Ni Trujillo ni Agulo: este es el pueblo de España que tiene la calle más bonita del mundo

España es un país que se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores reclamos para el turismo. Millones de personas acuden hasta nuestro territorio para disfrutar de unos días de descanso o para disfrutar de las maravillas de nuestra tierra.

La gran mayoría de los visitantes acuden a nuestro país por la belleza de nuestras playas y por las múltiples actividades de ocio que ofrecen todos nuestros rincones. Sin embargo, un turismo que se ha puesto de moda en los últimos años es buscar los pueblos más bonitos, y a la par desconocidos, que hay en nuestro territorio.

Así podemos llegar hasta rincones escondidos como Setenil de las Bodegas, un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz que es conocido por tener algunas de las calles más bonitas del mundo. Tal y como destaca el usuario de Twitter Pato Bonato (@patobonato), este es uno de los municipios más bellos y a la par curiosos de todo el planeta.

¿Cuál es la calle más bonita del mundo?

Uno de los grandes placeres de hacer turismo es descubrir cuál es el punto de la nueva ciudad a la que llegamos que más nos gusta. Así podemos encontrar cuál es la calle más bonita de nuestro nuevo destino. Si no podemos viajar a muchos lugares diferentes, lo que podemos hacer es consultar las redes sociales, encontrar el lugar que más nos guste e ir decididamente hasta allí.

Una persona que ha reunido algunas de las calles más bonitas del mundo es Pato Bonato, un conocido influencer, creador de contenido y YouTuber especializado en viajes y transportes. Ahora, ha elegido algunos de los puntos más llamativos de municipios que no son del todo conocidos, pero que son claros ejemplos de belleza.

Este 'experto' elige dentro de su gran análisis una calle de un pueblo español como una de las más bonitas del mundo. El municipio en cuestión es Setenil de Bodegas, el cual presenta un espectacular aspecto, ya que algunas de sus calles están construidas sobre acantilados, con casas encaladas integradas dentro de las propias formaciones rocosas. Un absoluto espectáculo que se ha convertido en uno de los mayores reclamos de toda la provincia de Cádiz.

La vía pertenece a este municipio que apenas tiene 2.600 habitantes y que está situado junto al río Trejo, el cual atraviesa la ciudad. La belleza de sus calles ha sido reconocida a nivel mundial y su entramado urbano está declarado Conjunto Histórico.

2. Setenil de las Bodegas, España 🇪🇸



Setenil de las Bodegas en España presenta impresionantes calles construidas sobre acantilados, con casas encaladas integradas en las formaciones rocosas. pic.twitter.com/CAs7AIozIL — Pato Bonato (@patobonato) June 9, 2024

Sin embargo, esta no es la única calle española que ha encandilado a este experto en turismo. En Alicante existe una vía de lo más particular. Se trata de la Calle de los Hongos, una extravagante zona donde se erigen increíbles esculturas en forma de hongos de gran tamaño. Se trata de un sendero peatonal que crea una atmósfera única y muy particular.

Dentro de este ranking se cuelan municipios poco conocidos como The Shambles, en Reino Unido, Águeda, en Portugal, Asís, en Itaila, o Paros, en Grecia. Pero también hay pueblos muy famosos por su belleza como Burano o Capri. Y por último, hay grandes ciudades del mundo como Londres, París, Brujas, Ámsterdam, Quebec, Kioto o Estambul.