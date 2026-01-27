ES NOTICIA:
Una escena de 'Tebanas'. Foto: David Ruiz

Stanislavblog

'Tebanas', una antología trágica descarrilada

Álvaro Tato y Yayo Cáceres condensan en hora y media, con no buenos resultados, tres tragedias y una comedia sobre la malograda dinastía de Edipo.

Más información: Un trueno en la sala: Oriol Pla en 'Gula'

Publicada

Concentrar en un espectáculo de algo más de hora y media la antología de tragedias griegas sobre la malograda dinastía de Edipo no es moco de pavo. Álvaro Tato y Yayo Cáceres, con su compañía Ay Teatro, lo han hecho en Tebanas, recién estrenada en el Teatro La Abadía.

En su empeño por hacer un espectáculo instructivo y ameno, sus artífices han sacado la tragedia de la vía habitual por la que circula y el resultado es que descarrila.

Y el corsé al que está sometido el montaje le aprieta demasiado: meter en hora y media tres títulos y una breve comedia siguiendo el ejemplo de las representaciones dionisíacas griegas. Aquellas eran festivales que duraban unos seis días, a seis horas diarias de representaciones teatrales; el público los vivía casi como una romería, especialmente los visitantes que debían buscar alojamiento o acampar en los alrededores del teatro.

Un momento de 'Los duelistas'

Aquí se ofrecen tres tragedias más una comedia, pero en 90 minutos. Al ritmo acelerado que suceden, con actores muy enérgicos y excitados en exceso, que tienen que lidiar con el verso y con el canto, si no es también con un instrumento, y a los que cuesta entenderlos en algunos momentos, hace difícil que un espectador medio siga lo que aquí se cuenta.

Por otro lado, dudo que el código interpretativo antinaturalista y distanciado de los actores, que se comportan casi como marionetas, convenga a la tragedia. Es apropiado para comedia, pero la tragedia exige que el espectador procese los dolores y valores humanos trascendentales y los tabúes que no deben romperse de los argumentos trágicos. También necesita tiempo para paladear el lenguaje y la poesía trágica, y aquí no hay tregua para ello.

La versión de Tato es una obra nueva a partir de títulos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, ya que los ha reescrito en su estilo fresco y accesible, usando el verso blanco para diálogos mientras las secciones cantadas son romances y sonetos. Como texto me recuerda a las ediciones de clásicos adaptadas para jóvenes y que tanta aceptación tienen.

Da comienzo con la historia de Edipo (siguiendo la de Sófocles de Edipo Rey), interpretado por Fran Garzía, un actor con buena voz y presencia. En el segundo acto dos de los hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, se disputan el trono de Tebas, lo que provocará la guerra civil (a partir de Siete contra Tebas más el añadido de Esquilo y de Las tebanas de Eurípides).

A continuación, se intercala la pieza cómica, que funciona como un entreacto, y para la que Tato ha echado a volar su imaginación recreando un Inframundo chistoso al que viajan un grupo de enterradores de cadáveres tras la contienda. Tras él, volvemos a la tragedia con Antígona, la heroína que desobedece las leyes de la ciudad.

De todas, me quedo con esta última. Es fácil que así sea, Antígona es la tragedia que más se acerca a nuestro tiempo, su temática —la desobediencia al Estado— sigue siendo actual y nos ofrece la mejor interpretación del montaje, la de la actriz Cira Ascanio que tiene el rol y el tiempo para hacer una labor convincente dentro del esquema que ya he descrito.

Foto de escena de 'Numancia'.

La escenificación es muy sencilla y sigue el estilo de la casa marcado por Yayo Cáceres. Espacio prácticamente vacío donde el vestuario adornado con simples elementos iconográficos nos informa de quién es cada personaje (aplaudo la labor de Tatiana de Sarabia) y donde el director aprovecha el sugestivo poder del teatro para crear imágenes a partir de simples objetos que manipulan los actores. Los seis intérpretes se integran y desintegran en el coro conforme se suceden las obras y les toca encarnar a personajes protagonistas. Y todo engarzado con composiciones musicales que firma también Cáceres.

Tebanas

Teatro de la Abadía. Hasta el 15 de enero

Textos originales: Esquilo, Sófocles y Eurípides
Dramaturgia y versión: Álvaro Tato
Dirección: Yayo Cáceres
Reparto: Cira Ascanio, Marta Estal, Mario García, Fran Garzía, Daniel Migueláñez y Mario Salas de Rueda
Escenografía: Ay Teatro y Tatiana de Sarabia
Iluminación: Miguel Á. Camacho
Vestuario: Tatiana de Sarabia
Música original: Yayo Cáceres
Dirección de producción: Emilia Yagüe
Distribución: Emilia Yagüe Producciones
Producción: Ay Teatro

