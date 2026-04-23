El desgarro de una familia separada por el ICE, premio World Press Photo a la mejor foto del año 2025

Niñas angustiadas aferrándose a su padre, Luis, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detiene tras una audiencia de inmigración en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025. Premio World Press Photo a la mejor foto del año. Foto: Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, para Miami Herald.

Tras el anuncio de los ganadores regionales el pasado 9 de abril, entre los que había tres españoles, la fundación World Press Photo ha anunciado este jueves su máximo galardón, la Foto del Año.

La imagen ganadora, capturada por la estadounidense Carol Guzy, muestra el momento de la separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

La instantánea, publicada por el Miami Herald, muestra el momento “estremecedor” en que Luis, un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales según su familia, es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto pasado.

Su esposa y sus tres hijos, de entre 7 y 15 años, “quedan desconsolados” tras la detención del “único sustento del hogar” familiar y enfrentándose a “dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional”.

La fotografía fue tomada en uno de los pocos edificios federales estadounidenses donde se permitió el acceso a periodistas gráficos, en un pasillo donde Guzy, fotoperiodista de 70 años, y otros fotógrafos documentaron durante días las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales.

Según el jurado, la imagen no refleja un caso aislado, sino la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen “de buena fe” con los procedimientos legales.

“Muestra el dolor inconsolable de unos niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia”, lamentó la directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, sobre una política migratoria que “ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas”.

Por su parte, Guzy subrayó que el reconocimiento pone el foco en “el sufrimiento de innumerables familias”, pero también en su “dignidad y resiliencia”, y afirmó que el premio pertenece a las personas retratadas.

La imagen ganadora forma parte de un reportaje más amplio sobre detenciones de migrantes en tribunales de Nueva York, galardonado hace dos semanas en la categoría regional de Historias de América del Norte y Central.

Junto a la Foto del Año, el jurado también ha seleccionado dos imágenes finalistas: la hambruna en la Franja de Gaza y la lucha por la justicia de mujeres indígenas en Guatemala.

Palestinos se encaraman a un camión de ayuda humanitaria en Gaza, el 27 de julio de 2025. Foto: Saber Nuraldin, EPA Images

La primera de ellas, tomada por Saber Nuraldin, para EPA Images, muestra a numerosos palestinos encaramados a un camión de provisiones a su entrada en la Franja de Gaza a través del cruce de Zikim, en un intento por conseguir harina, durante lo que el Ejército israelí denominó una "suspensión táctica" de las operaciones para permitir el paso de ayuda humanitaria. 27 de julio de 2025.

Como recuerda la fundación World Press Photo, en 2025 la hambruna en Gaza empeoró dentro del contexto de lo que una comisión de la ONU ha calificado como genocidio, aunque Israel rechaza esta acusación.

En marzo, las autoridades israelíes impusieron un bloqueo total a la ayuda, una táctica que las organizaciones humanitarias han descrito como la utilización de la inanición como arma. Según un informe de la ONU, entre el 27 de mayo y el 31 de julio (periodo en el que fue tomada esta fotografía), al menos 1.373 palestinos que buscaban alimento fueron asesinados en, o cerca de, los puntos de distribución de ayuda. A pesar de un acuerdo de alto el fuego en octubre, más del 75 por ciento de la población sigue sufriendo hambre y desnutrición. El fotógrafo, nacido en Gaza, ha documentado la vida allí desde 1997.

Paulina Ixpatá Alvarado y otras mujeres achi frente a un tribunal de la Ciudad de Guatemala. Esa tarde, tres exmiembros de la Defensa Civil fueron declarados culpables de violación y crímenes de lesa humanidad y condenados a 40 años de prisión cada uno. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 30 de mayo de 2025. Foto: Victor J. Blue, para 'The New York Times Magazine'

La otra foto finalista, de Victor J. Blue para The New York Times Magazine, se titula Los juicios de las mujeres achíes. En ella, Paulina Ixpatá Alvarado, una demandante que fue retenida y agredida durante 1983, se encuentra junto a otras mujeres achi frente a un tribunal de Ciudad de Guatemala, el 30 de mayo de 2025. Esa misma tarde, tres antiguos miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil fueron declarados culpables de violación y crímenes de lesa humanidad, y sentenciados a 40 años de prisión cada uno.

Durante cuatro décadas, en la localidad de Rabinal, un grupo de mujeres indígenas mayas achíes convivieron en las mismas comunidades que los hombres que las habían violado, a veces incluso como vecinas. La Guerra Civil de Guatemala llevó al genocidio de miles de mayas achíes por parte del Ejército y fuerzas paramilitares respaldadas por el Estado, que utilizaron la violencia sexual como un arma sistemática para oprimir a las comunidades indígenas. En 2011, 36 mujeres rompieron su silencio e iniciaron, y ganaron, una batalla legal de 14 años contra sus agresores. Su resiliencia colectiva consigue convertir el legado de impunidad durante la guerra en una victoria histórica para la justicia.