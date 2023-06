Confirmada la muerte de Julian Sands, el actor desaparecido desde enero en las montañas de California

Las autoridades de California han confirmado este martes que el cuerpo encontrado el sábado en las montañas del sur de California pertenece al actor Julian Sands, de 65 años. El intérprete de Una habitación con vistas (1985) desapareció en esa zona hace cinco meses. La causa de la muerte todavía se está investigando "a la espera de más resultados de las pruebas".

Un grupo de montañeros encontró el cadáver el pasado sábado en el monte Baldy, en las montañas de San Gabriel, concretamente una zona cercana al sendero por el que Sands salió a hacer una caminata el pasado mes de enero y de la que nunca regresó. Un forense ha confirmado este martes que los restos humanos pertenecen a Sands, según ha anunciado el departamento del sheriff del condado de San Bernardino en un comunicado.

Este mismo cuerpo informó el fin de semana que "montañeros civiles contactaron con la oficina del sheriff de Fontana tras descubrir restos humanos en una zona al aire libre" del paraje montañoso donde se habían centrado las labores de búsqueda. El cadáver fue descubierto hacia las diez de la mañana del sábado y fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado. El pasado viernes, la familia del intérprete emitió un comunicado: "Continuamos teniendo a Julian en nuestros corazones con recuerdos brillantes de él como un maravilloso padre, esposo, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un artista original y colaborativo".

Julian Sands durante el rodaje de 'El pájaro pintado' (2019). Reuters

Julian Sands, de 65 años, desapareció el pasado 13 de enero de enero sin dejar rastro -aunque no se informó oficialmente hasta el día 19- mientras se encontraba de excursión por la zona de monte Baldy, en las montañas de San Gabriel, en Los Ángeles, un destino popular para los aficionados al montañismo. Esa zona ha centrado las labores de búsqueda gracias a la identificación pitidos del teléfono móvil del actor inglés.

Los trabajos de rescate tuvieron que suspenderse ese mismo mes de enero a causa de las adversas condiciones meteorológicas y el riesgo de avalanchas. Hasta entonces se contabilizaron ocho operaciones de rescate que sumaron más de 500 horas de búsqueda. Hace una semana, se retomaron estas labores con la colaboración de más de 80 voluntarios, agentes de policía, dos helicópteros y tripulaciones de drones. Los resultados, sin embargo, resultaron infructuosos.

Julian Richard Morley, Sands, más conocido simplemente como Julian Sands, era un actor británico nacido en Otley, en Yorkshire Oeste, (Reino Unido) en enero de 1958 y se mudó a California en los años 60 para tratar de hacerse un hueco en Hollywood. A sus 65 años. Es conocido sobre todo por sus trabajos en películas como The Killing Fields, Warlock, Una habitación con vistas, Aracnofobia, Romasanta y Vatel. También ha protagonizado papeles en las series 24 y Smallville.

El aire libre y el montañismo en particular fueron sus grandes pasiones más allá del mundo del cine. En una entrevista en 2020 explicó que escalar no se resume en una cuestión de ego o en una "gran carrera heroica hacia la cima", sino más bien "de súplica, sacrificio y humildad": "No es tanto una celebración de uno mismo sino la erradicación de la autoconciencia de uno mismo. Y así, en estas caminatas te pierdes a ti mismo, te conviertes en un recipiente de energía en armonía, con suerte, con tu entorno".

