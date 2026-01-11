'Los duelistas', amena versión teatral de la novelita de Joseph Conrad en el Fernán Gómez

El relato de Joseph Conrad Los duelistas cobra una sugerente teatralidad bajo la dirección de Emilio Gutiérrez Caba y un buen cuarteto de intérpretes. Todavía en el Teatro Fernán Gómez hasta el 18 de enero.

Como bien explica el autor de la versión teatral, Javier Sahuquillo, en el programa de mano, Los duelistas -escrita en 1907 e inspirada en hechos reales- es una novelita antihistórica sobre el enfrentamiento que dos húsares mantienen a lo largo de toda su vida y que se manifiesta en la sucesión de duelos que protagonizan por un pretexto aparentemente ridículo. Tanto es así que los espectadores que asistimos a esta obra lo olvidamos rápidamente y no somos capaces de recordarlo al poco de comenzada la función, pues en cada duelo de estos dos soldados parecen ser distintos los motivos que les llevan a batirse.

Conrad escribió una metáfora o alegato antibelicista contra Napoleón y las guerras imperialistas que animó en toda Europa bajo pretextos que, como exige el guion, revistió de bellas y honorables palabras, lanzando a sus ejércitos invasores a apropiarse de lo ajeno; España fue una de sus víctimas, sus tropas se dieron un paseo despiadado de ocho años a principios del XIX.

Algo parecido les ocurre a estos soldados enfrentados por una presunta ofensa que les ha conducido a un enconado conflicto que tiene que ver con el honor militar o la traición y que uno de ellos -Feraud- se niega a resolver por la vía del diálogo. Tal vez, como achaca Conrad, se explique porque se trata de soldados de caballería de carácter exaltado, acostumbrados a entenderse mejor con su caballo que con un igual.

Pero el relato de Conrad también plantea otro asunto con miga, el de dos hombres que se rigen por unos ideales y códigos morales, en este caso el de preservar su reputación de valerosos militares, que han decaído o se han vaciado de contenido con el cambio de régimen político. Son dos hombres fuera de su época, no sintonizan con el nuevo régimen tras la caída del bonapartismo, ni lo entienden ni les entienden y estos duelos pueden verse como un arrebato melancólico.

La versión teatral resulta entretenida, tiene la pulsión de una historia de aventuras, y mantiene un tono paródico que acentúa lo absurdo del combate de los contendientes. Sahuquillo intenta romper la narratividad del texto fragmentándolo: introduce al propio Conrad como narrador, -interpretado por Daniel Ortiz a la manera de un maestro de ceremonias de fina ironía y con estupenda dicción-, y a su esposa Jessi Conrad. Aurora García Agud da vida a esta última con gracia y seguridad, amenizando la función al piano e introduciéndose en la acción en varios roles con ayuda de un atuendo efectivo por sus múltiples posibilidades para transformarse.

Los dos militares, aunque comparten el haberse forjado en los ejércitos napoleónicos, contrastan en flema y personalidad y representan también dos formas distintas de entender la vida y de adaptarse a los vaivenes de la historia. El general Hubert es interpretado por Francisco Ortiz, estupendo en su papel de hombre sereno que trata de reconciliarse con su antagonista sin conseguirlo, cuyos ascensos en su carrera militar continúan durante la restauración borbónica y que ya en edad madura logra hasta un matrimonio burgués aparentemente feliz.

Aurora García Agud, en 'Los duelistas'. Foto: Fede Caraduje

Por su parte, Feraud es el exaltado, un leal a Napoleón cuya carrera militar se verá truncada con la caída del emperador y que se siente un inadaptado a los tiempos de paz; José Juan Sevilla lo interpretaba con el punto de arrogancia y de hombre poco razonable que se le supone.

A pesar del odio que se profesan, los dos se necesitan, tanto que al final de su vida hasta se protegen. En la obra tienen breves diálogos y lo mejor, estupendas luchas de esgrima escénica preparadas por Javier Mejía (que ha acabado sustituyendo a Sevilla al sufrir una lesión) en el limitado espacio de la pequeña sala Guirau.

En conjunto, un espectáculo de pequeño formato que revela ambición en su puesta en escena, ameno, con estupendas interpretaciones y que, sin pretenderlo, nos hace reflexionar sobre los recientes acontecimientos políticos que el nuevo año nos ha traído.