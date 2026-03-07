Las series de marzo que no te puedes perder: vuelve Nicole Kidman, la nueva reina de la televisión

El documental Nicole Kidman, en primera persona (Patrick Boudet, 2023), además de poner en valor la calidad interpretativa de la actriz australiana, insiste en su faceta como creadora. Si bien es cierto que jamás ha ostentado el cargo de directora o de guionista, no lo es menos que, sobre todo en la última década, se ha forjado una sólida carrera como productora.

Su nombre está detrás de grandes éxitos como Big Little Lies (David E. Kelley, 2017-2019) o Lioness (Taylor Sheridan, 2023-?) y de otro ramillete de producciones (Love & Death, The Last Anniversary) en las que la protagonista de Reencarnación (Jonathan Glazer, 2004) no figura en el elenco; es decir, no siempre participa como actriz en aquello que produce.

Scarpetta (2026) supone un nuevo jalón en su trayectoria como productora y actriz en el que vuelve a demostrar su capacidad para aglutinar talento. Primero, porque al mando de esta adaptación de las investigaciones llevadas a cabo por la médico forense creada por la escritora Patricia Cornwell, ha puesto a una guionista tan versátil como Liz Sarnoff (Policías de Nueva York, Perdidos, Deadwood, Barry) que ejerce por primera vez en su dilatada carrera como showrunner.

Y después porque para contarnos las tribulaciones de una doctora atosigada por un antiguo caso que pone en jaque su carrera, doctora a la que Kidman encarna en la trama situada en el presente –está contada en dos tiempos–, se ha rodeado de un plantel imponente.

Ahí están Bobby Cannavale, con el que ya trabajó en Nine Perfect Strangers (John-Henry Butterworth & David E. Kelley, 2021), una Jamie Lee Curtis que replica su papel en The Bear (Christopher Storer, 2022-?), y un recuperado Simon Baker (El mentalista), de nuevo en buena forma tras su notable actuación en El camino estrecho (Justin Kurzel & Shaun Grant, 2025). Nicole Kidman sabe lo que se hace.

La mujer danesa

Creador: Benedikt Erlingsson

Intérpretes: Trine Dyrholm

Productora: Slot Machine, Gullslottid, Zik Zak Filmworks

País: Islandia, Francia

Año: 2025

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 24 de marzo

Los más cinéfilos recordarán al cineasta Benedikt Erlingsson de su paso por el festival de San Sebastián, donde presentó su ópera prima De caballos y hombres (2013). Para forjar aquel retrato de una pequeña comunidad islandesa, Erlingsson acuñaba una serie de postales extemporáneas que ponían en jaque determinados tópicos y tradiciones de aquel país.

Siguió ahondando en esas disyuntivas, esta vez desde postulados ecologistas, en La mujer de la montaña (2018) en la que una profesora de canto se enfrentaba a la industria local del aluminio con tal de preservar el medio ambiente islandés. Y hablamos de un enfrentamiento que descartaba la vía diplomática a las primeras de cambio.

Digamos que La mujer danesa (2025), su primera serie de televisión, es una mezcla de esas dos tendencias previas. De un lado nos presenta a una protagonista feroz, Ditte Jensen (impresionante Trine Dyrholm), ex miembro del servicio secreto danés ahora retirada en un pequeño bloque de viviendas de Reikiavik, que pondrá firme a todo el vecindario aplicando medidas expeditivas para lograr sus objetivos pacificadores.

Eso le sirve a Erlingsson, una vez más, para abordar cuestiones tan diversas como la inmigración, la adicción a las pantallas o los choques nacionalistas, entre muchas otras.

Jury Duty Presents: Company Retreat

Creador: Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky

Intérpretes: Anthony Norman

Productora: Amazaon Freeve, Prime Video

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 20 de marzo

En el último lustro la aparición de un puñado de series que juguetean con los formatos de telerrealidad, la estética de los social media y las formas documentales han llegado para revolucionar la televisión en streaming. Una nueva televisión que, por otra parte, ha ido favoreciendo que sus catálogos estén siendo invadidos por reality shows y true crimes de medio pelo, programas de bajo coste y rédito inmediato.

Junto a How To with John Wilson (John Wilson, 2020-2023), Los ensayos (Nathan Fielder, 2022-2025) y algunas píldoras diseñadas por Donald Glover como The Goof Who Sat By The Door, el octavo episodio de la cuarta temporada de Atlanta (2016-2022), o el sexto capítulo de la miniserie Enjambre (Donald Glover & Janine Nabers, 2023), la primera entrega de Jury Duty (2023) era una de esas propuestas que venía a poner en jaque determinados formatos en auge.

Se trataba de la participación de un ciudadano normal –inolvidable Ronald Gladden– en un juicio que iba a ser grabado y en el que todo el mundo, excepto él, sabía que estaba formando parte de una gran ficción. Así, Jury Duty no solo reflexionaba sobre cómo se construyen esos programas, sino también sobre cómo influyen en la gente que participa en ellos.

Pues bien, ahora la serie regresa con idéntica premisa pero cambiando el escenario: Anthony Norman es contratado por una empresa (falsa) que está a punto de celebrar su retiro anual para reforzar los vínculos entre sus trabajadores. Pero no será un retiro cualquiera, pues el propietario de la compañía está al borde de la jubilación y su hijo –un auténtico (falso) descerebrado– deberá tomarle el relevo.

Al igual que sucedía en la temporada anterior, la escalada de despropósitos a la que asistirán solo es equiparable a la astucia de sus creadores.