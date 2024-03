El guardia civil del 'caso Koldo' señala a Interior: "Gestioné yo las compras a través del Ministerio"

Luis Rodríguez García, el subteniente de la Guardia Civil detenido en la trama corrupta de Koldo García Izaguirre, implicó al Ministerio del Interior en las comisiones irregulares por los contratos de mascarillas fraudulentas. Así consta en una de sus llamadas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO).

La llamada figura en el sumario de la causa al que ha podido acceder EL ESPAÑOL y se produjo el pasado 19 de enero. A juicio de la Guardia Civil, esta conversación "resultaría clarificadora sobre el rol de este investigado". En ella está tratando de pergeñar un negocio con una firma del mundo de la construcción:

"Esto no es un dinero que he ahorrado yo de mis ahorros de toda la vida y lo estoy invirtiendo aquí, ¿vale?, no es eso, ni mucho menos, para que te hagas una idea, una de las empresas que ha capitalizado esto fue la que compró todas las mascarillas de España", dice el subteniente. "Todas las mascarillas de España, ¿vale? O sea, que con eso ya te digo todo. Que, por cierto, las he gestionado yo a través del Ministerio del Interior. Y esto son cosas que no tendría ni que decirte".

Paradójicamente, Rodríguez García ni siquiera estaba hablando del negocio de las mascarillas en el momento en que se incriminó a sí mismo. Según la conversación pinchada, el subteniente contactó telefónicamente con un hombre conocido como Alberto, un empresario que en principio no tiene que ver con la organización criminal.

Durante la conversación, el agente de la Guardia Civil divaga sobre los "problemas de solvencia" de Pizarras Santa Bárbara, una de las firmas del entramado empresarial investigado, y Alberto tiene dudas de que sea solvente. En ese momento, Rodríguez García se justifica con que "hay muchos proveedores" que quieren trabajar con ellos y pone de ejemplo el caso de las mascarillas fraudulentas.

[Aldama pidió a Koldo por mail que intercediese ante Aduanas para facilitar la llegada del material]

A juicio de la UCO, "resulta llamativo que se sitúa como la persona que gestionó todas estas compras de mascarillas por parte de Soluciones de Gestión [la firma a la que se adjudicaron los contratos millonarios] a través del Ministerio del Interior".

Para los investigadores, este hecho resulta especialmente "novedoso". "Si bien se habían obtenido indicios de las relaciones de Rodríguez García con los investigados Juan Carlos Cueto y Koldo García Izaguirre y Aldama, como avance en la investigación cabe destacar que se define a sí mismo como una pieza clave", refleja el sumario al que ha accedido este diario.

Reuniones en 'La Chalana'

La UCO también constató que Rodríguez García era, como "pieza clave en la gestión de los contratos", uno de los habituales del restaurante La Chalana, una marisquería madrileña donde miembros de la trama se reunieron en numerosas ocasiones.

En una de ellas, registrada por los investigadores el 10 de enero, se vio a José Luis Ábalos salir tras reunirse presuntamente con Koldo, a quien el día anterior le escucharon planear por teléfono la comida. Según la conversación intervenida, el asesor pensaba recurrir a su antiguo jefe para solucionar un asunto con el Gobierno de Baleares, que les reclamó 2,6 millones de euros por la compra de material defectuoso.

[Crece la presión para que Armengol y Torres asuman también responsabilidades por el 'caso Koldo']

Esa misma mañana, horas antes de que se produjese la reunión, Koldo se vio en el mismo restaurante con el mando de la Benemérita investigado en la trama. No era la primera vez que se veían en ese contexto, tal y como refleja la investigación y demuestra la foto que ilustra este reportaje.

Incompatibilidad

Rodríguez García, según ha podido averiguar EL ESPAÑOL, mantuvo de forma simultánea su puesto en la Benemérita al mismo tiempo que trabajaba en una de las sociedades involucradas en las comisiones obtenidas de los contratos millonarios de las mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, esta clara incompatibilidad pasó desapercibida a ojos tanto de la Guardia Civil como del Ministerio del Interior.

Rodríguez García, tal y como figura en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, se encontraba "en activo" en la "Sección de Seguridad de Nuevos Ministerios". Al mismo tiempo, señala la Fiscalía Especial Anticorrupción, figura como "empleado" en la empresa Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara S.L., la misma sobre la que hablaba por teléfono con Alberto.

El Ministerio Público redactó la querella el 6 de septiembre de 2023. Según ha podido conocer este periódico de diversas fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, en el Boletín Oficial de la Guardia Civil figura que este subteniente pasó a la reserva el día 22 de ese mes. Lo había solicitado en agosto.

Por tanto, los hechos que describe el fiscal evidencian que mantuvo su puesto como agente mientras estaba empleado en una de las firmas de la trama, sin que nadie en el Ministerio del Interior se percatara de ello.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil sólo confirman que pasó a la reserva en septiembre, sin especificar la fecha. Ahí, la Benemérita da una versión distinta a la de los fiscales, ya que a partir de ese mes lo empiezan a ubicar como empleado de Pizarras Santa Bárbara y no como agente.

