La nueva 'performance' de Damien Hirst: quemará 6.000 de sus obras en un proyecto NFT

Damien Hirst ha anunciado que quemará miles de sus pinturas, alrededor de 6.000, en la Newport Street Gallery de Londres en el marco de un proyecto NFT denominado The Currency, con el que plantea que el futuro del arte está en el ámbito digital.

Hirst explica que este proyecto, el "más emocionante con diferencia" de su trayectoria, se basa en la idea "del arte como moneda y reserva de riqueza".

A partir del 9 de septiembre, los visitantes del museo privado de Hirst tendrán la oportunidad de ver algunas de las 10.000 pinturas de esmalte sobre papel que el artista creó en 2016, que luego vinculó a los NFT correspondientes en 2021. Los compradores podían adquirir uno de los 10.000 NFT por 2.000 dólares cada uno, y luego se les pidió que eligieran entre conservarlo o cambiarlo por el trabajo físico. En el primer caso, la pintura ahora se exhibirá antes de ser quemada. Las obras deben ser destruidas diariamente durante la ejecución de la exposición.

Cada obra está numerada, titulada, sellada y firmada por el artista británico.

Hasta el pasado martes, 4.137 personas habían cambiado su NFT por una obra física, con 5.863 NFT restantes.

Durante la semana Frieze de Londres, en octubre, habrá un gran evento de clausura en la galería durante el cual se quemarán las obras de arte restantes.

El artista define este proyecto como “una obra de arte en la que la gente participa comprando, conservando, vendiendo e intercambiando las obras de arte”. Un "experimento interesante".

The Currency es otro llamativo y mediático proyecto de este creador nacido en 1965, miembro relevante del grupo Young British Artists y que a lo largo de su trayectoria ha mostrado siempre deseo de escandalizar y sorprender y una gran vocación por el espectáculo, con obras como The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living o For the Love of God.

