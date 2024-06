Elia, la hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, y su marido cierran su tienda en Marbella: el motivo y su nuevo trabajo

El exedil de Marbella Julián Muñoz (76 años) continúa dando de qué hablar tras su último ingreso hospitalario en plena lucha contra el cáncer que padece. Muñoz atraviesa una delicada y se diría que crítica etapa en su vida. A su lado, incondicionalmente, sus hijas, Elia y Eloísa, y su de nuevo mujer, Mayte Zaldívar (67), con la que contrajo matrimonio el pasado mes de enero 17 años después de su divorcio.

En medio de este aciago trance, y mientras en los medios de comunicación se sigue especulando sobre las presuntas razones que habrían llevado a Julián y a Mayte a sellar nuevamente sus vidas -conviene recordar que ella rehízo su vida, hace más de 20 años, con un hombre llamado Fernando Marcos-, EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una información sobre Elia, la hija en común de Muñoz y Zaldívar.

Elia y su marido, Raúl Barriocanal, son unos reconocidos empresarios en Marbella. De hecho, el matrimonio ha tenido varios negocios en la Costa del Sol, desde un bar de moda en la calle Ancha de Marbella hasta una tienda, Trekking Running, en la arteria principal de la ciudad. A su marido le llaman El señor de Sierra Blanca en círculos marbellíes por su talante deportista y los compromisos con el mundo del atletismo y carácter solidario.

Julián Muñoz junto a su hija Elia, hace unos días, en Marbella. Gtres

Explican a EL ESPAÑOL que Elia Isabel y Raúl, grandes amantes del deporte, montaron su negocio, Trekking Running, hace años con gran ilusión y en él invirtieron sus ahorros y horas de implicación y trabajo. Fue una empresa próspera que ha sorteado diversos baches, pero, según puede confirmar este medio, Trekking Running echó el cierre en julio de 2023.

El negocio ya no está disponible y ha cerrado de forma permanente. Cuenta quien está capacitado para hacerlo que no fue una decisión fácil, pero sí necesaria. En todo momento, como no podía ser de otro modo, ambos contaron con el apoyo incondicional de su familia. En la actualidad, Elia y Raúl están trabajando, así lo corrobora este periódico, en el Mercado Municipal de Marbella, donde Zaldívar cuenta con un puesto.

El establecimiento se llama El puesto 85 y en él se ofrecen productos gourmet para consumo en casa, de cuya elaboración se encarga la propia Mayte. También este negocio pasó por momentos convulsos, como cuando en 2018 EL ESPAÑOL se hizo eco de que una empresaria había interpuesto una denuncia por la "doble venta del puesto numero 85, que fue vendido primeramente a una particular, y después, tras doblarle el precio de venta, a Fernando Marcos, la pareja de Mayte Zaldívar".

Aquella situación se resolvió a favor de Zaldívar y hoy este puesto es próspero y uno de los mayores sustentos de la familia Muñoz Zaldívar Marcos. Hasta donde controla este medio, Elia y Raúl están "echando una mano" a Mayte, una ayuda que es un gran alivio para Mayte, pues permite que se puedan turnar y, así, poder pasar más tiempo con Julián en el día a día. También para Muñoz es un importante pasatiempo este mercado.

Elia y su marido, grandes amantes del deporte.

De acuerdo a lo que confirma este medio, Fernando Marcos, la pareja de Mayte, ya no está tan pendiente de El puesto 85, pues ha emprendido un nuevo rumbo profesional: ha montado su propio chiringuito en la playa. En otro orden de cosas, los nietos de Julián están siendo claves en el ánimo del exalcalde, sobre todo, Vega, la hija de Elia.

Capitales también están siendo los vástagos de Eloísa, la hija que Mayte tuvo fruto de un primer matrimonio con un profesor de autoescuela de Ronda, de nombre Juan José Núñez, que murió en un trágico accidente de coche. Eloísa tenía dos años cuando su madre establece una relación sentimental con Julián Muñoz, en marzo de 1977.

Eloísa es la hija más discreta de Mayte y Julián siempre la ha visto como una hija biológica. "Nunca ha hecho distinción alguna y Julián acogió a Eloísa como su hija. Así la siente y la ha criado", detalla una persona próximo al exedil de Marbella. La vida, el paso de los años y los difíciles avatares que le tocó vivir a Eloísa -el Caso Malaya y el ingreso en prisión de su madre y de Julián-, forjaron un vínculo muy especial.

Recuperada

Elia Isabel afronta la delicada salud de su padre en un momento de gran estabilidad. No en vano, en 2023 recibió la mejor de las noticias: está recuperada -"recuperadísima", expresan a este medio- del cáncer que le fue diagnosticado en enero de 2022.

Elia Muñoz Zaldívar en una fotografía tomada en Madrid, en 2018. Gtres

Entonces, aquel serio bache de salud hundió a la familia. En concreto, a los padres de Elia Isabel: Mayte y Julián. La propia Zaldívar aseguró, rota de dolor: "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada". Este medio fue el primer medio que consiguió contactar con la hija del otroro feliz y exitoso matrimonio marbellí.

"Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más", manifestó Elia. Hoy, aquella enfermedad, finalmente, ha sido superada. Sí, el cielo obró el milagro para Mayte y sanó a su querida hija Elia. En esta excelsa felicidad se encontraban todos los miembros de la familia cuando la salud de Julián se debilitó el pasado mes de febrero.

Cabe recordar que Elia Muñoz Zaldívar, la hija en común del exalcalde de Marbella y Mayte Zaldívar, ha permanecido durante años en un discreto segundo plano. Tan sólo en determinados momentos importantes y críticos de su padre ha aparecido en los medios de comunicación para hablar de él y apoyarlo sin fisuras.

Especialmente doloroso para ella fue el ingreso de sus padres en prisión tras ser condenados por blanqueo de capitales en el caso Malaya. Al igual que su otra hermana, Eloísa, fruto de una relación matrimonial anterior de Zaldívar, Elia se ha mantenido discreta ante el vendaval mediático protagonizado por sus progenitores.