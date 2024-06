"Va a pasar a la fuerza": las amenazas del agente del 'caso Koldo' para colar en Transportes a empresarios

José Luis Rodríguez García, guardia civil detenido por el caso Koldo, amenazó a los vigilantes de seguridad del Ministerio de Transportes cuando intentó colar a un empresario gallego vinculado con el negocio de las pizarras. Esta compañía está siendo investigada por el juez Ismael Moreno por haber sido utilizada para blanquear dinero por el subteniente, el comisionista Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.

Según una querella interpuesta contra José Luis Rodríguez y a otros mandos de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el subteniente coaccionó y abusó de su poder con las personas de la empresa que se encargan de la seguridad en el Ministerio de Transportes.

El 21 de julio de 2022, tal y como contó este periódico, Rodríguez García intentó colar a un empresario amigo suyo que iba conduciendo un Audi Q8 negro. El guardia civil se negó a registrar la visita y que el nombre de esta persona quedara anotado en el control.

El subteniente llegó a comunicarse con la inspectora de seguridad del Ministerio para que la visita no apareciera en ningún registro. Cuando no lo logró, comenzó a amenazar a las personas a cargo de la seguridad.

"Igualmente va a pasar a la fuerza", así contestó el subteniente detenido, según los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "No se tiene que autorizar nada", afirmó antes de proclamarse como "la única persona de autoridad en el Ministerio".

"La próxima vez, cuando alguien me venga a ver a mí, pasa conmigo. Si alguien me lo impide tendrá que ser físicamente y, como lo haga, doy orden de detención inmediata contra la persona que me obstruya", añadió.

Ante estas amenazas, los vigilantes le indicaron que existían unas normas para el control de accesos puestas por el jefe de área de seguridad. En ese momento, el guardia civil levantó el dedo y, en tono desafiante, afirmó: "Está diciendo una tontería como un templo de grande".

El subteniente continuó afirmando que él era "el jefe de la unidad que reza aquí, que es la encargada de la seguridad". Rodríguez García aseguró que era "el jefe de la Guardia Civil de Nuevos Ministerios y que los protocolos de seguridad se los iban a dar".

"La próxima vez voy a pasar por ahí y, como me lo impida, vamos a ver qué pasa", siguió retando al mando de la Policía Nacional al frente de la seguridad del Ministerio. "Me lo va a impedir a la fuerza".

Esta no era la primera vez que Rodríguez García intentaba colar a un empresario sin pasar por el registro. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el 2 de junio de 2022 entró por el túnel de altos cargos en compañía de un hombre y de una mujer.

Los tres pasaron por el patio conocido como del ministro y se introdujeron en el interior del edificio de Transportes. Sus acompañantes en ningún momento pasaron por el registro ni fueron identificadas, tal y como marcan los protocolos.

Esta actitud de Rodríguez García fue definida por el equipo de seguridad de Transportes como de "una práctica habitual" por parte del subteniente. La Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis afirmó en un informe desconocer "las identidades" de los acompañantes y aseguró que se había creado "una brecha de seguridad", ya que "una vez que sortean los controles de accesos, quedan al libre albedrío para recorrer todas las dependencias del edificio sin control alguno".

Este suceso fue puesto en conocimiento de los mandos de la Guardia Civil sin resultado alguno. De hecho, el 9 de junio de 2022, el capitán de la compañía UPROSE se dirigió a una vigilante de seguridad y amenazó con "tener problemas y ser denunciada" si negaba la entrada a sus guardias civiles.

Querella a la Guardia Civil

Todos estos hechos fueron descritos en la querella interpuesta contra el subteniente detenido y otros mandos de la Guardia Civil por delitos de desobediencia, coacción, amenazas y falsedad documental. El juez archivó el caso sin prestar diligencia alguna, aunque se recurrió la decisión y próximamente la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si reabrir el caso.

José Luis Rodríguez fue detenido en la Operación Delorme por su involucración en el negocio de las pizarras, del cual era socio también. De hecho, este guardia civil fue el que conectó al comisionista Víctor de Aldama con el empresario Juan Carlos Cueto, según las conversaciones intervenidas por la UCO.

El equipo de seguridad de Transportes denunció en numerosas ocasiones el abuso de poder de mandos de la Guardia Civil en el Ministerio, así como la obsesión del subteniente por controlar los accesos al ministro y a los altos cargos. Según ha podido constatar este periódico, Rodríguez García hasta les llegó a pedir favores personales.

También hubo quejas por el uso de los servicios para funcionarios del Ministerio por parte de Guardia Civiles. Por ejemplo, ya en 2019 UGT emitió una queja formal por el pago de los campamentos de verano a los hijos del Rodríguez García por parte de Transportes. Este gasto sólo está permitido para los funcionarios, ya que el dinero sale de una pequeña parte del salario de cada trabajador que va destinado al fondo social.

El oficial mayor

El subteniente mantenía una estrecha relación de amistad con el oficial mayor, Alejandro de las Alas-Pumariño, del cual dependía esta área de seguridad en 2020 durante los hechos investigados del 'caso Koldo' y hasta julio de 2021. Durante esta época fue en la que el comisionista Víctor de Aldama entraba al Ministerio con un "pase especial" diariamente por la dependencia a cargo de la Guardia Civil.

Rodríguez García despachaba diariamente y se reunía a escondidas con el oficial mayor. Alejandro de las Alas-Pumariño fue condecorado con la medalla blanca de la Guardia Civil a propuesta del subteniente detenido, que convenció a sus superiores y a otros mandos.

El hermano del oficial mayor, Francisco de las Alas-Pumariño, también mantiene una estrecha relación con la Guardia Civil como jefe de la Unidad de Normativa de la Dirección General de Tráfico. Anteriormente fue jefe provincial de Tráfico en Guadalajara hasta 2020.

El oficial mayor dependía directamente de Javier Sánchez Fuentefría, actual director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y que fue director general de Organización e Inspección en el Ministerio de Transportes. La UCO señala que Fuentefría fue el "interlocutor" entre Adif, Puertos y la trama del 'caso Koldo'.

Alejandro de las Alas-Pumariño forma parte también actualmente del Consejo Rector de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Precisamente, en este edificio oficial no se permite el acceso con armas a guardias civiles o agentes de Policía Nacional, a diferencia de su criterio durante la etapa en la que estuvo al frente de seguridad en Transportes.

Cuando esta función pasó a ser dependencia del director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis se prohibió la entrada de armas al Ministerio, decisión que provocó amenazas por parte del subteniente y de otros mandos de la Guardia Civil al equipo de vigilantes de seguridad.