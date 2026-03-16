La identidad del grafitero Banksy, al fin al descubierto según una nueva investigación

Uno de los últimos trabajos de Banksy, realizado en los Tribunales Reales de Justicia de Londres. Foto: Vuk Valcic / ZUMA Press Wire / dpa

Un reportaje firmado por los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison para la agencia Reuters afirma haber dado al fin con la identidad real de Banksy, el grafitero que lleva sorprendiendo al mundo desde hace décadas con obras de alto nivel contestatario.

Trabajos que, para más inri, aparecen a menudo en muros de lugares emblemáticos de algunas de las capitales más importantes del mundo. Un ejemplo es el que se pudo ver el pasado mes de septiembre en una de las paredes exteriores de los Reales Tribunales de Justicia en Londres, en el que se podía ver a un juez propinándole una paliza a un manifestante con su mazo, en referencia a la polémica que suscitó la decisión del gobierno británico de declarar grupo terrorista a la asociación Palestine Action.

Un grafiti cuya limpieza (todavía se distingue claramente un rastro, como una sombra, del trabajo original) que ya sobrepasa las 23.000 libras esterlinas y que representa uno de los motivos por los que el grafitero más famoso del mundo mantiene oculta su identidad: de salir a la luz, conllevaría innumerables litigios legales para el artista, desde las multas y sanciones por deterioro de espacios urbanos a cuestiones más etéreas relacionadas con lo ideológico.

De esta cuestión son conscientes los reporteros que han publicado su investigación en Reuters, y así lo han reflejado en el propio texto. Sin embargo, como motivo para publicar finalmente esta información, han alegado que la política del medio es la transparencia: "Las personas e instituciones que buscan transformar los discursos políticos y sociales están sujetos al escrutinio y, a veces, a la revelación de su identidad".

Con ello, han hecho saber que, según su investigación, detrás de la máscara de Banksy se esconde el artista británico Robin Gunningham (Bristol, 1973). Para sostener su afirmación, se han remontado a la aparición de un grafiti en Horenka, un pueblo cerca de Kiev.

Cuentan estos tres periodistas que, según los locales, tres hombres bajaron de una ambulancia aparcada junto a un edificio semiderruido por las bombas rusas. Llevaban consigo varios botes de spray de pintura y unas plantillas de cartón, que utilizaron para plasmar sobre uno de los muros del interior del apartamento (que ahora estaba al descubierto) la imagen de un anciano pillado in fraganti tomando un baño.

Uno de estos hombres fue pronto identificado como el fotógrafo británico Giles Duley, pero sus acompañantes se mantuvieron en un principio en el anonimato. Cuando se mostró a algunos habitantes de Horanka la fotografía de varios de los que durante años han sido "sospechosos" de ser Banksy, se identificó a Robert Del Naja, más conocido como 3D, líder del grupo de música Massive Attack.

Sin embargo, el resto de pruebas que han reunido en su investigación el triunvirato de periodistas formado por Gardner, Pearson y Morrison no coincide con la identidad de Del Naja, cuyo papel en la actividad artística de Banksy se reduce de esta manera al de colaborador.

Y es que, además de lo sucedido en Ucrania en 2022, a través de varias entrevistas con gente cercana de una u otra manera al misterioso artista, los reporteros de Reuters descubrieron una confesión firmada por Robin Gunningham tras ser detenido en Manhattan en el año 2000, coincidiendo con los primeros escarceos de Banksy. ¿El motivo? Haber pintado sobre una valla publicitaria un grafiti que quedaría inacabado.

Esto lleva, a su vez, al libro que publicó Steve Lazarides, mánager de Banksy hasta 2008, en el que contaba el incidente del arresto del artista al que representaba el mismo año en el que Gunningham fue detenido por un crimen idéntico. El representante adjuntaba fotos del grafiti, que los periodistas se encargaron de geolocalizar y concluir que era exactamente el mismo que Gunningham había reconocido haber hecho en la declaración policial.

Pero ¿cómo se relaciona esto con lo sucedido en Ucrania 22 años después? Para resolver esto los periodistas desvelan un nuevo dato, última pieza del puzle. En 2008, con la fama y el misterio de Banksy ya totalmente consolidados, Gunningham se cambió el nombre a David Jones, el "José García" del Reino Unido, un nombre de lo más común que dificultaría la labor de rastreo e identificación del artista.

Recordemos ahora al tercer miembro del grupo que realizó el grafiti en Horanka junto a Del Naja y Duley. Los tres reporteros de Reuters contactaron con una fuente "familiarizada con el proceso de inmigración" que les aseguró que el 28 de octubre de 2022, un tal David Jones había traspasado la frontera por el mismo punto que los dos compañeros de Banksy. No solo eso, sino que, para terminar de dejar clara la cuestión, el mismo confidente aseguraba que la fecha de nacimiento que aparece en el pasaporte de este tal David Jones es la misma que la de Gunningham. Con toda esta información, afirman los periodistas, queda poco lugar a dudas.

Sin embargo, ni en propio Gunningham, ni Banksy, ni el círculo cercano de ambos ha confirmado esta información. Cosa comprensible; de desvelarse finalmente la identidad del enigmático artista detrás de obras como Niña con globo o Rage, el Lanzador de Flores se perdería, aparte de una nada desdeñable cantidad de libras esterlinas en multas, lo que probablemente sea el valor más importante del grafitero: su misterio.