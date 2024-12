Esta semana en tu quiosco: Lo mejor de 2024, en El Cultural

Recorremos, en el último tramo de este 2024, lo mejor que ha dado la cultura según nuestros críticos. Los mejores libros, las mejores exposiciones, lo mejor del teatro, la música y el cine, así como los grandes hitos científicos de estos doce meses.

Son muchos los temas que en la cultura han quedado pendientes este ejercicio. A vueltas con la esperada Ley del Cine, la restructuración del Inaem no acaba de llegar. Se sigue trabajando en el Estatuto del Artista, prioritario, o no tanto, para los últimos cuatro ministros. Una novedad fue el anuncio del Plan de Derechos Culturales, denominación grandilocuente bajo la que se pretende promover la diversidad y proteger a los creadores. Libros llenos de barro, estanterías vacías y libreros armados con escobas en Valencia, han sido la imagen de la desolación de la cultura, metáfora quizá de los tiempos que corren.

LETRAS. En un año en el que se han multiplicado los relatos de autoficción que transcurren en posguerras históricas y sentimentales –sí, tristes guerras también si son de amor–, los críticos de El Cultural han elegido la novela protagonizada por una joven aterrada, rota por la violencia y el malamor, en la que una perra adoptada tiene un papel estelar.

ARTE. Magos, médiums y duendes nos han hechizado entre objetos encantados, y es que la escultura se ha impuesto con fuerza alcanzando la mitad de las exposiciones más votadas. Tan solo dos colectivas, una histórica y otra más mística, en nuestros museos de cabecera, frente al reino de la exposición individual, este año de equilibrada y serena paridad entre géneros.

TEATRO. De principio a fin, Calderón. Un paseo por el Madrid de Valle-Inclán o la Barcelona de 1939 de Carmen Laforet. De la estepa rusa a un pueblo en La Mancha. Los oscuros años de la Guerra Civil española. Los cruentos crímenes de la década de los 90... Este fue el año en que volvieron los fantasmas a los teatros, las risas y la Historia sobre las tablas, de la mano de directores como Iñaki Rikarte, Eduardo Vasco, Beatriz Jaén, Andrés Lima, Pilar Massa, Pablo Remón y María Velasco.

ESCENARIOS. Calixto Bieito firmó una magnífica escenificación en el Teatro Real del Lear de Aribert Reinman, que –maldita casualidad– nos dejó este año. Zubin Mehta, casi nonagenario, se puso al frente de la Filarmónica de Múnich para derrochar, aun sentado, un lirismo efusivo. Gozamos también del savoir faire de Kirill Petrenko y Daniele Gatti. El compositor Alberto Carretero nos encandiló con la ópera La bella Susona y la versión de Sagi de La del manojo de rosas volvió a admiranos.

CINE. Este año el cine español ha roto las costuras del biopic musical y se ha atrevido a abordar la muerte digna. En el plano internacional, el cine ha estado marcado por hondos dramas de personaje de veteranos cineastas y el triunfo del cine italiano.

SERIES. Enric Albero desgrana lo mejor de las series televisivas del año 2024, marcada por la relación entre la realidad y la ficción. En un extremo de este vínculo se está The curse, de Nathan Fielder y Ben Safdie, que emplea métodos extraídos de la telerealidad y para ensamblar una ficción con aspecto de documental. En el polo opuesto se encuentra El caso del Sambre, de Jean-Xavier Delestrad, que arma con los elementos propios de la ficción una historia real. Completa la lista de lo mejor del año Feud: Capote vs. the Swans, Sangre y dinero y Querer, de Alauda Ruiz de Azúa.

CIENCIA. Musk en el cerebro, China en la Luna y el chorro colosal de un agujero negro, Sánchez Ron repasa los principales avances científicos del año. Destaca la creciente influencia de la industria privada y el impacto de la inteligencia artificial, regulada por la Unión Europea, pero con riesgos si no se controla. Además, celebra el desarrollo de un plástico biodegradable en océanos, un avance prometedor en la lucha contra la contaminación ambiental.

