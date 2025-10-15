Robert Rauschenberg y el vuelo de las imágenes: el expresionista abstracto que anticipó el arte pop

Es algo muy especial: en el año que se celebra el centenario de su nacimiento, se presenta en Madrid una gran exposición del artista estadounidense Robert Rauschenberg (1925-2008), sin duda uno de los artistas de nuestro tiempo más consistentes, y cuya obra sigue teniendo un largo aliento. La propuesta tiene lugar en la Fundación Juan March, donde en 1985 también se presentó la primera exposición de Rauschenberg en España.

Robert Rauschenberg: El uso de las imágenes Fundación Juan March. Madrid. Comisarios: Manuel Fontán, Inés Vallejo y Lucía Montes. Hasta el 18 de enero

En esta ocasión se han reunido 187 piezas, entre obras y soportes documentales. Organizada en seis secciones y con un excelente y transparente montaje, podemos llegar a comprender las claves de su trayectoria artística.

Ante la diversidad de medios y soportes expresivos utilizados por el artista, el centro de la muestra, como se puede apreciar por su título, es el papel que juegan las imágenes como núcleo de la pluralidad que predomina siempre en sus obras.

Los títulos de las secciones en la exposición, que articulan el recorrido, son: Fotografiar, Proceso de trabajo, Colaboraciones con Trisha Brown, ROCI, Confiar en los materiales y Conectar con lo desconocido. A través de ellas vamos viendo los diversos soportes utilizados por Rauschenberg: pintura, fotografía, collages, serigrafías, e incluso objetos (por ejemplo, una silla) y animales disecados.

El inicio con la fotografía nos lleva a todo un desencadenante, pues si su horizonte artístico se abrió desde la pintura en el eco del expresionismo abstracto, ya a comienzos de los años cincuenta empezó a trabajar en profundidad con los soportes fotográficos.

Robert Rauschenberg: 'Photem Series I #27,' 1981. Foto: Colección Meana Larrucea © 2025 Robert Rauschenberg Foundation/Licenciado por VAGA en Artists Rights Society (ARS), Nueva York/VEGAP, Madrid

De hecho, Rauschenberg se consideraba a sí mismo “fotógrafo y artista”. En un texto de 1986 señaló: “La fotografía tiene la ventaja evidente sobre otras profesiones artísticas de que, incluso con prejuicios y obsesiones, es indiscutiblemente la verdad”.

Y de eso se trata en sus planteamientos artísticos: de buscar la verdad. En un mundo en el que la abundancia de imágenes pragmáticas y mediáticas nos rodea y asedia continuamente, es necesario producir imágenes cuyo objetivo prioritario sea la búsqueda y la representación de la verdad.

Robert Rauschenberg: 'Sin título (antes titulada Collage with Horse)', 1957. Foto: Grey Art Museum, New York University Art Collection / 2025 Robert Rauschenberg Foundation/Licenciado por VAGA en Artists Rights Society (ARS), Nueva York/VEGAP, Madrid

La fotografía es referencial en su obra, pero en su búsqueda de lo que da el vuelo de la verdad a las imágenes es también decisiva su apertura a todo tipo de soportes expresivos: la utilización de la obra gráfica, de los planos (blueprints), el interés por las acciones –la danza, el teatro– y por los viajes.

Y es importante destacar que en la realización de las obras utiliza continuamente la mezcla de todos esos soportes, atendiendo a las características concretas del objetivo que se busca representar.

Su fascinación por los viajes le llevó en 1982 a la puesta en marcha de un proyecto colectivo, con desplazamientos por todo el planeta, al que dio el nombre de ROCI (Rauschenberg Overseas Culture Interchange; en español, Intercambio Cultural Transoceánico Rauschenberg).

El artista entiende los viajes como procesos de búsqueda de lo diverso, llevados en síntesis de transferencias de lenguajes y representaciones a las obras. Y de todo ello es también un signo el uso del anagrama: ROCI.

Robert Rauschenberg:'Dormer (Vydock)', 1995. Foto: Robert Rauschenberg Foundation, Nueva York © 2025 Robert Rauschenberg Foundation/Licenciado por VAGA en Artists Rights Society (ARS), Nueva York/VEGAP, Madrid

Así justificó su proyecto: “Es un enérgico ataque artístico multimedia para demostrar que el contacto personal a través del arte contiene potentes poderes pacificadores, más la comprensión de que la destrucción es el subproducto defensivo de la ignorancia y de las mentiras, y que la paz está en manos del único vehículo que queda sin corromper: el arte”.

Ese compromiso con la búsqueda de la verdad hizo de él lo que yo considero un artista pionero “multimedia”, en el sentido más profundo del término. Su trayectoria supuso una mezcla e intersección de soportes, algo que él mismo cifró en su concepto de transferencia, una de las claves que permite comprender el alcance de sus obras.

Robert Rauschenberg: 'Sin título (Scatole personali)', 1952. Foto: Sonnabend Homem Collection. The Sonnabend Collection Foundation, Nueva York. © 2025 Robert Rauschenberg Foundation/Licenciado por VAGA en Artists Rights Society (ARS), Nueva York/VEGAP, Madrid

Rauschenberg utilizaba de un modo fundamental la fotografía, para construir collages o técnicas diversas de superposición, con lo que alcanzaba un nivel de mayor abstracción en las imágenes. Así, las transferencias se convierten en estructuras abiertas, de mezclas de significados, con resonancias musicales y lingüísticas en el ámbito de las imágenes. De modo que estas alcanzan una mayor intensidad.

Esta exposición ejemplar nos permite viajar a su profundo universo creativo. En el texto de 1986, al que ya antes me referí, señala también: “La fotografía es un medio que depende de la luz intuida, hay brillo en la oscuridad. La revelación de la vida y los acontecimientos eleva la realidad”. De eso se trata: a través del vuelo artístico de las imágenes, transfiere nuestra mirada para que así alcancemos a ver lo que habitualmente no vemos.