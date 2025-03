Manual para sobrevivir a una semana de ARCO

Manuel Segade, director del Museo Nacional Reina Sofía.

A la responsabilidad del Reina Sofía le corresponde una visita a la feria exhaustiva y en equipo: subdirección artística, colecciones y exposiciones vamos pasillo a pasillo conociendo cada una de las propuestas, hablando con galeristas y artistas.



Anteriormente, hay una intensa preparación en los meses previos en la que estudiamos las propuestas que recibimos con antelación para poder plantear nuestras adquisiciones, que realizamos con el apoyo del Ministerio de Cultura, dentro de las líneas de trabajo y las carencias en nuestros relatos.

Manuel Segade. Foto: Yago Castromil.

A pesar de esto, los paseos por la feria no solo son para confirmar lo ya planeado sino que siempre ocurren descubrimientos y sorpresas. A la vez, toca hacer números y negociar en equipo para tomar decisiones finales, entre los besos y abrazos con amistades y también los intercambios profesionales con agentes internacionales y españoles que nos permiten ampliar la red de trabajo del museo y nos abren muchos futuros por venir.

Toda esta presencia pública requiere de un grado altísimo de representatividad, lo que conlleva una alta exigencia en la performance tanto emocional como vestimentaria, al igual que un alto nivel de hidratación y de una sucesión de zapatos cómodos y que garanticen estabilidad en la parada. De verdad nos gusta mucho ARCO y siempre es una semana que supera con creces nuestras expectativas.

Entre el método y el instinto

Patrizia Sandretto, coleccionista y presidenta de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo.

ARCO Madrid es siempre una experiencia intensa, una oportunidad preciosa para descubrir nuevas voces del arte contemporáneo y conocer a galeristas, artistas, comisarios y coleccionistas de todo el mundo. Como en cualquier feria, tengo mis propios rituales y me muevo en un equilibrio entre método e instinto. Estudio detenidamente la lista de expositores y las novedades de los artistas que expondrán en la feria, que recibo de las galerías.



Hablo con los galeristas sobre futuras exposiciones que podríamos presentar en la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Tomo notas, imagino un recorrido para orientarme entre los objetos expuestos, pero también me permito el placer de perderme entre los stands y dejarme sorprender.

Patrizia Sandretto. Foto: Andrea Basile.

Es esencial mantener una mirada abierta y dinámica, porque a menudo los descubrimientos más interesantes se producen por casualidad. Aunque camino muchas horas en la feria, no abandono los tacones. A menudo me olvido de comer, pero me permito una pausa en la Sala VIP de la feria, un momento para reflexionar sobre lo que he visto e intercambiar impresiones con otros coleccionistas. ¿El consejo para los visitantes de ARCO? Ir preparado, pero sin esquemas demasiado rígidos.



Descubra nuevos artistas, con especial atención a las interesantes propuestas de galerías españolas y latinoamericanas. La feria es una experiencia dinámica: déjese guiar por la intuición, tómese su tiempo para observar y conversar, y disfrute también de la programación cultural de los museos y galerías de la ciudad que, junto con la feria, presentan una oferta expositiva de gran calidad.

No hay trucos

Maribel López, directora de ARCO

Me temo que para sobrevivir a ARCO no hay más truco que calzado cómodo, mucha hidratación y dormir las horas de sueño necesarias.

Maribel López. Foto: Rodrigo Gatinho.

Yo camino de un lado para otro todo el día, por suerte en la feria se entregan muchos premios a galerías y artistas con el apoyo de diferentes marcas y personas privadas y los primeros días mi trabajo es acompañar en esos momentos.

Solo hacia el viernes puedo hacer lo que más me gusta: ¡recorrer las galerías! Es extrañísimo el poco tiempo que puedo dedicar a aquello por lo que trabajamos todo el año.

Tesoros en el almacén

Elisa Hernando, responsable del programa First Collector by Fundación Banco Santander en ARCO

Para sobrevivir a ARCO mis claves son: ir cómoda, preparar antes todas las visitas y disfrutar de la experiencia. Mi ritual comienza con un buen calzado cómodo, una botella de agua y un bolso pequeño para llevar el móvil, así ya estoy lista para recorrer los pasillos acompañando a coleccionistas a comprar arte.

