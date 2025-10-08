Los Torreznos, el dúo de 'performers' más hilarante del arte español, premiados por criticar a su público

Los Torreznos son, en esencia, pedazos de panceta fritos con piel: una corteza crujiente por fuera y carne jugosa por dentro. Un bocado alto en grasa y sal. También son un dúo de performers españoles delirantes compuesto por Jaime Vallaure (Oviedo, 1965) y Rafael Lamata (Valencia,1959).

Los Torreznos. Campos semánticos Galería Freijo. Madrid. Hasta el 25 de octubre. De 2.000 a 18.000 €

Trabajan juntos desde 1999, aunque también producen proyectos y piezas en solitario. En sus performances la palabra oral deriva en tautología –repeticiones absurdas hasta el paroxismo– y se vuelve dardo afilado contra los lugares comunes y el pensamiento único.

A Las opiniones (2025) –una de las piezas de esta exposición, que ahora presenta la galería Freijo– le han otorgado el Premio Apertura de la Comunidad de Madrid, el único de esta categoría para las galerías que estrenan temporada.

La obra es una instalación sonora en la que sus alter ego de papel maché repiten en un bucle infinito: “¡qué bonito!”, “¡qué emocionante!”, “¡qué interesante!”, unas muletillas que se escuchan con demasiada frecuencia en las salas expositivas, exclamaciones vacías de pensamiento crítico, clichés de los cubos blancos.

La exposición recorre sus tres grandes performances –La realidad, El arte y La gente–, para las que han adaptado la dramaturgia a infografías e intervenciones textuales sobre fotografías de viajes a China y otros lugares aleatorios.

Los Torreznos: 'Plaza Shangay', 2025. Foto: Freijo Gallery

Los Torreznos, que ya nos representaron en la Bienal de Venecia de 2007, sorprenden en la oralidad, descabellada y desternillante, escenografiada a través de una economía de medios y un emocionante, bonito e interesante humor absurdo y sabio.