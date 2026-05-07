Esta semana en tu quiosco: el cine español se luce en el Festival de Cannes, en El Cultural

Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Javier Ambrossi y Javier Calvo desembarcan en el Festival de Cannes en lo que será una edición histórica e inolvidable para el cine español.

Tras convencer con As bestas en Cannes Première, Sorogoyen da el salto a la primera división del festival con El ser querido, un drama metacinematográfico y familiar en el que el Javier Bardem se bate con Victoria Luengo.

Por su parte, Ambrossi y Calvo ponen en el centro de La bola negra la homosexualidad masculina y bucean en la propia identidad a partir de un texto inacabado de Federico García Lorca. Y recorremos Amarga Navidad, el proyecto ya estrenado de Almodóvar, junto a la escritora Sabina Urraca, que relata su experiencia en el rodaje.

Más allá de la omnipresencia del cine español, Cannes reivindica el valor de la autoría con cineastas del Viejo Continente como Andrey Zvyagintsev y Pawel Pawlikowski, los nipones Hirokazu Koreeda y Ryusuke Hamaguchi y los estadounidenses James Gray e Ira Sachs. Evaluamos a sus rivales en la lucha por una Palma de Oro que, tras años de espera, ya nos va tocando.

Y además:

LETRAS. “La última vez que hablé con mi abuelo me dijo: ‘Nací en una guerra y moriré en una guerra’. Murió al día siguiente, el 20 de abril de 2022, en la ciudad ucraniana de Tokmak”. Así comienza Ocupación, último libro de la periodista y escritora Margaryta Yakovenko. Tiznada de rabia y desconsuelo, se trata de una suerte de crónica familiar y de la guerra que lleva cuatro años azotando Europa.

ARTE. El museo Reina Sofía reivindica a Aurèlia Muñoz, artista textil y experimental catalana, con una gran exposición, destacando sus dibujos, tapices y esculturas que integran espiritualidad, naturaleza y vanguardia, y su influencia en creadoras contemporáneas actuales.

MÚSICA. La cantante y compositora catalana Sílvia Pérez Cruz aparca por un momento sus innumerables colaboraciones para centrarse en su nuevo proyecto personal, Oral_Abisal. Se trata de un disco dual en el que revisita universos acogedores, pero también se zambulle en las profundidades de lo desconocido. Antes de su publicación, ya lo ha presentado con tres llenazos en el Liceu, el Teatro Real y el Olympia de París.

TEATRO. Carolina África, dramaturga, directora de escena y actriz, se encuentra en uno de esos momentos dulces de la profesión. Tras su gira con Casa-Miento, ha versionado El escondido y la tapada de Calderón y, junto a Antonio Najarro, ha trabajado en los ballets de La Argentina. Ahora estrena Una buena vida en el María Guerrero.

CINE. La cineasta francesa Alice Winocour, ganadora del Premio Especial del Jurado de San Sebastián por el drama espacial Próxima (2019), se alía con Angelina Jolie en Couture para narrar la historia de una directora de cine que toma conciencia de su propia mortalidad cuando llega a la Semana de la Moda de París.

CIENCIA. Sánchez Ron repasa la historia del microscopio, de Hooke a Leeuwenhoek y Cajal, destacando cómo este instrumento reveló lo invisible y transformó nuestra comprensión científica del mundo diminuto.