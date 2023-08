ECAM, la incubadora del mejor cine de autor español

'Yo no moriré de amor' dirigida por Marta Matute y producida por Cecilia Rivas Barbi, José Esteban Alenda y César Esteban Alenda

La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) ha formado parte de la producción del programa La Incubadora. De aquí han surgido proyectos cinematográficos tan importantes como Cinco lobitos, Anne, 20.000 abejas, La Inocencia, entre otros. A este programa se presentan miles de proyectos, pero solo son cinco los seleccionados en cada edición. Según Rafael Alberola, responsable de ECAM Industria, "la Incubadora es un espacio de referencia".

Los proyectos seleccionados reciben 10.000 euros para ayudar en el desarrollo de los largometrajes. "Lo que más nos preocupa es que los directores no puedan compaginar su proyecto en La Incubadora con sus demás cuestiones personales. Por eso es tan importante la financiación económica, para que puedan dedicarse de lleno a sus aspiraciones en La Incubadora", asegura Alberola.

En cada edición hay un grupo de mentores que asesoran a los directores y productores. En esta 6º Edición de La Incubadora los mentores han sido: Marisa Fernández Armenteros (productora), Pilar Palomero (directora), Elena López Riera (directora), Mercedes Gamero (productora), Nuria Giménez Lorang (directora) y Paco Plaza (director).

Según Marisa Fernández Armenteros: "Yo soy mentora desde el inicio de La Incubadora. Me he encontrado con muchas alegrías, como con Cinco Lobitos". Para ella, ser mentora significa mucho más que solo orientar los proyectos de los directores o productores: "Cada proyecto es un mundo, ser mentora te convierte en una psicóloga: tienes que entender los roles de cada persona, de donde viene el director, si es nobel si está más experimentado… Tienes que incentivar en cada tutoría al director del proyecto, tienes que ejercer también el papel de poli malo, su guion tiene que ser el mejor y tienes que hacer que se lo crean. Al final, ese proyecto se tiene que presentar delante de distribuidoras, cadenas de televisión…"

En las ediciones anteriores de La Incubadora han surgido proyectos tan relevantes como Anne (2020) o Cinco Lobitos (2022) que ganaron tres premios Goya respectivamente. Además, de nominaciones como con La Inocencia (2022) o Josefina (2021). También ha habido estrenos en festivales como en Berlinale de 20.000 especies de abejas (2023) o Matria (2023) en Málaga como Matar Cangrejos (2023) o en Rotterdam como La mala familia (2022).

Fernández Armenteros revela cuál puede ser el secreto para que estas proyecciones triunfen en premios o festivales: "Lo más importante de La Incubadora son los géneros diversos, tratar con películas de género de todo tipo, desde documentales, películas de humor, hasta películas de drama. Lo esencial para que triunfe un proyecto de esta edición es que no se parezca a Cinco Lobitos, sino que sea algo totalmente diferente".

Los cinco proyectos de esta 6º Edición es: Yo no moriré de amor de Marta Matute, Una cabeza en la pared de Manuel Manrique, Mala Gent de Sara Gutiérrez Galvez, ¿Es usted secuestrable? de Carlota Bujosa Cortés y Catorce de marzo dirigida de Alberto Gross Molo.

Este año Alberola resalta un proyecto entre los cinco que se presentan: "El proyecto que está destacando esta edición es Yo no moriré de amor ya que se está gestionando muy rápido. Ya tiene una coproducción y es el primero que va a rodarse, confío mucho en él. Sin embargo, será el público y la crítica quienes decidan qué proyecto será el próximo Cinco Lobitos".

Los cinco proyectos seleccionados este año

- Yo no moriré de amor dirigida por Marta Matute y producida por Cecilia Rivas Barbi, José Esteban Alenda y César Esteban Alenda. Sinopsis: Claudia es una joven de veinte años que se ve obligada a cuidar de Julia, su madre, enferma de Alzheimer. Claudia aborda los cuidados imponiendo una distancia emocional para no perder su juventud. Su lema es estar bien y NO PARAR.

- Una cabeza en la pared dirigida por Manuel Manrique y producida por Diego Sáinz. Sinopsis: Han pasado tres años desde la abolición de los toros en España y Rafael Jesús ya no podrá ser la figura del toreo a la que estaba destinado. Vaga por las calles intentando encajar en este nuevo mundo que no guarda ningún espacio para él. Cada paso que da le lleva más lejos de la arena, y más cerca de la sangre.

- Mala Gent dirigida por Sara Gutiérrez Galvez y producida por Inés Massa y Nadine Rothschild. Sinopsis: En un pueblo del Gironès se cruzan las historias de una profesora que quiere cantar, un futbolista recién retirado y un pastelero que sigue enamorado de su exmujer. Los tres son invitados de una boda y tendrán que poner sus mejores caras el día de la celebración.

- ¿Es usted secuestrable? dirigida por Carlota Bujosa Cortés y producida por David Castro González. Sinopsis: Han pasado 45 años desde que Carmen, la tía de Carlota, pasó casi tres días en el surrealista secuestro de un avión. Intentarán descubrir si la mente puede separar la realidad de la ficción y jugarán con los límites de la memoria, desvelando una historia más profunda y personal.

- Catorce de marzo dirigida por Alberto Gross Molo y producida por Laura Egidos Plaja. Sinopsis: Dos hermanos se enfrentan al que podría ser su último día juntos antes del juicio de divorcio de sus padres, en el que deberán decidir con cuál de los dos prefieren vivir a partir de ahora.

