Las series de 2023: estrenos y regresos que no te puedes perder

Aquí les ofrecemos un pequeño aperitivo de lo que dará de sí en materia teleserial el año que acabamos de estrenar. La avalancha de lanzamientos es inconmensurable, por lo que hemos seleccionado los cinco estrenos y los cinco regresos más esperados con fecha de lanzamiento en nuestro país (en algunos casos de manera aproximada). Agárrense porque el 2023 viene fuerte: Nicolas Winding Refn, Sally Wainwright, M. Night Shyamalan, Jesse Armstrong, Craig Mazin o Rian Johnson estrenan serie.

[Las mejores series de 2022]

Estrenos

1. Copenhagen Cowboy

(Nicholas Winding Refn / Netflix / 5 de enero 2023)

Tras su primera y personalísima incursión en el ámbito de la ficción serial televisiva (Demasiado viejo para morir joven), el cineasta danés cambia Prime Video por Netflix para presentar su nuevo trabajo, Copenhagen Cowboy, una estilizada puesta al día de algunos de los temas que ocuparon sus primeras películas (una visita distinta a los bajos fondos que ya mostrará en la trilogía Pusher) menos realista y más en consonancia con el virtuosismo estético que ha presidido sus últimos neo-noirs (Solo Dios perdona, The Neon Demon).

Winding Refn relata aquí una historia de venganza protagonizada por Miu (Angela Bundalovic), una mujer utilizada como amuleto humano -tiene habilidades sobrenaturales- que decide saldar cuentas con todos aquellos que se han aprovechado de ella. El director de Vallhala Rising, que estrenó la serie en los festivales de Venecia y Ginebra, la ha definido como "un noir inquietante bañado en neón".

2. The Last of Us

(Craig Mazin & Neil Druckmann / HBO Max / 15 de enero 2023)

Craig Mazin, el showrunner de Chernobyl, se une a Neil Druckmann, responsable de las series de animación basadas en el homónimo y popular videojuego creado por la compañía Naughty Dog, para entregarnos la versión en acción real de The Last of Us, que nos sitúa 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por una pandemia global.

Pedro Pascal (The Mandalorian) interpreta a Joel, un veterano superviviente al que contratan para una operación de extracción: sacar a la joven Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo rutinario se convertirá en un viaje angustioso a través de unos Estados Unidos arrasados en los que salvar la vida es el único objetivo.

Aunque la historia, que ocupará diez episodios, se mantiene fiel a la premisa original del videojuego que allá por el 2013 fuera todo un éxito de ventas, sus creadores ya han avanzado que habrá variaciones con respecto a esa idea de partida. Por cierto, en el reparto figuran Ana Torv (Fringe, Mindhunter), Nick Offerman (Pam & Tommy) o Gabriel Luna (True Detective 2T).

3. Poker Face

(Rian Johnson / Peacock TV / 26 de enero de 2023 en Estados Unidos)

Tienen razón, Poker Face todavía no tiene fecha de estreno en España, pero viendo que en ultramar se lanza en el primer mes del año no hemos podido resistirnos a mencionarla porque entendemos que alguien, más pronto que tarde, se hará con los derechos de distribución para nuestro país. ¿Por qué? Pues porque este caramelo se lo comería hasta un diabético.

Tras Puñales por la espalda, ese díptico que se mira en las novelas de Agatha Christie, Rian Johnson se lanza a una nueva revisión del género de crimen y misterio nada más y nada menos que de la mano de Natasha Lyonne (Russian Doll), que se pondrá en la piel de Charlie Cole, la protagonista de esta road-movie detectivesca de 10 episodios en la que se enfrentará a los casos más extravagantes mientras viaja a través de Estados Unidos a lomos de su Plymouth Barracuda.

4. Daisy Jones & The Six

(Scott Neustadter & Michael H. Weber / Prime Video / 30 de marzo de 2023)

Los guionistas de 500 días juntos (Marc Webb, 2009) o The Disaster Artist (James Franco, 2017), adaptan en esta miniserie de diez episodios el original literario de Taylor Jenkins Reid que aquí ejerce como productora junto a Reese Witherspoon. En aquel libro se relataba el ascenso a la cima del éxito de una (ficticia) banda de rock liderada por Daisy Jones (Riley Keough).

