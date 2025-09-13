'El Orgullo de quererte', otro empeño fallido de zarzuela moderna

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Vivir de alquiler para comprar vivienda
Mapa de noticias
Comprobar Cuponazo ONCE
Escalada de Netanyahu contra Sánchez
Moncloa intenta salvar la relación con Puigdemont
Felipe Isidro tiempo mínimo ejercicio
Borja Yus gimnasio error España
Pedro Ruiz CIS Tezanos Eurovisión
Bolsonaro, condenado a 27 años
CIS Tezanos
Exposición centenaria
Albañila sobre la falta de mujeres
Prohibición de fumar en la terrazas
Aerogeneradores en placas solares
Como conseguir los jóvenes la hipoteca
Nuevo asfalto en carreteras
Planificación fiscal
Accionistas de Sabadell
Injusta pensión con 44 años cotizados
IA encarece precios
Disparo Charlie Kirk
¿Quién es Charlie Kirk?
Truco interiorista combinar cojines
Muebles casa en venta
Hija Camila
Muerte empresarios Gerona
Realidad ser funcionario
Alejandra Morena
Funcionario de Correos
Albañila
Analista inmobiliaria
Jubilado
Santiago Segura
Nuevo mercadillo Madrid
Vivienda más cara
Miedo a Hacienda
Falta de trabajadores en el campo
Inquiokupas
Premio a quien menos trabaja
Donación de padres a hijos
Truco salmón más sabroso
Jubilado y su queja del Imserso
Burbuja inmobiliaria
Sánchez y Begoña Gómez, entre abucheos
Tim Minnick, entrenador de 83 años
Emprendedor chino en España
Jubilada y la ley antitabaco
Truco renovar cocina sin reformas
Experto en desarrollo personal
Fecha de venta oficial iPhone 17
Mariló Montero en 'La Revuelta'
Joven emprendedor
Experto en desarrollo personal
Viajes del Imserso por 50 euros
La ruina de la Lotería
Pago de las pensiones en septiembre
Casa prefabricada sustituirá a la tradicional
Jubilado suizo elige España para vivir
Dinero de las tragaperras
Madre con tres hijos vuelve a casa de sus padres
Truco batería iPhone
Rentismo sistema parasitario
100.000 € con un piso okupado
Mejor libro para ganar dinero
Pedro Ruiz colegios pantallas
Víctor Alfaro podólogo España
José Luis Marín psicólogo depresión
Dos acuerdos del CGPJ vetan a Garzón
Leire Díez sobre Aldama
Barrio más barato alquiler Madrid
Apertura bar
Festival Madrid
Casa prefabricada arrasa España
Ático de Tamara Falcó
Novedades Lidl
Experto de las plantas
Todo el salario para pagar el alquiler
Gonzalo Bernardos advierte sobre las agencias inmobiliarias
Pensión injusta
Actividades extraescolares
Javier Díaz-Giménez y los salarios
Estafada por un falso banco
Venta de vivienda heredada
Truco cebolla confitada perfecta
Arguiñano
Pescadero truco pescado fresco
Restaurante País Vasco
Seguridad Social obliga a trabajar
Sueldos trabajadores
Interiorista advierte mayor error reformas
Nombre del hijo de Manu Carreño
Un administradora de fincas
Mariano
Un momento de la zarzuela de 'El orgullo de quererte'. Foto: Pablo Lorente

Un momento de la zarzuela de 'El orgullo de quererte'. Foto: Pablo Lorente

Stanislavblog

'El Orgullo de quererte', otro empeño fallido de zarzuela moderna

Ni siquiera la veteranía y el buen oficio de Boadella corrige la censurable factura de esta producción, en la que se relata un romance homosexual en el contemporáneo barrio de Chueca.

Más información: Aquel Madrid chico: reivindicación de la zarzuela

Publicada

Con el anuncio de una nueva creación lírica de zarzuela suelo preguntarme: ¿Es eso posible? ¿Se puede ampliar nuestro repertorio lírico con aportaciones actuales? A tenor de los últimos ejemplos que llevo vistos, dudo de tal empresa, pero los teatros públicos siguen en ello.

Tampoco me aclara el asunto el estreno del pasado jueves, 11 de septiembre, en los Teatros del Canal de El Orgullo de quererte, compuesta por Javier Carmena en 2010 y ambientada en las madrileñas fiestas del Orgullo Gay según libreto de Felipe Nieto.

