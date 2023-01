Muere a los 94 años el cineasta Michael Snow, director de la vanguardista 'La région centrale'

Michael Snow falleció el pasado 5 de enero a los 94 años por causas aún sin especificar. Nacido en Toronto (Canadá), se desempeñó a lo largo de su trayectoria como escultor, pintor, músico profesional de jazz y cineasta. El documental La región centrale es el título imprescindible de su carrera cinematográfica. Fue rodado en invierno, en mitad del desierto canadiense, con una cámara robotizada colocada en lo alto de una montaña.

En la década de 1960 se convirtió en uno de los grandes nombres de la vanguardia artística. Su trabajo exploraba la naturaleza de la percepción, el lenguaje y la temporalidad, hasta ser considerado una de las figuras clave del cine experimental y de la videoinstalación. Snow estudió en la Upper Canada College y la Ontario College of Art y en 1957 su trabajo fue por primera vez expuesto al público.

En Nueva York, ciudad a la que se mudó con su pareja Joyce Wieland, también artista, impulsó el movimiento del cine estructural y la vanguardia fílmica con una película pionera. Wavelength (1967) exploraba el interior de una habitación, dando cuenta del interés del creador por el movimiento de la cámara, el lenguaje que podía llegar a alcanzar y la relación entre imagen y sonido.

En aquellos años entró en contacto con cineastas que compartían inquietudes artísticas similares. Entre los experimentalistas se encontraban Hollis Frampton, con quien colaboró precisamente en Wavelenght, o Stan Brakhage, que dejó su imborrable sello en Chantal Akerman, directora de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles.

Algunos de sus filmes más celebrados son Rameau’s Nephew’ by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen (1974) o So Is This (1982), aunque el título más reconocido es, sin duda, el mencionado La región centrale, con el que pretendió mostrar las imágenes que captaría una nave alienígena si aterrizase en nuestro planeta.

La cámara tenía un brazo mecánico que permitía el movimiento en cualquier dirección e incluso podía grabar boca abajo. Utilizando instrucciones grabadas en una cinta magnética, Snow podía controlar el movimiento del brazo, creando breves rutinas que tenían que ser comprobadas y programadas diariamente. El único sonido que se escucha son pitidos y ruidos electrónicos sincronizados con el movimiento de la cámara.

Más allá del cine, Snow tocaba jazz profesionalmente en los cincuenta y los sesenta, actividad que compaginaba con la pintura y la escultura. Más tarde, formó el conjunto de improvisación libre canadiense CCMC e hizo conciertos, primero en Canadá y luego a escala internacional. Desde mediados de la década de los setenta, publicó más de una docena de álbumes.

En cuanto a su obra pictórica, escultórica y fotográfica, se ha presentado en todo el mundo y forma parte de numerosas colecciones. Además de convertirse en una referencia de las videoinstalaciones, cumplió numerosos encargos de esculturas y recibió numerosos premios. Algunas de sus exposiciones más recientes son Secuencias, en La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona (2015), y Michael Snow: Photo-Centric, en el Museo de Arte de Filadelfia (2014).

En 2015 Ediciones Polígrafa (Barcelona) publicó un voluminoso monográfico dedicado a su obra: Michael Snow: Sequences. A History of His Art. Su último trabajo para el cine había sido Cityscape, de 2019.

