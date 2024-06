Carola Escámez, exmujer de Miki Nadal, se casa en el Valle de los Caídos con el que fue el entrenador del humorista

El pasado sábado, 8 de junio, Carola Escámez (37 años), la exmujer de Miki Nadal (56), vivió uno de los días más emocionantes de su vida tras contraer matrimonio con su actual razón de amor, Roberto Martín. La madre de la primogénita del humorista, Carmela (8), selló su vida en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Conviene recordar que Roberto Martín fue el entrenador personal de Miki Nadal durante un tiempo. Fue en diciembre de 2022, más de tres años después de su ruptura con Nadal, cuando Carola hizo público su compromiso con Roberto Martín. La pareja siempre ha procurado mantener un perfil público bajo y muy discreto, pero Escámez ha hecho un alto en su recogimiento.

En las últimas horas, la exdeportista ha compartido en sus redes sociales una imagen de su boda. Carola y Roberto llevan más de cuatro años juntos. Fue en el pandémico 2020 cuando la dupla comenzó su historia de amor. En este tiempo, los enamorados han consolidado su historia con el nacimiento de su primera hija en común, Covadonga. El día de su boda, Carola estuvo arropada por sus dos hijas, las auténticas protagonistas.

[El gran reto de Miki Nadal: ficha por una agencia de publicidad para relanzar su proyección en redes sociales]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C A R O L A E S C Á M E Z ™® (@carolaescamez)

El casamiento se ha celebrado en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el banquete y la celebración tuvieron lugar en la Finca El Campillo, en San Lorenzo de El Escorial. De acuerdo a los datos que han facilitado ellos mismos en su red social, el catering incluyó un aperitivo tipo cóctel y un menú a base de merluza, tarta de obleas y gazpacho de melocotón.

En cuanto a la fiesta, los novios contrataron una banda de música en directo, con temática pop-rock español. En un momento dado de la celebración, se produjo la intervención sorpresa del artista King África. En cuanto al vestido de la novia, Escámez lució dos diseños. El primero estuvo firmado por Rosa Clará, de escote barco, manga francesa y brocado de motivos florales.

Y el segundo llevaba el sello de la firma Redondo Brand. El diseño, como es menester, también era en color blanco, aunque tenía un corto más práctico: con minifalda, tirantes y gran lazada. Las distintas instantáneas compartidas por Carola y Roberto permiten ver, además, el papel destacado que tuvo la hija mayor de Escámez, Carmela, fruto de su matrimonio con Nadal. La hermana mayor fue la encargada de llevar las arras de boda.

Carola y Roberto se conocieron 'gracias' a que Miki Nadal decidió ponerse en forma con la ayuda de un entrenador profesional. Roberto fue el seleccionado entonces: graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, cuenta con su propio gimnasio y es especialista en salud, como señala en su perfil de Instagram.

El humorista se ha pronunciado sobre este amor de su exmujer. "Que mi hija tenga una hermanita me parece lo más bonito que le puede pasar, ya le di yo una. El año pasado no tenía ninguna y ya tiene dos. Yo, feliz, todo lo que sea felicidad para mi hija me viene muy bien", reveló a los compañeros de Europa Press. "Por una hija se hace lo que haga falta y la llegada de un hijo siempre es una alegría", celebró.

La plenitud de Miki

El humorista junto a su segunda hija, Galatea, en una imagen publicada en su Instagram el pasado 15 de noviembre.

Por su parte, Miki Nadal también ha rehecho su vida y está feliz al lado de la empresaria Helena Aldea (36). Ambos compartieron, henchidos de felicidad, el pasado mes de febrero que están esperando su segundo hijo en común.

Fue el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando Miki anunció que la familia Nadal Aldea crece: "Pienso decirle a Helena todo lo que la quiero y la admiro. Hoy es el día de gritarle al mundo lo felices que somos de ser pronto cinco en la familia. La familia que siempre había soñado".

Para Helena Aldea se trata de su segunda hija, mientras que para el presentador será su tercera experiencia en la paternidad. Su primogénita, Carmen, llegó al mundo hace casi nueve años, fruto de su relación con Carola Escámez. Nadal y Aldea viven su momento más dulce, esa -nueva- ansiada espera que los marcará por siempre.

En la capital de España han decidido asentar su residencia, aunque en la actualidad Aldea continúa viajando a Alicante por motivos de trabajo. Cabe recordar que ella es una exitosa empresaria que, junto a su hermana, abrió una tienda de moda, Capriche. Hasta la fecha, Miki y Helena han estado viéndose a caballo entre Madrid y Alicante, sin interrumpir sus obligaciones profesionales.

Así seguirá ella hasta que su nuevo estado de gestación se lo permita. Este diario descartó hace un tiempo que existan planes de boda para Miki Nadal y Helena Aldea. Continúan en el mismo pensamiento. "Este bebé les ha cambiado los planes, pero boda de momento no. Algo harán para formalizar, pero tiempo al tiempo", se informó hace un tiempo.