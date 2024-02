Ábalos sabía que estaban investigando a Koldo: según la UCO el exministro era "intermediario"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el exministro José Luis Ábalos actuó como "intermediario" para la trama que se hizo con 54 millones de euros y en la que está implicado su exasesor Koldo García Izaguirre, según uno de los informes de la UCO incluidos en el sumario del caso.

El exministro Ábalos sabía que su exasesor estaba siendo investigado desde al menos el 4 de noviembre y el sumario destaca que ambos se reunieron el pasado 10 de enero de 2024 en la marisquería La Chalana.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que uno de esos intermediarios sería José Luis Ábalos. En este sentido, el día 10 de enero de 2024 Koldo se reúne, entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21:15 y las 22:20 horas aproximadamente", señala el informe. Así queda reflejado en el oficio policial.

La reunión de Koldo con Ábalos tiene un especial interés para los investigadores. El día anterior, el empresario Juan Carlos Cueto, uno de los hombres clave de la trama, mantenía una conversación telefónica con el asesor de Ábalos. Koldo le remarcaba que al día siguiente, en el que se reuniría con el exministro, trataría las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión, la empresa investigada.

Koldo García le hizo llegar a Ábalos documentos relacionados con la investigación policial mediante su hermano Joseba, también imputado por la trama. Así lo acredita el informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En total, fueron tres documentos: una resolución del Consejo de Transparencia, donde se solicitaba el contrato de Adif y del Ministerio de Transportes con la empresa de la trama -Soluciones de Gestión-; un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de octubre de 2022; y la respuesta del Ministerio al Consejo de Transparencia, fechado en agosto de ese mismo año.

La entrega de documentación al exministro por parte de Joseba, el hermano de Koldo, se hizo en el domicilio personal de Ábalos en Valencia, según el informe. El 3 de noviembre de 2023, la Guardia Civil registra una llamada en la que Koldo pregunta a su hermano "si había quedado al día siguiente con José en Valencia", señala la Guardi Civil. Joseba confirma a Koldo que sí habían acordado verse al día siguiente y es entonces cuando el exasesor le pide a su hermano que lleve unos documentos que le habían dado.

"Los dos interlocutores acordaron que Koldo dejase los papeles que Josebe tiene que entregar a Ábalos en una furgoneta, vehículo que Joseba recogería sobre las 7.30 horas del día siguiente en la residencia de Koldo y Patricia [su mujer] en Polop de La Marina, en Alicante, para llegar a Valencia a las 9.00 horas", remarca el informe.

Con esta información, la Guardia Civil se centra en seguir los movimientos de Joseba, que se desplaza en un Mercedes hasta la casa de Koldo para cambiarse a la furgoneta en la que están los documentos que fueron entregados a Ábalos.

Marisquerías y reuniones

Los seguimientos permitieron establecer la cronología de esas reuniones. A las 8.54 en la AP-7 de camino a Valencia para verse con "José" [Luis Ábalos] a Joseba le para la Guardia Civil. Se le interviene un sobre que contiene los tres documentos citados. 19 minutos después Joseba continúa su viaje hasta un domicilio, en el que entra con un sobre en la mano. El hermano de Koldo sale del portal a las 9.52, tan solo ocho minutos después de haber entrado. A las 10.06 los agentes de la UCO ven a Ábalos salir del mismo portal.

El informe de la Guardia Civil señala que la última reunión, al menos conocida, entre Ábalos y Koldo García ocurrió el pasado 10 de enero en la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20. En aquella cena trataron la reclamación de 2,6 millones sobre el pago de 3,7 millones de euros que el Gobierno de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, hizo a la empresa Soluciones de Gestión por las mascarillas que resultaron ser defectuosas y que nunca se utilizaron.

El exministro se mostró "estupefacto" tras conocerse que la Guardia Civil había detenido a Koldo García Izaguirre, su ex asesor. "No tengo ni idea, me he enterado ahora", aseguró. Sin embargo, la información contenida dentro de esta documentación del umario vendría a desmentir estas palabras del exministro.