Si la novela de Jenkins retrataba la escena musical del Los Ángeles de finales de los años 70 a través de la historia de un grupo ligeramente inspirado en los Fleetwood Mac, para ser fiel a esa esencia, la teleserie de Prime Video cuenta como director de varios episodios con James Ponsoldt, quien ya abordó la figura de un icono, en este caso real y literario, como David Foster Wallace en El final de la gira (2015) y que trabajó junto a Neustadter y Weber en la poco reconocida Aquí y ahora (James Ponsoldt, 2013).

5. The Idol

(Sam Levinson, Reza Fahim & The Weekend / HBO / por determinar… pero será en 2023)

Abel 'The Weekend' Tesfaye no tiene suficiente con petarlo en la escena musical, ahora también quiere conquistar nuestras pantallas. Y para dar el salto a la ficción serial televisiva se ha aliado con Sam Levinson en una historia que le va como anillo al dedo al director de Nación salvaje (2018): Jocelyn (Lily-Rose Depp), una estrella del pop, inicia una turbulenta relación con el propietario de un club (The Weekend himself) que, más que el dueño de un garito, es el amado líder de una secta afincada en Hollywood.

El tráiler rezuma más provocación que entonar el Y.M.C.A. en la final del Mundial de Qatar y el argumento, cargado de sexo, armas, drogas y adiciones de todo tipo (también afectivas) casa perfectamente con las temáticas tratadas por Levinson. No convendría olvidar que, en el apartado de directores, Amy Seimetz estará al ladito del creador de Euphoria. Y de provocar, en un estilo muy distinto, la directora de The Girlfriend Experience, sabe un rato. La mezcla promete.

Regresos

1. Happy Valley – 3ª Temporada

(Sally Wainwright / Movistar Plus + / 3 de enero de 2023)

Solo 48 horas después de su estreno en la BBC, la temporada final de Happy Valley llegará a nuestras pantallas vía Movistar Plus. La teleserie creada por Sally Wainwright, ganadora del BAFTA a la mejor producción dramática en 2015 y 2017, regresa con su entrega final tras siete años de ausencia. Una vez más, la sargento Catherine Cawood (Sarah Lancashire) tendrá que enfrentarse a un tortuoso pasado que lleva el nombre de Tommy Lee Royce (James Norton) grabado a fuego.

La curtida agente deberá retomar el contacto con el violador de su hija (a la que empujó al suicidio), padre de su nieto Ryan (Rhys Connah) y psicópata convicto, para que la ayude a resolver un nuevo asesinato. El dilema al que se habrá de enfrentar la veterana policía no tiene tanto que ver con el caso que la ocupa como con mantener a salvo a su nieto, ahora un adolescente de 16 años que quiere conocer a su padre, un homicida que también tiene interés en ver a su hijo.

2. Servant – 4ª Temporada

(Tony Basgallop / Apple TV / 13 de enero de 2023)

Servant llega a su fin. La serie escrita por Tony Basgallop en la que M. Night Shyamalan figura como productor ejecutivo y de cuyo diseño visual se ha encargado, se cerrará con una cuarta entrega que se plantea como un enfrentamiento abierto entre los Turner y su niñera, Leanne Grayson (Nell Tiger Free). La conversión de un hogar aparentemente ideal en un infierno diseñado por un interiorista adorador de La semilla del diablo (Roman Polanski, 1968) y la concepción de la familia como una secta alienada, han hecho de esta producción de Apple TV uno de los grandes hitos del género de los últimos años.

Además, este prodigio de inventiva visual, se ha reivindicado como vivero formativo, llevando a la primera línea a algunas de las más brillantes promesas del terror contemporáneo como Carlo Mirabella-Davis (Swallow), Kitty Green (The Assistant) o las parejas formadas por Celine Held y Logan George (Topside) y Veronika Franz y Severin Fiala (The Lodge). Todas ellas volverán a dirigir en la tanda de episodios definitiva.

3. The Mandalorian – 3ª Temporada

(Jon Favreau / Disney + / 1 de marzo de 2023)

La segunda temporada de las aventuras del cazarrecompensas intergaláctico terminaba con Mando (Pedro Pascal) dejando a Grogu en manos de Luke Skywalker (Mark Hamill) para que lo adiestrase. La nueva entrega de la franquicia estelar es toda una incógnita, puesto que ni Jon Favreau ni Dave Filoni han dado pistas sobre al argumento. Lo único que sabemos es que el veterano Christopher Lloyd (Regreso al futuro) se incorpora al reparto y que para mejorar los resultados de las pésimas de El libro de Bobba Fett o Kenobi solo basta con seguir los esquemas de ese western pulp que rigieron los destinos de las dos primeras temporadas o fijarse en la libertad escritural de la estupenda Andor.

