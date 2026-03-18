La dirección del Chillida Leku en manos de la familia, su nieto Mikel Chillida es el nuevo director

“La familia Chillida tiene la convicción de que el profundo conocimiento de Mikel del legado artístico de Eduardo Chillida, junto con su firme compromiso con la misión del museo, lo sitúan en una posición idónea para liderar Chillida Leku en su próxima etapa”, ha afirmado hoy Luis Chillida, portavoz de la familia Chillida cuando se ha hecho público el nuevo nombramiento.

El museo Chillida Leku, antiguo caserío Zabalaga, sede del espacio, fue adquirido por Chillida en 1982 con la intención de albergar allí su obra. Se abrió el 16 de septiembre de 2000 como museo. Tras su cierre al público en 2011 por un significativo déficit económico, reabrió en una nueva etapa el 17 de abril de 2019.

Chillida Leku se mueve en torno a los 80.000–85.000 visitantes anuales en los últimos años abiertos, con un pico reciente ligado al centenario Chillida. En 2024, año del centenario, la dirección del museo cifra las visitas en más de 85.000.

Siempre se barajó que el museo fuera comprado por el Gobierno Vasco, pero finalmente se mantiene en manos de la familia con un modelo híbrido público-privado, entre subvenciones, patrocinios privados y los ingresos de taquilla semejante al que mantiene al museo Thyssen-Bornemisza y cuyo presupuesto ronda el millón de euros anuales.

Desde 2017 la galería Hauser & Wirth representa en exclusiva el legado de Eduardo Chillida en todo el mundo y trabaja codo con codo con la Sucesión en su conservación y difusión. La importante galería internacional actúa como representante del legado y operador estratégico del museo.

Así se pone fin a la dirección del museo de Mireia Massagué, quien llegó a su rescate en 2018 y desarrolló la expansión del programa expositivo del artista donostiarra con diálogos con Tàpies o Yayoi Kusama.

Mikel Chillida, su nuevo director, ha sido director de desarrollo de Chillida Leku desde octubre de 2019; previamente responsable de comunicación del museo (2018–2019) y dirigió el proyecto “Eduardo Chillida 100 años”, coordinando las acciones del centenario.

Eduardo Chillida: 'Lo profundo es el aire', 1987. Foto: Chillida Leku

Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Europea (2003–2007), con estancia Erasmus en la Università IULM de Milán y estudió un programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE Business School (2021).