La Bienal de Venecia, tomada por la policía: la crisis geopolítica tensiona el mayor evento artístico del mundo

En medio de la histórica polémica por la dimisión en bloque del jurado de la Bienal de Venecia tan solo nueve días antes de la inauguración, y tras una creciente controversia por su decisión de excluir a artistas de países cuyos líderes están sujetos a órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad como Israel y Rusia, se inaugura hoy el histórico evento.

No se explicó por qué renunciaron los miembros del jurado—presidido por la curadora brasileña Solange Farkas e integrado por las curadoras Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi-, pero a raíz de esta dimisión se otorgarán dos premios León de Oro al mejor artista y al mejor pabellón nacional mediante votación popular al final de la exposición.

La situación hoy, al margen del tiempo lluvioso y torrencial, fue de calma tensa en medio de las protestas con un consiguiente aumento de la policía y fuerzas de seguridad sobre todo en las puertas de los pabellones ruso e israelí.

A primera hora de la mañana las Pussy Riots y Femen -grupos feministas anti Putin- celebraron uno de sus performances con los pasamontañas de color rosa flúor.

"Enjoy the show and ignore the world" fue el lema con el que arremetieron en cánticos y protestas contra la política rusa y contra su derecho de exponer su arte libremente. Tras los cánticos y el humo de colores de la bandera ucraniana, amarillo y azul, el pabellón, abrió sus puertas con normalidad.

Una imagen de la protesta esta mañana junto al pabellón ruso. Foto: Reuters

Se reenviaba entre los asistentes de la bienal por la plataforma WhatsApp convocatorias de protesta contra ambos pabellones, a pesar de que el israelí no se encuentra dentro de il Giardini, sino en el Arsenale, los talleres de antiguos armadores donde se presenta el programa general que datan del siglo XII.

La bienal titulada "En clave menor" por la fallecida comisaria Koyo Kouoh alude a la tonalidad menor tanto a la estructura de una canción como a sus efectos emocionales. Los tonos menores son frecuencias más bajas, zumbidos, poesía, todos ellos portales a otra parte que huyen de la estrofa grandilocuente.

Vista de la sala principal del pabellón central de la Bienal de Venecia. Foto: Efe

Se ha pensado como una exposición que conecte con las vibraciones de los susurros, las alegorías o los lamentos, relatos más íntimos y humanos frente a las grandes tragedias globales. Aunque no se ha diseñado como una exposición de arte africano es cierto que priman los artistas del continente sahariano.

Cocina de aprovechamiento

El pabellón español titulado Los restos con más de 50.000 postales de la colección privada del propio artista se postula junto al de Austria (el que Florentina Holzinger, una intrépida performer que se cuelga a las horas en punto de una campana haciéndola sonar ) como las más votadas para optar al León de Oro.

En la rueda de prensa celebrada hoy el artista ha respondido que la instalación "es el mundo y el resto del mundo", aludiendo al título de la propuesta, y que no está interesado en la nostalgia sino en cómo todas estas imágenes nos hablan hoy".

Oriol Vilanova: 'Los restos', 2026. Foto: Oriol Vilanova

El montaje de estas postales verticales que cubren del suelo al techo del pabellón y ha tardado tres semanas en consumarse con un equipo profesional de montadores. Con él el que el artista quiere aludir a la "postal como síntoma, como cliché y también a nuestra capacidad de consumo de las imágenes, a las que en la actualidad estamos sometidos".

Para Oriol Vilanova (Manresa, 1978) "el pabellón español trata de conexiones y contradicciones" y piensa también que el mensaje es muy legible internacionalmente "cualquiera de cualquier nacionalidad entiende lo abrumador que es la imagen estereotipada".

Oriol Vilanova y el comisario Carles Guerra en un momento de la presentación a prensa del pabellón. Foto: M. Marco

Cuando le preguntamos respecto al orden y la clasificación de este número ingente de imágenes responde que lo hace de un modo intuitivo, también formal y cromático, que su sistema clasificatorio es "inclasificable", que es fruto de años de coleccionismo y miradas.

La repetición es una metodología que busca y abraza, ya que las postales en concreto, aunque se produzca una serie enorme de ellas, cada una es diferente, con un contexto y una historia dispar.

Vista de los protestantes en el Arsenale. Foto: EFE/EPA/ANDREA MEROLA

"La Bienal es una celebración y no una competición" afirma cuando aludimos a los premios de este año que serán concedidos por el público a pesar de que la bienal también es denominada las Olimpiadas del arte y además "creo que mi obra conecta muy bien con el lema principal In minor keys, ya que es silenciosa y está realizada con materiales prácticamente de desecho, en su última parada antes de la basura o el reciclaje definitivo.

En un contexto internacional convulso, esta Bienal no elude la realidad: desde la muralista Derrick Adams rindiendo tributo a Kouoh en el Arsenale, hasta las tensiones geopolíticas que han marcado la pre-apertura. Venecia 2026 se perfila como una edición necesaria, donde el arte no intenta dar respuestas grandiosas, sino que se dedica a preservar las pequeñas historias que sostienen el mundo.