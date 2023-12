Pablo Berger triunfa en los Premios del Cine Europeo con 'Robot Dreams'

La 36 edición de los Premios del Cine Europeo distinguió como mejor película de animación a la española Robot Dreams, de Pablo Berger, en una gala en la que Isabel Coixet fue reconocida por su contribución al cine mundial y la francesa Anatomía de una caída arrasó en cuatro categorías, entre ellas la de mejor filme europeo.



Así, el cine español se lleva a casa un premio que Berger dedicó a "la creativa y vibrante industria del cine de animación española".



"No voy a parar hasta que la industria nos trate como iguales", dijo el realizador, quien recordó las palabras del "gran" Guillermo del Toro, según el cual "la animación no es un género".



La cinta, coproducida con Francia, cuenta la historia de Dog, un perro solitario que vive en Manhattan en los años 80 y que un día decide construirse un robot, un amigo. Se vuelven inseparables hasta que un accidente obliga a Dog a abandonar a Robot en una playa.

[Pablo Berger estrena 'Robot Dreams': “La llegada del sonido al cine fue un paso atrás”]



Coixet, por su parte, dedicó su Premio Logro Europeo en el Cine Mundial a todos los cineastas en Europa a los que se les ha dicho que no son lo suficientemente buenos, interesantes, controvertido o comerciales, entre muchos otros requisitos que supuestamente deben cumplir para triunfar en el mundo del cine.



"Cuando algo proviene de un lugar muy fuerte en tu corazón hay alguien a quien le gustará y conectará con lo que haces", les dijo.



Coixet explicó que muy pronto en su carrera se dio cuenta de que "detrás de la cámara no hay fronteras, pasaportes, banderas o límites". "Me gustaría que el mundo fuera así", enfatizó.



La actriz Laia Costa, que participa en la última película Coixet, Un amor, y encargada de hacerle entrega del premio, destacó el referente que es la directora para las mujeres cineastas y su disposición a ayudarlas siempre a abrir puertas.

Isabel Coixet con su premio. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

[De 'Todo sobre mi madre' a 'Alcarràs': las 10 mejores películas españolas de los últimos 25 años]



La cinta más premiada en esta gala de la Academia del Cine Europeo (EFA) fue Anatomía de una caída, de Justine Triet, al llevarse los galardones a mejor película europea, mejor dirección, mejor guión -para Triet y Arthur Harari- y mejor actriz -para la alemana Sandra Hüller-.



La cinta, que estaba entre las favoritas con cuatro nominaciones, recibió asimismo un premio a la excelencia por la mejor edición para Laurent Sénéchal.



Las dos máximas favoritas, con cinco nominaciones, respectivamente -a mejor película, director, actriz, actor y guion- Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki, una coproducción entre Finlandia y Alemania, y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, coproducida por Reino Unido, Polonia y Estados Unidos-, se fueron con las manos vacías.



The Zone of Interest se llevó al menos uno de los premios a la excelencia, dados a conocer ya antes de la gala, por el mejor sonido para Johnnie Burn y Tarn Willers.



El premio al mejor actor fue para el danés Mads Mikkelsen por su papel en La tierra prometida, de Nikolaj Arcel, una coproducción entre Dinamarca, Alemania y Suecia, y el galardón al mejor documental fue para Smoke Sauna Sisterhood, de Anna Hints y coproducida entre Estonia, Francia e Islandia.



El realizador húngaro Béla Tarr recogió el premio honorífico del presidente y de la junta directiva de la EFA; la productora Uljana Kim, que desempeña su labor en Lituania, el Eurimages a la coproducción; y el premio de Sostenibilidad - Prix Film4climate 2023, la empresaria y filántropa turca, Güler Sabanci.



La actriz británica Vanessa Redgrave, por su parte, dio las gracias en una conexión por vídeo por el premio a toda su trayectoria.



Durante la gala se recordó asimismo a los actores, directores y productores fallecidos en 2023, entre ellos los españoles Agustí Villaronga, Eugenio Martín, Carmen Sevilla y Carlos Saura.

Sigue los temas que te interesan