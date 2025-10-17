Anuario de la SGAE: la recaudación en conciertos se triplica y la TV y la radio caen hasta mínimos históricos

Una de cal y otra de arena en el anuario de la SGAE de este año 2025, en el que la organización ofrece un análisis de los principales indicadores del comportamiento del sector cultural durante el ejercicio anterior (2024).

La música, como ya es tendencia habitual estos años, sigue siendo líder indiscutible en el panorama cultural, ofreciendo datos halagüeños sobre todo en lo que se refiere a la recaudación de conciertos en vivo y el consumo a través de plataformas digitales.

No tanto así en el sector del cine, en el que de nuevo la taquilla cae con respecto a los indicadores del año anterior. Lo mismo sucede en lo referido al consumo de televisión y radio, que roza el mínimo histórico.

Estas cifras se contraponen al buen estado de salud del consumo de productos audiovisuales en plataformas de streaming, que alcanza máximos históricos.

Entrando ya en los datos, en las artes escénicas hallamos una mejora con respecto al año anterior, sin todavía llegar a las cifras prepandemia: enfrentando las cifras de 2024 con las de 2023, nos encontramos con subidas del 7,2 % de las funciones, del 11,1 % de los espectadores y del 13,3 % de la recaudación. A pesar de ello, quedan lejos de las cifras de 2019, con retrocesos entre ambos años del 5,7 % de la oferta, del 26,5 % de la asistencia y del 23,9 % de la recaudación.

Durante 2024, el teatro concentró el mayor peso sobre las cifras globales de artes escénicas, con el 93 % de las representaciones, el 88 % del público y el 86,1 % de los ingresos obtenidos por ventas de entradas. La danza, por su parte, aglutinó el 4,5% de las sesiones, el 7,2 % de los espectadores y el 4,4 % de la recaudación. Por último, el género lírico reunió el 2,5 % de la oferta de artes escénicas, el 4,8 % de las entradas vendidas y el 9,5 % la recaudación.

En el sector de la música clásica se constatan incrementos de un año a otro del 16,9 % en el número de conciertos de música clásica, del 27% en el número de espectadores y del 29,6% de la recaudación.

En la mayoría de indicadores se producen subidas respecto a 2019 (7,9 % y 0,2 % en la oferta y la recaudación, respectivamente). Sin embargo, la asistencia todavía no se recupera, con una caída del 9 %. Pese a ello, sí se confirma un crecimiento en el sector que por fin supera los datos de la crisis económica de 2015.

El sector que registra la evolución más positiva es el de música popular, superando ampliamente las cifras prepandémicas, una tendencia que ya se percibía en 2023, cuando se completó la recuperación del sector.

En comparación con el ejercicio anterior, se aprecian incrementos del 9,4 % en los conciertos realizados, del 19,8 % en el número de espectadores y del 25,4 % en la recaudación. Remontándonos a 2019 se observan subidas del 32,3 % de la oferta, del 20,6 % de la asistencia y del 77,1 % de los ingresos por ventas de entradas. El mayor número de conciertos se celebraron en Madrid, Andalucía y Cataluña.

El mercado de la música grabada en España continúa la tendencia positiva del año anterior. Las ventas totales ascendieron a 508,38 millones de euros, un 9,4 % más que el año anterior, un 71,5 % por encima de la cifra de 2019 y triplicando la de 2015. Esta cifra es el resultado del total de ventas físicas y digitales (descargas, productos para móviles y el consumo en streaming).

El mercado digital se impone en el consumo de música grabada, acumulando mayor peso relativo sobre el total de ventas (el 89,4 % en 2024, que se traduce a 454,54 millones de euros) y supone un crecimiento del 12,6 % respecto a 2023. El restante 10,6 % (53,84 millones de euros) corresponde al mercado físico, y que, al contrario que el anterior, experimenta un descenso del 13,2 % frente a la cifra del 2023.

El formato que acumuló mayores ingresos en 2024 fue el streaming, con 450,17 millones de euros. En el mercado físico destacan las ventas de vinilos, que proporcionaron 33,86 millones de euros. El álbum The tortured poets departm de Taylor Swift lideró el listado de discos más vendidos.

En cuanto al cine, si bien el número de sesiones se ha incrementado en un 2,4 % en comparación con el 2023, los espectadores y la recaudación han caído un 5,4 % y un 2,2 %, respectivamente. Al contraponer los resultados de este año con los del 2019, en los tres indicadores se detectan descensos, del 11,7 % en la oferta, del 29,8 % en la asistencia y del 20,7 % en los ingresos por taquilla.

El promedio de entradas compradas por habitante en el territorio español en 2024 cae hasta una y media anual. El precio medio de la entrada de cine en España se sitúa en los 6,63 euros, mientras que el gasto medio por habitante se sitúa en los 9,95 euros. La cinta más taquillera en las salas españolas en 2024 fue Del revés 2. El largometraje español líder fue Padre no hay más que uno 4.

El anuario de la SGAE describe mínimos históricos en el consumo radiofónico y televisivo tradicional el pasado ejercicio, alcanzando medias por persona al día de 92 y 171 minutos, respectivamente. El primero se reduce un minuto respecto a 2023, situándose en cifras de 2022. El segundo perdió 10 respecto al año anterior y 51 respecto a 2019. Es el cuarto año consecutivo que se observa una disminución en el consumo televisivo.

Sin embargo, los ingresos publicitarios obtenidos en ambos soportes volvieron a subir. La emisión de publicidad en radio aportó 489 millones de euros (alcanzado máximos en la última década), y en televisión 1.768 millones. En ambos casos se produjeron aumentos respecto a 2023, del 6 % y del 1,9 %, respectivamente. Si se comparan con 2019, los ingresos publicitarios en televisión experimentan un retroceso del 12%.

Esta caída de consumo tradicional se contrapone con el aumento de abonados a plataformas de vídeo. El 63,3% de los hogares con acceso a Internet las consume. Netflix volvió a ser la plataforma con más usuarios (50%), seguido de Amazon Prime Video con el 40,8 %.

El sector del videojuego, que durante 2024 facturó en nuestro país un total de 2.408 millones de euros, crece un 2,9 % en comparación con el 2023. El 64,7 % de esta cantidad corresponde al mercado digital que incrementa un 19,8 % sus ingresos en comparación con un año antes. El restante 35,3 % son ingresos por las ventas físicas y que, en este caso, pierde un 18,1 % con respecto al ejercicio anterior, equivalente a la ganancia del formato digital.