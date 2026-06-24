Talia Chetrit, la fotógrafa favorita del 'underground' neoyorquino, llega a la Fundación Lázaro Galdiano

Todo parece simple, pero adquiere una inesperada complejidad, en las fotografías de Talia Chetrit (Washington, 1982), que pueden verse en el Museo Lázaro Galdiano gracias a la Fundación Loewe, en el marco de PHotoEspaña.

Talia Chetrit. Bunny Museo Lázaro Galdiano. Madrid. Comisaria: Stella Bottai. Hasta el 30 de agosto

Así ocurre en TOES, 2024, donde un primerísimo primer plano de unos dedos de los pies desenfocados conduce a quien lo observa, en busca de respuestas, hasta una esfinge de uñas rojas.

Ese mismo mecanismo aparece a lo largo de toda su obra, incluso en su colaboración con la cantante Lorde, en el álbum Virgin, donde el pie de esta aparece parcialmente envuelto en plástico transparente, dejando expuestas únicamente las uñas pintadas de rojo.

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Chetrit reconoce la omnipresencia de la fotografía en la actualidad y su propio papel en su redefinición. Formada antes de la digitalización (empezó a fotografiar a los trece años), mantiene una práctica analógica que se expresa aquí mediante la impresión en gelatina de plata.

En su primera individual institucional en España, reúne una selección que abarca casi tres décadas de trayectoria, desde obras realizadas en su adolescencia hasta piezas inéditas, como Bad Bunny y Ella/Plastic Bottle, ambas realizadas este año.

Talia Chetrit: 'Bad Bunny', 2026. Foto: Courtesy of the artist and kaufmann repetto Milan / NewYork, Sies + Höke, Düsseldorf, and Hoffman Donahue, NewYork / Los Angeles.

Predominan las imágenes escenificadas y directas, de artificio deliberadamente expuesto, como en Untitled (Family no. 1), 2021, donde su esposo aparece en la cocina con un arnés de Gucci y una falda mientras alimenta a su hijo con un biberón, como un padre sometido a las exigencias del cuidado, reconfigurando la representación de la paternidad.

A veces sorprenden por su crudeza, como en New (2019), la fotografía de su cesárea, que, pese a su impacto, incorpora para la artista una capa de humor, ya que la composición sugiere un rostro.

Y aunque aparecen ella y su familia, todo indica que funcionan más como un recurso para explorar sus propios intereses que como un gesto autobiográfico. Ya sea por el tabú que rodea a la propia fotografía o por la carga del motivo, sus obras tienden a interpelar al espectador de forma inevitable; de manera positiva o negativa, nadie permanece indiferente.

Milk on Back, 2020, la obra más poderosa de la muestra, presenta una escena al aire libre sobre el césped en la que el hijo de la fotógrafa, recostado boca arriba, recibe el pecho descubierto de su madre.

Talia Chetrit: 'Ella/Plastic Bottle', 2026.Foto: Courtesy of the artist and kaufmann repetto Milan / NewYork, Sies + Höke, Düsseldorf, and Hoffman Donahue, NewYork / Los Angeles

La imagen nos convierte en intrusos que observan un momento de dependencia primitiva, forzándonos a cuestionar la ética de nuestra propia mirada.

Este acto primario de nutrición que subvierte los códigos históricos de la Madonna lactante encuentra su reverso en la obra más misteriosa de la exposición: Boob chair (Lygia Pape), 2021. Aquí, Chetrit presenta la escultura Trono Tupinambá de Pape, una silla de cuyo asiento emergen senos, en alusión a la antropofagia tupinambá.

Con ello, Chetrit confirma que la aparente sencillez de sus imágenes no hace sino abrir un campo de complejidad donde mirar es siempre un acto cargado de sentido, ambigüedad y preguntas sin resolver.