Yoko Ono imagina León en su exposición más grande en España, coincidiendo con el 20 aniversario del MUSAC

Este sábado, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) inaugura Yoko Ono. Insound and Instructure, la muestra más extensa dedicada en España a la artista japonesa en los últimos diez años.

Las cifras son asombrosas: ocupa 1.700 m² del museo y reúne 80 obras que recorren seis décadas de práctica artística: de las instrucciones conceptuales y la performance al cine experimental, la música y los proyectos participativos, de los que Ono es pionera.

La apertura llega precedida de una activación pública con performances históricas como Cut Piece (1963) y Pieza Cielo para Jesucristo (1965) programadas en el museo el viernes 7 de noviembre como antesala del arranque oficial del sábado.

Insound and Instructure pone el foco en una de las contribuciones más influyentes de Ono: la obra por instrucciones —textos breves que invitan a imaginar, ejecutar o completar una acción—, germen de muchas de sus piezas y de su célebre libro Grapefruit (Pomelo), de 1964.

La muestra realiza una mirada transversal a lo largo de su obra y las diferentes técnicas que Ono ha trabajado. Sin ser una retrospectiva, propone un completísimo recorrido que nos acerca a su figura.

Yoko Ono. Insound and Instructure. Vista de la exposición en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2025. Fotografía: Imagen MAS © Yoko Ono.

Desde ahí, el recorrido despliega películas, acciones, instalaciones y proyectos abiertos que han definido su obra desde los años sesenta: Fluxus, la desmaterialización del arte, la interacción con el público y un compromiso pacífico y feminista sostenido en el tiempo.

Entre las obras clave que ayudan a tomar el pulso al conjunto figuran la histórica Sky TV / TV para ver el cielo (1966-67), una pieza pionera de circuito cerrado que traslada al interior de la sala una emisión en directo del cielo sobre el edificio.

Yoko Ono. Insound and Instructure. Vista de la exposición en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2025. Fotografía: Imagen MAS © Yoko Ono.

Arising (2013–en curso), es un llamamiento global en el que mujeres envían testimonios de violencia sufrida junto a una fotografía de sus ojos para ser mostrados en cada sede, que crece con cada presentación. Ambas condensan el arco conceptual y político de Ono: del gesto minimal y poético a la denuncia directa y participativa.

El proyecto en León está firmado por Álvaro Rodríguez Fominaya -director del MUSAC- junto a Jon Hendricks y Connor Monahan, figuras clave en el estudio y en la edición reciente de la obra de Ono.

Hendricks y Monahan han sido responsables, entre otros, del catálogo y la itinerancia de Yoko Ono. Music of the Mind (Tate Modern, Neue Nationalgalerie, MCA Chicago), la gran retrospectiva internacional cuya primera parada fue en 2024 en la Tate que ha revalidado la centralidad de Ono en la historia del arte contemporáneo.

La muestra del MUSAC se inserta en esa constelación de lecturas recientes y propone un montaje propio, adaptado a la arquitectura del museo leonés.

La inauguración será el sábado 8 de noviembre, con la presencia del equipo curatorial. El MUSAC confirma la muestra entre sus grandes apuestas del programa 2025, coincidiendo con el 20º aniversario de la institución.

Yoko Ono. Insound and Instructure. Vista de la exposición en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2025. Fotografía: Imagen MAS © Yoko Ono.

La exposición llega además tras un ciclo de gran visibilidad pública del museo: la anterior gran muestra de Ai Weiwei alcanzó 100.400 visitantes, superando ampliamente la media del museo en años anteriores.

Además esta exposición ha generado un impacto económico de 33 millones de euros en la ciudad. Expectativa alta y foco en turismo cultural: así se lee, desde el ecosistema local, la cita de noviembre a mayo.

Yoko Ono (Tokio, 1933) es una pionera del arte conceptual y la performance asociada a la órbita Fluxus desde los años cincuenta y sesenta. Su obra ha expandido los límites entre idea y objeto, artista y público, poesía y acción, ensamblando Oriente y Occidente: ritual y zen, sí; pero también crítica política, humor y juego.

Insound and Instructure propone leer esa complejidad con un enfoque amplio —de las instrucciones al activismo— y subraya su actualidad que la ha devuelto al centro del debate museístico internacional.

Yoko Ono. Insound and Instructure. Vista de la exposición en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2025. Fotografía: Imagen MAS © Yoko Ono.

En el comisariado destaca, asimismo, la presencia de películas clave en su colaboración con John Lennon (como Rape o Fly), la atención a sus piezas de participación —reparar, escribir, mirar, imaginar—, y la constancia de una poética del cielo y la paz que atraviesa toda su obra.

Para el visitante no iniciado, la muestra ofrece la mejor puerta de entrada; para quien ya conoce a Ono, la oportunidad de ver reunidos núcleos conceptuales esenciales en un único gesto expositivo.