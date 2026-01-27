Natalie Portman, Stephen King y otras figuras de la cultura, contra el ICE: "Es la Gestapo estadounidense"

Natalie Portman, Stephen King y Jenna Ortega son algunas de las figuras públicas que han criticado las acciones del ICE. Fotos: EFE/Wikimedia Commons

Tras meses de redadas, arrestos arbitrarios, abuso de violencia e intimidación indiscriminada por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), incluyendo el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses —una madre y un enfermero, ambos de 37 años— en Minneapolis en menos de tres semanas, las protestas se están extendiendo en la ciudad de Minnesota y en el resto del territorio de Estados Unidos.

Numerosas figuras públicas están condenando explícitamente estas acciones de los agentes federales comandados por Greg Bovino, que cuelga con orgullo sus cacerías en Estados Unidos a ritmo de heavy metal y se pasea por las calles con las sienes rapadas y un abrigo largo con insignias que recuerda mucho al uniforme de las SS.

Entre los famosos que han dado la cara para protestar por este escuadrón de agentes federales a las órdenes de Trump figuran actores, directores de cine, artistas musicales y escritores.

Uno de los más contundentes fue Mark Ruffalo, que en la alfombra roja de los Globos de Oro el pasado 11 de enero lució un pin en la solapa con el lema “Be Good” en memoria de Renée Nicole Good, la primera de las dos personas asesinadas por ICE, y al ser preguntado por ello por un periodista se acercó al micrófono y dijo: “Esto es por Renée Nicole Good, que fue asesinada. Tenemos un vicepresidente que miente acerca de lo que está pasando”, en referencia a JD Vance.

Después arremetió contra Donald Trump: “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero ese tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano”, afirmó.

“Si confiamos en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas. Así que esto es por ella [Renée Good]. Esto es para la gente en Estados Unidos que está aterrorizada y asustada hoy. Sé que soy uno de ellos. Amo a este país. Y lo que veo aquí no es Estados Unidos”.

El pasado viernes, el escritor Stephen King, en su cuenta de X, lanzó un escueto pero elocuente “ICE es la Gestapo estadounidense”, comparando esta agencia federal con la policía secreta de la Alemania nazi, encargada de eliminar toda oposición al régimen de Adolf Hilter sin estar sujeta a ningún tipo de control judicial.

ICE is the American Gestapo. — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2026

Este sábado, después de que un agente de ICE asesinara a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años que los grababa con un teléfono móvil, la alfombra roja del festival de Sundance se convirtió en escenario de protestas.

La actriz y directora Olivia Wilde, que presentaba su película The Invite, declaró a Variety: "Estoy horrorizada y repugnada. No podemos pasar otro día aceptando esto como nuestra nueva normalidad. Es indignante. Están asesinando gente. Y no quiero normalizar ver a gente siendo asesinada en internet, en vídeo. Es horrible. Así que, si podemos hacer algo aquí para apoyar el movimiento de expulsar a ICE, para deslegitimar a esta organización increíblemente criminal, entonces eso es lo que deberíamos estar haciendo".

“Los estadounidenses están alzando la voz en gran número. Ahora es peligroso ser manifestante y la gente sigue saliendo a la calle, lo cual es increíblemente inspirador”, añadió.

Edward Norton, que también participa en la película The Invite, afirmó durante una entrevista en The Hollywood Reporter: “¿Qué vamos a hacer con los disparos masivos de la Gestapo a ciudadanos estadounidenses? Estamos aquí sentados hablando de películas mientras se monta un ejército ilegal contra ciudadanos estadounidenses”.

También en Sundance, la actriz Natalie Portman lució el pin “Be Good”, así como otro con el lema “ICE Out”. Al borde de las lágrimas, la actriz declaró a EFE: “Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”.

Jenna Ortega, que se encontraba junto a Portman para presentar la película The Gallerist, declaró: "Es difícil estar en un lugar así con estos bonitos vestidos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado. La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno".

Una muestra de la polarización y del racismo que asola Estados Unidos es que en el propio festival de Sundance un individuo se coló en un evento privado y, después de proclamar lo orgulloso que se sentía por ser blanco, golpeó al congresista de origen afrolatino Maxwell Frost.

“Anoche fui agredido por un hombre en el Festival de Sundance que me dijo que Trump iba a deportarme antes de darme un puñetazo en la cara. Se le oyó gritar comentarios racistas mientras huía borracho. La persona fue arrestada y estoy bien”, publicó Frost en redes sociales.

La actriz Olivia Rodrigo también ha alzado la voz contra los agentes antiinmigración con el siguiente mensaje: “Las acciones de ICE son inconcebibles, pero no somos impotentes. Nuestras acciones importan. Estoy con Minnesota”.

En el mundo de la música, destacan las declaraciones de Billie Eilish el pasado 17 de enero: “Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, cómo manifestantes pacíficos son agredidos y asesinados, cómo se nos despoja de nuestros derechos civiles”, afirmó durante su discurso al recoger un premio por su activismo en favor de la sostenibilidad, el MLK Jr. Beloved Community Award por Justicia Ambiental, además de criticar que se recorten “los recursos para combatir la crisis climática”, así como “el acceso a la alimentación y a la atención médica”.

En su perfil de Instagram, el músico Moby publicó un vídeo en el que recuerda que “Trump no es Estados Unidos”, y asegura que su índice de aprobación está “en su nivel más bajo hasta la fecha, ya que “dos tercios de los estadounidenses desaprueba enérgicamente el trabajo que está haciendo”, y que “el 80% está en contra de lo que está haciendo en Groenlandia”.

También se suma a una teoría cada vez más extendida según la cual el presidente de EE. UU. estaría “batallando claramente contra una demencia frontotemporal”. Para Moby, esto se combina con “un duradero y maligno narcisismo”. El autor de Porcelain concluye diciendo que “como la mayoría de vosotros”, muchos estadounidenses “están simplemente esperando a que su presidencia acabe”.

Incluso en la escena country, tradicionalmente conservadora, se empiezan a alzar voces contra las políticas antiinmigración de Donald Trump y el ICE. Es el caso de Zach Bryan, que en octubre lanzó la canción Bad News, donde canta que el “ICE va a venir para echar tu puerta abajo” y sobre policías engreídos y niños asustados, algo que no gustó al entorno de Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem —la misma que aparece en ruedas de prensa tergiversando lo ocurrido con los dos civiles asesinados por ICE— dijo en el pódcast de derechas de Benny Johnson: “Espero que entienda lo completamente irrespetuosa que es esa canción no solo para las fuerzas del orden, sino para este país, para cada individuo que alguna vez se ha levantado y luchado por nuestras libertades”.