Muere el actor ucraniano Pasha Lee, de 33 años, durante un bombardeo ruso cerca de Kiev

El actor ucraniano Pasha Lee ha fallecido a los 33 años durante un bombardeo ruso en la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, donde se encontraba enrolado en las fuerzas armadas de Ucrania, según ha informado el Festival Internacional de Cine de Odesa en redes sociales.

El 6 de marzo "el famoso actor Pasha Lee ha sido asesinado", indica una publicación en Facebook del festival, que explica que el artista, cuyo nombre real era Pavlo Li, se había unido a las Fuerzas de Defensa Territorial "para proteger al país de los ocupadores rusos".

Pasha Lee era también actor de doblaje, así como presentador de televisión, cantante y compositor. Participó en la obra de teatro Koleso y en las películas Shtolnya (2006), Shadows of Unforgotten Ancestors (2013), de Lyubomyr Levytsky, Zvychayna sprava (2012), de Valentyn Vasyanovych, The Fight Rules (2016), de Oleksey Shaparev, ‎Meeting of classmates (2019), de Valentyn Shpakov, y otras. Su voz, además, sirvió para doblar al ucraniano películas como El rey León y El Hobbit.

Nacido en Yevpatoria (Crimea) en 1988, era hijo de padre de etnia coreana y madre ucraniana. Lee era uno de los rostros conocidos en Ucrania que se había enrolado en el Ejército para combatir a las tropas de Vladímir Putin. Otros ejemplos de celebridades convertidos a militares que han trascendido estos días son el del tenista Sergiy Stakhovsky, que llegó a ser el número 31 de la ATP.

Irpin, localidad al noroeste de Kiev y de casi 43.000 habitantes, está siendo evacuada tras días de intensos ataques rusos y después de múltiples obstáculos para sacar a la población de la ciudad por la ofensiva rusa.

Por otra parte, la Academia del Cine de Ucrania pidió hace unos días al resto de festivales internacionales un boicot para que dejen de programarse películas de origen ruso. También solicitaron a los productores internacionales el cese inmediato de cualquier trato comercial con empresas rusas y de la transferencia a su territorio de los derechos de propiedad intelectual de películas o series

