Berlinde De Bruyckere, reliquias cárnicas, cuerpos desollados y tradición flamenca

Materiales litúrgicos: cera, terciopelo, pan de oro. Aportando un aroma sagrado o alquímico, llenan la sala de la galería Pedro Cera en Madrid. Se trata de una exposición dedicada a la artista belga Berlinde De Bruyckere (Gante, 1964), conocida por sus instalaciones y esculturas que recogen la influencia de los elementos votivos y de la historia del arte flamenco.

Berlinde De Bruyckere. Plunder Galería Pedro cera. Madrid. Hasta el 13 de mayo. De 35.000 a 300.000 €

El hecho de que su padre trabajara como carnicero ayuda a entender la particular textura de sus piezas, como de cuerpos desollados. También evocan las reliquias católicas y a la larga tradición de estatuas de mártires, que probablemente marcaron la infancia de De Bruyckere durante sus estudios en un internado católico.

Estas referencias se mezclan en un repertorio de factura minuciosa y materiales significativos: pieles de animales, troncos de árboles, espejos, textiles, y de nuevo, la cera como el elemento que recoge la forma de todo los demás. El modo de proceder de la artista, que realiza moldes de cadáveres humanos y animales, no deja de imprimir un sentido particular al trabajo, que ella entiende como una forma de devolver la vida a la muerte.

En la galería madrileña llama particularmente la atención San S. (2025-2026), una escultura del torso de San Sebastián en la que este se funde con el árbol al que está atado. En la confusión de los elementos torturadores y torturados recuerda al poema “Heautontimorumenos” de Charles Baudelaire, cuya voz narradora afirmaba: “¡Yo soy la herida y el cuchillo! / ¡Yo soy la bofetada y la mejilla! / ¡Yo soy los miembros y la rueda, / y la víctima y el verdugo!”.

Alrededor de San S., un coro de obras se apoya en las paredes. Need VIII (2025-2026) fue concebida para el Monasterio de San Giorgio il Maggiore en la 60.ª Bienal de Venecia. Consiste en una vitrina con fondo de espejo, dentro de la cual árboles de cera de aspecto cárnico se entrelazan con troncos de madera, como formando parte de un mismo tejido que una vez estuvo vivo.

De Bruyckere: Vista general de su exposición en Pedro Cera, 2026. Foto: Roberto Ruiz

El aspecto de enorme reliquia parece aludir a una mórbida pervivencia después de que haya terminado el latir de lo orgánico. En este contexto dan algo de paz los bellos collages hechos de papel encontrado y filamentos de oro y cobre (series It almost seemed a Lily y Cosmos (2025-2026), que continúan hacia la planta baja. Allí también se sitúan las esculturas textiles Madonna del Parto V y VI (2026) de tonalidad púrpura y formas genitales.

Aunque a lo largo de la muestra alternan la oscuridad y el fulgor, el título de la exposición se decanta por la dolorosa simultaneidad de la fragilidad y la violencia. El término plunder (saqueo) hace referencia a un poemario de la escritora Antjie Krog, así como al encuentro de Berlinde De Bruyckere con las vitrinas huecas de los museos iraníes, vaciadas después de la Revolución.

Hoy, frente a los conflictos bélicos que se multiplican y ante la pena pública y privada, es nuestra responsabilidad buscar los destellos de luz que sostienen la vida, como los hilos de oro y cobre de los collages de la artista.