva a actuar: "Nuestra industria le necesita"

Ha pasado casi un año desde que Kevin Spacey fue absuelto de los cargos de conducta sexual inapropiada, y las estrellas están saliendo en defensa del actor para exigir que se le permita retomar su carrera en Hollywood.

Tras la emisión la semana pasada en el Reino Unido del documental en dos partes titulado Spacey Unmasked, actores, entre ellos Sharon Stone, Liam Neeson y Stephen Fry, elogiaron a Spacey —que estuvo en la lista negra después de que salieran a la luz denuncias de agresión sexual de varios hombres— y afirmaron que la industria "le necesita" y "le echa mucho de menos".

"No puedo esperar a ver a Kevin de vuelta al trabajo. Es un genio. Es tan elegante y divertido, generoso hasta el extremo y sabe más de nuestro oficio de lo que la mayoría de nosotros sabremos jamás", declaró Sharon Stone a The Telegraph.

[Kevin Spacey, declarado inocente de delitos sexuales contra cuatro hombres en Inglaterra]

"Es terrible que [los aspirantes a actores] le echen la culpa a él por no ser capaces de llegar a un acuerdo con ellos mismos por utilizarle y negociar con ellos mismos porque no consiguieron sus agendas secretas", añadió.

Por su parte, Neeson compartió el mismo sentimiento y dijo: "Me entristeció profundamente enterarme de estas acusaciones contra él. Kevin es un buen hombre y un hombre de carácter. Es sensible, elocuente y sin prejuicios, con un gran sentido del humor. También es uno de nuestros mejores artistas en el teatro y ante las cámaras. Personalmente, nuestra industria le necesita y le echa mucho de menos".

El escritor, actor y presentador Stephen Fry también ofreció su apoyo, diciendo que la estrella ha sido a menudo "torpe e inapropiada", pero "dedicar todo un documental a acusaciones que simplemente no se suman a delitos... ¿cómo puede considerarse proporcionado y justificado?".

[Juicio a Kevin Spacey: la acusación lo llama "matón sexual" y la defensa dice que se oirán "muchas mentiras"]

Fry dijo que la reputación de Spacey estaba "destrozada", y añadió: "¿Seguro que es un error seguir maltratando una reputación sobre la base de afirmaciones y retórica en lugar de pruebas y evidencias? A menos que me esté perdiendo algo, creo que ha pagado el precio".También escribieron cartas de apoyo el ganador del Oscar F. Murray Abraham y Sir Trevor Nunn, que dirigió a Spacey en dos producciones del teatro The Old Vic de Londres.

El documental de Channel 4 contó con el testimonio de varios hombres que acusaban al actor de comportamiento inapropiado. Antes de su estreno, Spacey tachó el documental de versión "parcial" de los hechos y declaró que los siete días que le había dado la cadena británica para responder no eran una "oportunidad justa".

Aun así, Spacey negó las acusaciones: "Asumo toda la responsabilidad de mi comportamiento en el pasado y de mis acciones, pero no puedo y no asumiré la responsabilidad ni pediré disculpas a nadie que haya inventado cosas sobre mí o exagerado historias sobre mí", dijo Spacey a Dan Wootton en una entrevista.

Spacey, que ganó un Oscar por Sospechosos habituales en 1996 y en 2000 por American Beauty, fue despedido mientras rodaba House of Cards, el éxito de Netflix, cuando surgieron acusaciones en su contra en 2017 y no ha aparecido en pantalla desde entonces. En una entrevista con The Telegraph dijo que hubo una "precipitación en el juicio" contra él cuando el movimiento #MeToo estaba creciendo en Hollywood.

El actor fue declarado inocente el año pasado de todos los cargos de agresión sexual contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, y en 2022 un tribunal estadounidense desestimó una demanda por agresión sexual contra él.

A principios de este mes, Spacey ganó una oferta para luchar contra un juicio civil sobre una acusación de que agredió sexualmente a un hombre. El hombre afirma que fue agredido en 2008 y, como resultado, ha sufrido daños psiquiátricos y pérdidas financieras.