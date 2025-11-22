Annie Leibovitz: "Envejecer es maravilloso: por fin controlas lo que haces"

El Cultural pasea con Annie Leibovitz (Connecticut, 1949) por su nueva exposición titulada Wonderland (El país de las maravillas) en la fundación MOP de A Coruña. Se muestra empática y comunicativa, preocupada porque todo esté bien. Se percibe que está acostumbrada a dirigir.

En este país de las maravillas ella es la demiurga, un hada creadora de universos oníricos, bellos, absolutamente perfectos. A pesar de que —en un principio— no tuviera claro realizar esta exposición.

"Cuando Marta [Ortega] y Carlos [Torreta] me invitaron yo no estaba segura de hacer una exposición de mi trabajo de moda pero vine a España a fotografiar a los reyes Felipe y Letizia. Vi la exposición aquí en Coruña de Irving Penn y lloré".

Sus imágenes desprenden una magia sobrecogedora, y su mirada capta la belleza del mundo. "A partir de tener a mis hijas empecé a pensar en los cuentos de hadas y en Alicia en el país de las Maravillas", comenta, y se nota el giro de encantamiento en sus composiciones.

No olvidemos que Leibovitz empieza su carrera en la revista Rolling Stone y uno de sus primeros éxitos internacionales fue la serie en la que acompañó al grupo del mismo nombre durante el verano de 1975, "la cámara me salvó la vida en esta gira", afirma. El consumo de estupefacientes la había llevado a un centro de desintoxicación al que nunca volvió a entrar.

Natalia Vodianova and Helmut Lang, Paris, 2003. Foto: Annie Leibovitz / Cortesía de la MOP Foundation

Las fotos que introducen el recorrido expositivo son frescas, sugerentes, explícitas y reales. Se nota que su madre fue bailarina con Martha Graham y que le inculcó la disciplina de la danza. Leibovitz capta el movimiento en el escenario con una rotundidad sobrecogedora. Dice que quiere empezar con esta serie para que los nuevos fotógrafos sepan cómo se hace la fotografía de verdad.

Leibovitz lo ha conseguido todo: ha fotografiado a los más famosos, ha trabajado con fuego, animales del circo, aviones, carruajes de época, ha metido a Whoopi Goldberg en una bañera de leche y ha colgado a Tom Ford cabeza abajo como si fuera el conejo blanco del cuento de Alicia. Su creatividad no tiene límites. Sus imágenes han construido la historia del s. XX. Como dijo Hillary Clinton: "Leibovitz es la gran cronista de los EE. UU".

Vista de la entrada. Foto: MOP Foundation

Cuando le preguntamos por la experiencia de exponer en una ciudad costera y periférica como Coruña, afirma sonriente que se siente muy orgullosa: "Soy la primera mujer, y espero que la primera de muchas".

La ciudad herculina le ha conquistado: "Coruña es un lugar tan especial que me produce sentimientos encontrados, no quiero que mi exposición colabore en la masificación de un lugar tan bello, lo quiero solo para mí".

"Todo el mundo es interesante, por eso me interesa el retratismo". Annie Leibovitz

Una de sus destrezas es la del retrato. Leibovitz sabe apretar las teclas, cazar el gesto. Quizá sea un don o una forma de mirar. Le preguntamos si sabe la historia del fotógrafo y etnólogo Guido Boggiani, quien fue asesinado en la selva paraguaya por los chamacoco, una tribu indígena, acusándole de robarles el alma.

"Igual le estuvo merecido. Se tiene que saber cuándo sacar una foto y cuándo no. Yo intento sacar mis retratos pasando desapercibida, sin que se note mi presencia. Una vez iba por la calle en Nueva York haciendo fotos y me vino una mujer y me tapó el objetivo con la mano, pero es curioso, porque Susan [Sontag, su pareja durante más de diez años] me decía que tenía que ir haciendo fotos constantemente por la calle como una extensión de mi cuerpo y se sorprendía de que no lo hiciera", replica.

Sorprende que cite a Sontag con tanta naturalidad después de su trágico fallecimiento en 2004 .Y sorprende también no encontrar ninguna foto de ella en esta exposición.

"¿Conoces el trabajo de Edwin Curtis?", pregunta. Ante la respuesta negativa, responde sonriente: "¡Pues deberías!"

Curtis fue un fotógrafo y etnólogo autodidacta estadounidense, que trabajó con las culturas nativas, con el objetivo de conservar la memoria de unas formas de vida amenazadas por una desaparición inminente. "Sus fotografías son la única forma que tenemos de ver cómo eran los indios americanos realmente".

"Yo no creo que se robe el alma en un retrato". La fotógrafa incide en la potencia de la fotografía como el arte más duro e inmediato, argumentando que las personas son mucho más que un retrato.

En cinco décadas de trabajo Leibovitz ha pasado de la fotografía de calle al fotodocumentalismo (su preferida, "la auténtica fotografía"), y de este a la moda. Cuando le preguntamos por su imagen preferida, pensamos que va a responder por su primera portada de Rolling Stone, pero no:

"El retrato de mi madre. La hice para el libro Women, en 1999. Es el libro que hice con Susan Sontag. Mi madre tenía setenta y seis años, mi edad de ahora, y estaba muy nerviosa. Le daba miedo envejecer. Yo no quería que sonriera. A ella no le gustó, va pasando el tiempo y veo en ella que la cámara ha desaparecido. Mi madre me mira solamente a mí. Eso elevó el listón. El objetivo definitivo es que no sientas que hay una cámara interpuesta".

La creatividad de Leibovitz ha conseguido ir adaptándose a técnicas fotográficas, ha pasado del blanco y negro al color, de lo analógico a lo digital y afirma que lo ha podido hacer porque siempre se ha mantenido en la contemporaneidad, en el tiempo presente. Es una amante de la fotografía "me he dado por entero a ella", afirma. Su pasión se extiende a los fotolibros que adora. Una pasión que destilan sus palabras.

El tiempo de la entrevista se acaba aunque ella nos anima a no terminar la entrevista porque, insiste, "son preguntas interesantes". Es una mujer reflexiva y empática. Y por supuesto no podemos terminar sin preguntarle qué supuso ser una mujer en un mundo, el fotográfico, absolutamente masculinizado.

Ella manda a una de sus asistentes a por el libro que ha mencionado antes, Women, porque dice que quiere contestar con un párrafo de Gloria Steinem. Lo transcribimos.

"No he crecido en un mundo en el que las mujeres hayan sido percibidas tan poderosas como los hombres, o en el que la cantidad de melanina en nuestra piel no tenga un impacto en nuestro estatus económico. Estamos haciendo progresos hacia poder valorar cada ser humano como un milagro único, incluso aunque hayamos sido categorizadas como seres humanos irrelevantes en la vida real. Cómo somos percibidas, sin duda cambia cómo nos percibimos a nosotras mismas".