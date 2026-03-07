Rosa Ferré, David Barro y Álvaro Rodríguez Fominaya, en 'Conjuras mínimas': "Los museos españoles viven una revolución"

Estamos en plena vorágine de la Semana Grande del Arte de Madrid, con Arco como epicentro del frenesí artístico en la ciudad. Es una ocasión pintiparada para ahondar en la coyuntura actual del arte contemporáneo en España. Para hacerlo, El Cultural convoca en su videopódcast a tres figuras de referencia en el sector: Rosa Ferré, codirectora de TBA21, de la Fundación de Francesca Thyssen Thyssen-Bornemisza Art Contemporary; David Barro, director de Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, y Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC).

Los tres, en conversación con Alberto Ojeda, director de la revista, ofrecen un jugoso debate en el que se entrecruzan temas como el lastre del 21% del IVA artístico, la revolución de los museos españoles (cada uno elaborando un relato propio y distintivo), la batalla por la atención de una sociedad mutante y estresada, el papel que deben jugar en un contexto incierto y polarizado, el futuro de unos espacios expositivos destinados a dar pistas de las mutaciones políticas y sociales...