Es esta una deslavazada coproducción impulsada por el citado teatro, en la que participa el Auditorio de Tenerife y la Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid (ORCAM). Ni siquiera la veteranía y el sólido oficio de Albert Boadella, que comparte las lides en la dirección de escena con Martina Cabanas, corrige la censurable factura de una producción que implica a una cuarentena de actores (coro y ballet incluido) durante las poco más de dos horas que dura la representación.

Un momento de la zarzuela 'El Orgullo de quererte'. Foto: Pablo Lorente

Boadella ha defendido la partitura por su belleza y porque sigue la senda de los grandes del género sin perderse en extravagancias vanguardistas. Ciertamente que la música de Carmena se recibe bien por cualquier oído habituado al repertorio más clásico; y nos deja una sensación de mezcla de números musicales recreados e inspirados a partir de La verbena de la Paloma, música del maestro Alonso en dúos y romanzas, hasta oímos una variación del Intermedio de La boda de Luis Alonso.

Pero de una zarzuela contemporánea esperamos que tenga correspondencia musical con lo que oímos en nuestro presente, con un lenguaje moderno que no tema incorporar innovaciones que no necesariamente tienen que ser vanguardistas (en alusión al rechazo que estos ismos provocan en Boadella). Nada de eso ocurre en El Orgullo de quererte, no logra musicalmente desprenderse de cierto olor a naftalina que impregna al género quizá por su carácter histórico y local.

Foxtrots, pasodobles, chotis, pasacalles, dúos, romanzas, seguidillas, boleros… hasta 18 números musicales coinciden en este pastiche que la ORCAM interpreta bajo la dirección de la mexicana Alondra de la Parra, con un sonido orquestal que a veces suena turbio, especialmente cuando acompaña al coro de la Comunidad de Madrid, que tiene una destacada participación y que da muestras de que se ha quedado corto con los ensayos.

De la Paloma al Orgullo

Respecto al libreto, escenifica un episodio amoroso entre dos homosexuales durante la verbena del Orgullo Gay. La acción se desarrolla en una noche estival de mucho calor en la madrileña plaza de Chueca, o sea, es la trasposición del argumento de La verbena de la Paloma a otra verbena de nuestros días, en sintonía con lo políticamente correcto y a la vez con la exaltación de lo dionisiaco que tanto se lleva. Y tan previsible como convencional, con algún personaje inexplicable como una prostituta que ejerce su oficio en Chueca.

La obra nos la va contando un narrador, aquí el tenor Enrique Viana, maestro en pergeñar disparates lírico-cómicos en solitario y también un habitual en las zarzuelas al que lo añaden para personajes excéntricos y humorísticos. Viana es P.J, especie de dealer que se ve traicionado por su amante y que actúa de su antagonista.

Una escena de 'La revoltosa' dirigida por Juan Echanove en el Teatro de la Zarzuela. Foto: Javier del Real

Al tono arrevistado del espectáculo contribuyen la aparición de tipos populares, como el chulo Alonso (el barítono Germán Olvera, con atractiva voz, que arrancó los aplausos del público) del que se enamora Tadeo (el tenor Santiago Ballerini). En voces femeninas nos encontramos con la prostituta La Petri (la soprano Berna Perles) y las tres Maris, un trío de amigas "mariliendres" a los que dan vida las sopranos María Rey-Joly y Mar Morán y la mezzo Andrea Rey. Se echa en falta algo de emoción.

La puesta en escena desconcierta en sus inicios, reina cierto desorden del elenco mezclado con el cuerpo de baile y el coro. Tampoco ayuda a informarnos de lo que pasa el vestuario neutro y poco acertado de figurantes y actores, aunque la obra logra recuperarse de esta confusión y ganar claridad y limpieza.

El espectáculo me trajo el recuerdo del divertido musical Kinki Boots que se vio en el Teatro Calderón hace unos años, un espectáculo con mucha peluca y maquillaje, mucho taconazo de charol de diez milímetros, abundancia de chascarrillos, descarados drag queens, con una estrellaza como el actor brasileño Tiago, y una animosa partitura creada por Cindy Lauper.

Pero claro, era otra cosa, la zarzuela no es el musical, aunque sean primos. Se podría haber aprovechado la bastardía y la flexibilidad de nuestro género para algo más atrevido.

Más en Stanislavblog