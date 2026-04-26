Julio González, el artista inspirado por las mujeres de su vida se despliega en Valencia

Al hilo del reconocimiento de los relatos que copan las instituciones, la exposición La mujer en la obra de Julio González alumbra aspectos apenas considerados en este artista, aun cuando, como otros conocidos creadores hombres, haya sido muy estudiado.

La mujer en la obra de Julio González. IVAM Valencia. Comisaria: Brigitte Leal. Hasta el 28 de febrero de 2027

Desde una perspectiva feminista, el IVAM remueve ahora el núcleo de su colección encargando el proyecto a la directora adjunta emérita del Centre Pompidou, Brigitte Leal. Con la puesta en escena de la representación de la mujer, con una selección inédita de 148 piezas, la comisaria plantea una pertinente revisión de su obra, sustentada en dos novedades: el tema como representación y el montaje expositivo.

De manera que, manteniéndose fiel al legado moderno del artista, permite abrir nuevas vías de conocimiento de su obra y su entorno, el familiar, a partir de un buen lavado de cara a la memoria de Julio González (Barcelona, 1876 - Francia, 1942).

La mujer como representación es un tema medular del arte occidental concebido por los hombres hasta bien entrado el siglo XX: diosas y vírgenes, esclavas y brujas, madres y musas, hasta la femme fatale. Sin embargo, con el cambio del siglo XIX al XX, y la progresiva incorporación de la mujer a la vida moderna, al mercado laboral y a la cultura, se trastocaron sus formas de representación.

Como objeto de deseo masculino, en desnudos de venus y odaliscas, pasó a ocupar escenas de bañistas, modelos, bebedoras de absenta y prostitutas, pero también de lectoras y trabajadoras, como partícipes de la modernidad. Son estas últimas consideraciones, precisamente, a las que recurre la exposición para dar a conocer cómo Julio González pudo también representar a la nueva mujer.

Julio González: 'Femme se coiffant', 1941. Foto: IVAM Institut Valencià d´Art Modern, Generalitat

Para ello, la exposición se proyecta sobre el esmerado montaje de Manel Alamà, quien ha tenido la audacia de introducir la curva –apuntalada sobre madera de pino en mesas y tarimas, y la calidez del color crema en las paredes–, como elemento vertebrador de las salas, retirando el tradicional bosque de peanas blancas.

Esta nueva perspectiva visual, que sostiene y arropa el metal para dejar al desnudo sus estructuras, planea sobre el difícil cometido de no limar del todo las asperezas del hierro, con la madera, y mantener la agresiva dureza de los ángulos con la curva; y, lo que en González no es amable, deje entrever lo delicado.

Desde una perspectiva feminista, el IVAM remueve una de las colecciones del autor más importantes del mundo

Cinco bloques expositivos parten de una gran fotografía –a la que le siguen otras en vitrina– que muestra el clan familiar formado por Lola, Pilar y Roberta, junto a Julio González. Se trata del matriarcado, según apunta la comisaria, que formó un hogar de creadoras, protegiendo al artista y construyéndolo profesionalmente.

Con retratos de Roberta, la hija de Julio González, y de Marie Thérèse Roux, su pareja, junto a sus padres y autorretratos del artista, se abre la exposición a consideraciones diversas de la otra mujer. Desde la exposición de joyas y bisutería, pasamos a la Eva tentadora, las Venus y el cuerpo femenino sexualizado, abierto a la experimentación artística.

Julio González: 'Femme assise I (Mujer sentada I)', 1935. Foto: IVAM Institut Valencià d´Art Modern, Generalitat

De los primeros desnudos en terracota, además de dibujos, se da el salto a planchas en metal, máscaras y los recortes polimórficos de carácter abstracto –estamos en mitad de los años treinta–, hasta llegar a la mujer activa, lectora, y bañista, y a la garçon.

Desde allí, emerge otra mujer: la trabajadora y madre; la mujer-herramienta (Tomás Llorens) de la mano de recolectoras, segadoras y espigadoras, junto a las maternidades. Las convenciones de origen en estos temas son reconvertidas por el metal (material moderno) en nuevas formas de vida en las que la mujer empieza a ser protagonista activa, antes de ser descompuesta en la figura de Dafne y la Montserrat.

Con estas últimas, la expresión de la violencia se expande en formas cubistas y surrealistas antes de acabar en el otro de los grandes temas: la toilette, en la última sala. La emblemática obra Mujer ante el espejo (1936-1937), motivo recurrente entre los artistas del cambio de siglo, es excelente muestra de las grandes aportaciones de González, como es el desarrollo del dibujo en el espacio a partir del uso de barras y planchas de hierro, llevado al bronce en la extraordinaria Personnage dit “Femme au miroir” (1934) que la acompaña. Una exposición que, al final, permite ver a través y más allá de la mujer, aún en la abstracción.