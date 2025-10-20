Un vídeo desvela el momento en el que los ladrones rompen las vitrinas para llevarse las joyas del Louvre

Agentes de policía junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa

Un visitante del Museo del Louvre grabó en vídeo el momento exacto en que uno de los ladrones rompía una vitrina para sustraer valiosas joyas del siglo XIX.

Las imágenes, tomadas en la Galería de Apolo, muestran la rapidez y precisión del golpe.

En apenas cuatro minutos, los asaltantes subieron por una escalera, forzaron las ventanas —cuyas alarmas habían sido desconectadas tras una falsa alerta previa—, rompieron el cristal y huyeron con las piezas antes de que los guardias pudieran reaccionar.

👑💎🇫🇷Primeras imágenes del robo en el Louvre: un ladrón encapuchado corta la vitrina con una radial mientras los visitantes están en la misma sala



👉 Se estima que se podrían haber llevado unos 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, que se encuentran incrustadas en la orfebrería pic.twitter.com/sRhbuiA9z7 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 20, 2025

Otro vídeo, difundido por el medio brasileño Globo y grabado por la turista Aline Lemos Ferreira, capta el instante en que se escuchan fuertes golpes en las ventanas de la misma galería, poco antes de que los ladrones irrumpieran en el lugar.

Ferreira filmaba la entrada de la sala y el techo cuando el ruido llamó su atención y la hizo interrumpir la grabación. “Estaba muy cerca de la ventana en ese momento, cuando comenzaron los golpes muy fuertes. En ese instante, la empleada de la sala ya había alertado a todos para que salieran corriendo. El museo acababa de abrir, por lo que casi no había visitantes”, relató la brasileña a Globo.

Um vídeo gravado por uma turista brasileira na manhã deste domingo (19) mostra barulhos de batidas ecoando na Galeria de Apolo do Museu do Louvre, salão que foi alvo de um assalto.



📲Leia mais na #Folha: https://t.co/Cd793YpTZK



🎦 Aline Lemos

📝 Carlos Villela pic.twitter.com/u8WAQVbcX0 — Folha de S.Paulo (@folha) October 19, 2025

Era la primera vez que la turista visitaba el Louvre y había adquirido su entrada para la primera hora de apertura, a las nueve de la mañana. Apenas media hora después, el robo ya estaba en marcha.

Según las autoridades francesas, el hurto duró cuatro minutos y en él participaron al menos cuatro sospechosos, que se llevaron ocho piezas.

Según las autoridades francesas, el asalto duró siete minutos y participaron al menos cuatro sospechosos. Estos encapuchados “experimentados”, en palabras del ministro del Interior francés, irrumpieron en la Galería de Apolo del museo parisino y se llevaron ocho joyas.

Sin embargo, dejaron atrás El Regente, la “joya de la corona” de la colección: un espectacular diamante de 140 quilates valorado en unos 50 millones de euros, una pieza imposible de vender en el mercado negro debido a su singularidad.

El Louvre, el museo más visitado del mundo y hogar de la Mona Lisa, alberga más de 33.000 obras, entre antigüedades, esculturas y pinturas, y vuelve ahora a ser escenario de uno de los robos más audaces de la historia reciente del arte.