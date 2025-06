'Elden Ring Nightreign', los señores de la noche

Elden Ring no solo está considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, sino que ha disfrutado de un éxito sin parangón. Tras más de tres años en el mercado, el juego ha llegado a vender la friolera de 30 millones de copias, convirtiéndose en uno de esos títulos perennees que constantemente atraen nuevos jugadores que se van incorporando al medio conforme van creciendo. El próximo lanzamiento en Switch 2 dará un espaldarazo importante y aunque no hay por el momento una secuela planificada, el estudio japonés no quiere que nos olvidemos de su propiedad intelectual de más éxito.

El año pasado lanzaron la expansión Shadow of the Erdtree y la semana pasada conocimos los planes para la adaptación cinematográfica a cargo de A24 y Alex Garland. Ahora nos toca ahondar en Nightreign, un spin-off centrado en el juego cooperativo que busca adaptar ideas archiprobadas a su fórmula particular. En apenas cinco días han conseguido vender 3,5 millones de copias, lo que nos permite concluir que, a pesar del escepticismo generalizado, han conseguido despertar la curiosidad de muchos. ¿Tiene recorrido un experimento semejante?

La historia de Nightreign tiene lugar en un universo paralelo a Las Tierras Intermedias del juego principal. Después de la Fractura, la tierra de Limveld se desgaja y se sumerge en su propio ciclo de alumbramiento y destrucción. En esta isla, fuera del tiempo y del espacio, la caída de la noche acarrea unas implicaciones manifiestamente más perjudiciales, generando una oleada de fuego etéreo azulado que aniquila todo a su paso.

Un grupo de pintorescos aventureros se conjuran en las inmediaciones de la Mesa Redonda para poner fin al dominio de los señores de la noche, una colección de criaturas monstruosas que se encuentran en la raíz del fenómeno letal. Cada incursión inicia un ciclo de tres días y tres noches donde el objetivo es sobrevivir el tiempo suficiente para batirse en un duelo antológico con los heraldos del reino de la noche.

En un primer vistazo, Nightreign suscita comparaciones con Fortnite, el ubicuo juego de Epic que se ha convertido en un fenómeno de tal envergadura que incluso trasciende su condición de mero videojuego para convertirse en un escaparate de la cultura popular de masas. Sin embargo, más allá de la configuración del mapa (una isla plagada de enclaves de interés que esconden todo tipo de armas, artilugios y enemigos) y la mecánica del círculo que se va estrechando sobre una zona concreta, no hay muchas similitudes entre ambos. Nightreign es un roguelike centrado en el juego cooperativo basado en clases.

Podemos elegir entre una ristra de personajes, cada uno con sus propias habilidades, fortalezas y debilidades. Empezamos cada incursión con un equipamiento básico y en nivel 1. El ritmo del juego es endiablado. Nada más tocar tierra sobre la isla, se desata una carrera contrarreloj para subir de nivel lo más rápido posible y para conseguir las armas más potentes y los recursos más útiles. A los pocos minutos, el círculo comienza a estrecharse, obligando a todos a concentrarse en un punto específico del mapa donde surge un jefe con el que hay que batirse para pasar al siguiente día.

En el segundo día, la isla vuelve a hacerse transitable. Se repite el mismo patrón (subir de nivel, mejorar armas, ampliar recursos) y tiene lugar un segundo enfrentamiento contra un jefe. Si se supera, se abre un portal y pasamos a una zona nueva donde nos batimos con un señor de la noche. Elden Ring Nightreign reutiliza muchísimos de los assets del juego original, pero estos jefes son completamente nuevos. Son enemigos muy duros, que hacen gala de una barra de vida descomunal y una serie de movimientos tan letales como imprevisibles, con algunos trucos bajo la manga que desconcertarán a más de uno.

Un fotograma del videojuego 'Elden Ring Nightreign'

Si se dan las circunstancias adecuadas y el grupo consigue salir victorioso del lance, la incursión se da por terminada. El objetivo principal es acabar con ocho de estos señores de la noche. La estructura básica puede parecer sencilla, pero el juego no pone las cosas fáciles en ningún momento. Un paso en falso puede suponer una derrota intempestiva. Vuelta a la Mesa Redonda y a comenzar desde la mañana del primer día.

Una de las cosas que más llama la atención del juego es el ritmo, diametralmente opuesto a la cadencia pausada y metódica de Elden Ring. Aquí no hay tiempo para admirar el paisaje, explorar con detenimiento los castillos derruidos y ponderar decisiones sobre el arsenal. Nightreign parece haber sido diseñado con speedrunners en mente. Llegar a los jefes sin el nivel adecuado y sin un equipamiento digno es una sentencia ineludible. Las primeras horas son terribles. El juego no se apiada de nosotros en ningún momento.

Tras un tutorial acelerado y funcional, nos arrojan a la acción sin paños calientes. Es un inicio muy, muy desorientador. La densa geografía de Limveld es apabullante y antes de que podamos palparnos la ropa, la noche nos arrolla. No hay tiempo material para hacerse una composición de lugar, por lo que lo normal es que los primeros intentos acaben en un fracaso espectacular. Morir durante las fases de exploración supone la pérdida de un nivel, lo que nos pone en una situación muy comprometida para el resto de la incursión. Morir ante los jefes es una derrota directa.

Aunque el juego se puede jugar en solitario, es evidente que ha sido diseñado muy principalmente para tres jugadores a través de multijugador cooperativo. Y esto va mucho más allá del número de runas que sueltan los enemigos al derrotarlos o la cantidad de vida de los jefes. Es una filosofía que penetra cada recoveco del diseño. El aspecto más obvio sin duda es la multiplicidad de enemigos, también los jefes. El sistema de combate de estos juegos bascula en torno al uno contra uno. Ha sido el caso desde la época de Demon’s Souls (2009) y a pesar de los añadidos en estos más de quince años, los fundamentos permanecen inalterados.

Un fotograma del videojuego 'Elden Ring Nightreign'

No solo es habitual enfrentarse contra jefes dobles e incluso triples, sino que también se inmiscuyen en mitad del combate enemigos normales cuyo único propósito es mantener la presión constante. Estos adds son habituales en otro tipo de juegos, pero From Software siempre los había considerado anatema. Y por una buena razón. El propósito de su inclusión aquí es evitar que el jefe se distraiga demasiado ante tres jugadores simultáneos, una circunstancia que, de nuevo, gracias al sistema de combate 1 vs 1, podría trivializar el lance.

Elden Rign Nightreign se ha fijado en juegos de renombre como Hades y Diablo para pergeñar un experimento que podría reunir a una comunidad de jugadores muy activa a lo largo del tiempo. El experimento, contra todo pronóstico, funciona. Una vez las diferentes piezas caen en su sitio, la magia puede surgir. Sin embargo, el juego va a requerir una legión de ajustes durante las próximas semanas para cumplir con todo su potencial.

Un fotograma del videojuego 'Elden Ring Nightreign'

La inexplicable ausencia de un modo para dos jugadores, el oneroso sistema de matchmaking para buscar emparejamientos online, el rocoso apartado técnico (esas caídas de frames son imperdonables a estas alturas), la falta de juego cruzado entre plataformas, la inviabilidad del juego en solitario (los ajustes de los primeros días son claramente insuficientes) y la descarnada brutalidad de las primeras horas son escollos ineludibles que demandan una solución apropiada. He de reconocer que fui uno de los mayores escépticos del proyecto cuando lo anunciaron hace ya seis meses, pero que From Software me ha convencido. Si son capaces de depurar todas estas excrecencias, Nightreign puede convertirse en algo muy especial.