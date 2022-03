Colita: "El blanco y negro ha sido siempre mi lenguaje"

¿Qué libro tiene entre manos?

101 técnicas y consejos de supervivencia: Manual de supervivencia, bushcraft, acampada y montaña (PsiRock).

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Que me llamen al timbre.

¿Con qué personaje (real o de ficción) le gustaría tomar un café mañana?

Con Bette Davis, justo después de que bajara las escaleras en Jezabel.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Rosita la Golosa, fue el primer libro que me regaló mi padre, y los tebeos de Cebollita y Rabanito.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura (es de tablet, de papel, lee por el día, por la noche…)?

En papel, tumbada en mi cama y por la noche. Y si lo que leo es bueno, a todas las horas del día.

¿Qué experiencia cultural cambió su manera de ver el mundo?

Cuando vi bailar a Carmen Amaya en 1963 en la película Los Tarantos. Y más cosas: la Capilla Sixtina, el Guernica y los Monty Python.

¿Qué es lo que tanto le cautiva del flamenco?

El dolor, la alegría y el “duende”.

El nombre de Colita, ¿de dónde viene?

De que nací debajo de una col, lo juro.

¿Qué busca capturar con sus retratos, siempre en blanco y negro?

Personas, personas y personas. Seres humanos. El blanco y negro ha sido siempre mi lenguaje.

¿Se ha democratizado o trivializado la fotografía con el paso de lo analógico a lo digital?

Nada ha cambiado, todo sigue siendo como antes. Hay fotos buenas y fotos malas, fotógrafos brillantes y fotógrafos que se han equivocado de profesión.

Mujer situación límite, su próxima exposición en la galería Rocío Santacruz de Barcelona, reúne una serie de fotografías de 1985, ¿ha cambiado mucho la situación de la mujer desde entonces?

Mientras sigan asesinando a una mujer cada día, no. Tampoco hemos conseguido la igualdad. Hay que seguir trabajando.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Miguel Ángel, la tumba de los Medici en mi jardín.

¿Cuál es la última exposición que ha visitado? Ejerza la crítica y díganos qué le pareció.

La exposición de Bill Brandt en la Fundación Mapfre de Barcelona me pareció espléndida. Fotografiaba a las personas, que es lo que más me interesa.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Si es de una persona inteligente a la que yo respete, sí que me importa, si no, no.

¿Qué obra teatral le ha impactado recientemente?

No lo recuerdo, porque con esto de la Covid llevo dos años sin ir al teatro.

¿Qué película reciente le ha impactado?

El poder del perro, de Jane Campion. Es una directora que me gusta especialmente. Espero que le den un Óscar.

¿A qué serie se ha enganchado?

A The Killing, una serie policíaca norteamericana basada en otra serie danesa. Los dos actores protagonistas son de aplauso.

¿Qué música escucha en casa?

Soy ecléctica. Escucho boleros y a la Piquer. A Martirio, la Callas, la Tebaldi y, por supuesto, el Only you.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Me encanta, es bellísima. Tenemos de todo: monumentos, tortilla de patatas, castillos y castellers, sardinas y boquerones, ensaladilla rusa, txakoli, pan con tomate, churros, mucha cerveza y buen vino. Me chifla.

Una idea para mejorar la situación cultural de nuestro país.

Dinero, más dinero.

Sigue los temas que te interesan