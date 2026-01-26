Isaías Griñolo, la Huelva radiactiva que convierte las pancartas en pinturas

Desde que inauguró en 2023, la galería la_oficina ha mantenido su apuesta por artistas con prácticas conceptuales y políticas. En esa línea va también su última exposición, dedicada al andaluz Isaías Griñolo (Bonares, Huelva, 1963), cuya obra explora las formas de la resistencia expresada desde lo popular.

Isaías Griñolo. Las fatigas de la muerte II (realismo capitalista químico) la_oficina. Madrid. Hasta el 7 de febrero. De 6.000 a 60.000 €

A través de proyectos de larga duración que hacen un uso extenso de materiales de archivo, Griñolo indaga en la construcción del poder y en los ciclos de protesta dentro del contexto español y, más en concreto, en Andalucía. Con un persistente anclaje en la poesía y el flamenco, a menudo bebe de estas fuentes para encontrar las metáforas que articulan sus piezas.

En la_oficina, la propuesta de Griñolo toma el título un proyecto temprano, Las fatigas de la muerte I (la lógica cultural del capitalismo químico), una exposición de 2006 acerca de la contaminación en Huelva, que fue censurada por las presiones de la industria y la AIQB.

Retomando el impulso de entonces, esta segunda parte conjuga su nombre como Las fatigas de la muerte II (realismo capitalista químico): el artista onubense mantiene la cita flamenca al dolor referido como “fatigas de la muerte”, para cantar las largas cuitas de un pueblo. Y es que las intervenciones aquí recogidas se insertan en una extensa cadena de lucha contra el llamado Polo Químico de Huelva.

La genealogía del “Polo” hunde sus raíces en la dictadura franquista, que en 1964 aprobó un plan de desarrollo concediendo ayudas para la instalación de industrias químicas. A partir de ese momento dio comienzo la continua instalación de fábricas y refinerías en el margen de la ría. Ya en 1978 una primera manifestación movilizó a miles de personas para protestar en contra de la alta contaminación y sus terribles efectos sobre la salud. Y en 1986 los empresarios crearon la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQB) para defender sus intereses.

Vista de la exposición. Foto: Isaías Griñolo / la_oficina galería

Nacido en Huelva, Isaías Griñolo ha crecido con esta historia, y construye su relato conjugando fragmentos a partir de pancartas, medios fotográficos, cinematográficos y documentales. Resulta impresionante la fotografía panorámica que muestra la magnitud de la balsa de fosfoyesos, residuos radiactivos procedentes de la producción de fertilizantes de la empresa Fertiberia y vertidos en las marismas del Río Tinto.

Otras intervenciones que recoge Griñolo son de una conmovedora humildad: el artista afirma que el proceso de Las fatigas de la muerte comenzó cuando decidió reconstruir un grafiti anónimo que rezaba “EL POLO MATA”, por considerar la pintada como un particular monumento. Dicha concepción del arte público como protesta en defensa de lo que es de todos es lo que recorre de manera implícita toda la muestra en Madrid.

Vista de la exposición. Foto: Isaías Griñolo / la_oficina galería

Y para quien quiera saber más de su trabajo, Isaías Griñolo también protagoniza la muestra Expaña 365 en La Virreina de Barcelona, en la que presenta, hasta el mes de marzo, cuatro intervenciones comisariadas por Valentín Roma.