En el mundo de las franquicias la vuelta de The Mandalorian no será la única novedad de este 2023. Dentro del universo Star Wars también llegarán la segunda entrega de La remesa mala, Young Jedi Adventures (Michael Olson, 2023) o Ahsoka (Dave Filoni, 2023), basada en el personaje que interpreta Rosario Dawson.

Si saltamos al universo Marvel, en 2023 podremos ver Secret Invasion (Kyle Bradstreet, 2023), con Samuel L. Jackson retomando su papel de Nick Fury; Echo (Etan & Emily Cohen, 2023), el spin-off de Ojo de Halcón; la serie de corte adolescente Ironheart (Chinaka Hodge, 2023); Agatha: Coven of Chaos (Jac Schaeffer, 2023), spin-off a partir del personaje de Agatha Harnkess aparecido en WandaVision, y la segunda temporada de Loki (Michael Waldron, 2023).

4. Succession – 4ª Temporada

(Jesse Armstrong / HBO Max / primavera de 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=p2v7IQVSimk

Después de que la tercera temporada de Succession acaparase un sinnúmero de premios (entre ellos cuatro Emmy y tres Globos de Oro), el drama empresarial creado por Jesse Armstrong regresará esta primavera para seguir glosando la batalla familiar de los Roy que se cerró, no lo olvidemos, con Logan (Brian Cox) recuperando el control de Waystar Royco para vendérsela al propietario de la empresa tecnológica GoJo, Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) y garantizar así el futuro de la firma, contra la voluntad de sus hijos, que querían mantener el control total.

Así pues, en esta cuarta entrega que constará de diez episodios y en la que volveremos a encontrarnos con ese reparto de campanillas formado por Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun y el citado Cox, se dirimirá quien asume el mando de una compañía trasnacional en la que Logan y Matsson han formado una poderosa entente a la que Kendall, Roman y Siobhan se oponen taxativamente.

5. Barry – 4ª Temporada

(Alec Berg & Bill Hader / HBO Max / en algún momento de 2023)

Bill Hader, protagonista de 'Barry'.

El final de la tercera entrega de Barry, una de las comedias más innovadoras (y raras, en el mejor sentido) de los últimos años, el protagonista que da nombre a la serie quedaba desposeído de su máscara, aquella que se había fabricado acudiendo a las clases de interpretación de Gene Cousineau (Henry Winkler) y que le permitía mantener una doble vida como aspirante a actor y asesino a sueldo.

Así pues, la cuarta tanda de episodios que se anunció justo al inicio de la tercera y que empezó a producirse en junio de 2022 nos mostrará como Barry afronta los hechos posteriores a su detención (¿será acusado de asesinato? ¿habrá juicio? ¿podrá salir indemne y tratar de recuperar su vida?) y si su esquizofrénica normalidad consigue sostenerse pese a sus múltiples inconsistencias.

Y un deseo

Masters of the Air

(John Orloff / Apple TV / en 2023… o eso dicen los de Apple en este teaser en el que anuncian todo lo que nos traen)

Llevamos más de un año esperándola y el hype nos corretea por las tripas como un topo hambriento. Tras Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010), Steven Spielberg y Tom Hanks se volvieron a reunir para ejercer como productores ejecutivos de la adaptación de Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany, el libro de Donald L. Miller sobre las acciones militares de la Octava Fuerza Aérea norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial.

Como directores ficharon a Cary Joji Fukunaga (True Detective), Tim Van Patten (Los Soprano) o a la pareja formada por Anna Boden y Ryan Fleck (Capitana Marvel). Al frente del guion pusieron a John Orloff, quien ya trabajó en Hermanos de sangre. Y como productor ejecutivo tienen a Graham Yost, el tipo que creó, ojito, Boomtown o Justified. Pues bien, a pesar de todos esos alicientes la serie de Apple TV sigue ahí, paradita, y nos tiene esperando hasta la desesperación a los que sabemos que a poco que se parezca a sus predecesoras será un serión. Señores de la manzana, espabílenme.

Sigue los temas que te interesan