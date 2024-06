La ficción policiaca española que ya es una de las series más vistas de Netflix España y ha superado a 'El caso Asunta'

Si hay algo por lo que se caracteriza la plataforma Netflix es por convertir en todo un éxito las nuevas series que incluye en su catálogo. El ejemplo más claro fue lo que ocurrió hace unos años con La casa de papel. La serie, que se emitió en un primer momento en Antena 3, no consiguió los resultados esperados con las emisiones semanales en la cadena privada. Sin embargo, la llegada de la ficción a la plataforma de streaming la convirtió en todo un fenómeno mundial.

Sin embargo, el de La casa de papel no es el único ejemplo de cómo Netflix puede convertir a una serie en todo un éxito asegurado. Posteriormente, ocurrió con otras producciones como Toy Boy o Entrevías, emitidas en Antena 3 y Telecinco, respectivamente. Ambas producciones no consiguieron superar las expectativas. No obstante, su llegada a Netflix convirtió a las series en unas de las más vistas de la plataforma de streaming.

Ahora, parece que Netflix lo ha vuelto a hacer. Y ha ocurrido, nada más y nada menos, que con la serie Una vida menos en Canarias. La ficción se estrenó en Antena 3 el pasado mes de abril con emisiones semanales los jueves, a las 22:45 horas. Sin embargo, la serie no consiguió buenos datos. De hecho, fue descendiendo con la emisión de los capítulos, pasando de un 12,2% de cuota 1.299.000 espectadores del día del estreno al 8.2% y 809.000 espectadores con la emisión del último capítulo.

'Una vida menos en Canarias'

Hace unas semanas, la serie llegó a la plataforma Netflix. Y desde entonces, se ha convertido en todo un éxito. Pocos días hicieron falta para que la ficción se convirtiera en una de las más vistas de Netflix España. Y es que, en la actualidad, la serie ocupa el cuarto puesto del ranking de los títulos más vistos de la plataforma en nuestro país.

A día de hoy, Una vida menos en Canarias solo ha sido superada por Ni una más, la tercera temporada de Los Bridgerton y la miniserie Eric, que ocupa en la actualidad el tercer puesto en la clasificación. La producción española se ha convertido ya en todo un éxito en la plataforma, llegando incluso a superar otras grandes ficciones como El caso Asunta.

Una vida menos en Canarias es una ficción española creada por Curro Royo, Fran Carballal y Enrique Lojo y dirigida por Inma Torrente y Moisés Ramos. La historia gira en torno a la vida de Luis Lacasa, interpretado por Ginés García Millán, policía experto de homicidios de Madrid al que destinan a Canarias.

Allí se encontrará con Naira Oramas, interpretada por Natalia Verbeke, una carismática inspectora que trabajará junto a Luis en uno de los casos más enigmáticos que se hayan visto jamás en las islas Canarias. Ambos juntan sus conocimientos con el objetivo de tratar de solucionar un caso que da muchos giros dramáticos y que gira en torno a la presencia de un asesino en serie al que hay que localizar.

'Una vida menos en Canarias'

Además, el inspector se reencontrará con su hija Jimena, una prestigiosa chef con la que lleva distanciado desde que murió su mujer un accidente del que arrastra todavía algunas secuelas el protagonista. Otro de los puntos centrales de la trama es la enfermedad que sufre el propio Luis. Nada más y nada menos que acromatopsia, una alteración por la que no ve colores como el rojo, el verde o el azul y lo ve todo en tonos grises.

En total, la serie cuenta con cinco capítulos de un total de 50 minutos de duración. En la producción participan otros actores y actrices como Paco Marín, Sergio Momo, Silvia Naval, Mari Carmen Sánchez, Luna Zuazu, Dariam Coco, María Garralón, Elisa Matilla, Thais Blume y Elena Ballesteros.

Al frente de la dirección de Arte está Purificación Adorna. La dirección de Fotografía corre a cargo de Víctor Tejedor Navares, con Alberto Luna como responsable de Vestuario. El montaje y la postproducción están coordinados por Ángel Armada.

Por el momento, no se ha confirmado que vaya a haber una segunda temporada de la serie. Sin embargo, algunos de los actores han confirmado en entrevistas a los medios de comunicación que la idea es continuar con esta historia que ya ha conquistado a miles de espectadores.