Elisa Hernando.

Antes de empezar la feria suelo solicitar a las galerías información de las obras que van a exponer, me estudio los previews, y de esta manera, puedo ir preparando con antelación las propuestas de compra para nuestros clientes.



Una vez en la feria, pregunto por las piezas que están en el almacén, siempre encuentras verdaderos tesoros. Lo que más recomiendo es disfrutar de la experiencia, no tener miedo a preguntar información sobre los artistas que te gustan, sobre sus precios y si necesitas ayuda de expertos, apuntarse al servicio de First Collector.

Meterse en la piel del artista

Concha Jerez, artista y Premio Velázquez 2017. En ARCO estará presente en el stand de la galería Freijo.

Lo ideal es ir los primeros días, cuando están los profesionales y siempre, siempre, los visitantes deben evitar la última hora. A mí, por ejemplo, lo que me interesa es deambular. Las ferias son importantes porque en ellas ves lo que se está haciendo en cada momento, te da una panorámica muy actual. Yo suelo ir con calma y parar allí donde la mirada se detiene, en lo que me llama la atención.

Concha Jerez. Foto: Ale Lenoix.

En 2024 presenté Walking Through Broken Utopias en la galería Freijo y muchos visitantes se autorretrataban aprovechando los espejos intervenidos de mis piezas y formando así parte de ella. No pienso que haya que seguir un orden en concreto, pero lo primero y más importante es ir sin prejuicios, ver lo que te atrape.



Y lo segundo es no cuestionarte si es arte o no. Los artistas dedicamos muchos años de nuestra vida al trabajo, con mucha seriedad, no es ninguna frivolidad. Cuando vayan, métanse en la piel de los artistas.



Las ferias son muy cansadas e intensas, pero en ellas se descubren obras que te pueden cambiar la vida. Déjese inundar por aquello que esté viendo y saque sus propias conclusiones. Habrá críticas muy distintas según quien lo mire y quién lo cuente, pero cada uno encontrará su lugar. Lo importante es abrir la mirada para poder descubrir.

Mejor en domingo

Javier Hontoria, director del Museo Patio Herreriano de Valladolid.

El tiempo vuela en Ifema. Ignoro si es así para todos los visitantes a ARCO pero para los profesionales es tal el ritmo de encuentros y abrazos, de reuniones con responsables de instituciones con quienes abres o cierras colaboraciones, con artistas a quienes te aproximas por vez primera de cara a posibles proyectos que, cuando quieres darte cuenta, te han dado las 8 y hay que bajarse a Madrid.

Javier Hontoria.



Ya en el metro, uno se da cuenta de que apenas ha visto nada. Por eso la mejor visita es la del domingo, que ya no tiene las afluencias masivas de gente. Es entonces cuando planeas los paseos con más calma, aunque siempre acabas sentado en la mesa de un galerista que invariablemente te cuenta lo extraordinariamente bien que le ha ido. Veremos este año, con el orden mundial a punto de hacerse añicos, si la cosa va “lenta” o vuelve a ser “nuestro mejor año”.

No sé cómo acabo vivo

Alberto de Juan, director de la galería Max Estrella.

ARCO para una galería local es un maratón de eventos. Aparte de la feria, en nuestro espacio organizamos un desayuno y visitas guiadas a la muestra de la artista vietnamita/americana Tiffany Chung. Max Estrella organiza también visitas al Museo Lázaro Galdiano con motivo de la exposición de Aitor Ortiz y al Museo Arqueológico por la de Bernardí Roig. Y luego está el plato fuerte: la feria.

Alberto de Juan.

Hay un trabajo previo de organización que viene de meses atrás. Con un stand grande buscamos un diálogo entre los distintos artistas que facilite la lectura visual. ¿Respecto a la preparación física/mental? Confieso que después de 26 años haciendo la feria todavía no sé cómo llego vivo al final tras atender con entusiasmo a coleccionistas, críticos, instituciones y curiosos.



Mi manual de supervivencia pasa por la ayuda y compromiso de un equipo maravilloso. ¿Consejos a visitantes? Disfruten de la oportunidad que supone ver las propuestas de galerías de distintas latitudes pero procuren no emborrachar al ojo.