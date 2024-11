Esta semana en tu quiosco: 100 años de Puccini, en El Cultural

Se cumplen este viernes cien años de la muerte de Giacomo Puccini (Lucca, 1858 - Bruselas, 1924). Discutido y coronado a la postre, no pasa un día sin que en algún teatro se represente una ópera suya. En España coinciden Il trittico en la ABAO y Madama Butterfly en el Liceu, dos montajes que analizamos junto al libro El ‘problema’ Puccini, de Alexandra Wilson.

LETRAS. A los viajes literarios de ida y vuelta constantes entre España y México se suma uno nuevo. El país ivitado este año en la FIL de Guadalajara, que arranca el sábado, es el nuestro. Allí se recordará al exilio republicano, un acontecimiento capital en la historia cultural mexicana del siglo XX. Aquellos escritores que huían de Franco fueron un espaldarazo formativo cuyo efecto enriquecedor llega hasta hoy.

ARTE. Hasta el próximo 12 de enero, la Fundación Juan March de Madrid presenta Saul Steinberg, artista, la primera retrospectiva en nuestro país del autor, que indaga cómo trascendió de dibujante a sintético retratista de las personas y paisajes de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX.

MUSICALES. Desde el estreno mundial de la adaptación del best seller de Ken Follet, hasta la reivindicación en favor de ser uno mismo de Alan, pasando por la presencia romperécords de El rey león, la nueva temporada de musicales llega con fuerza y variedad a España. Grandes éxitos de Broadway como El fantasma de la ópera o la obra en clave de comedia The book of Mormon también aspiran a seguir granjeando la admiración del público español.

TEATRO. Mario Gas estrene el jueves 5 de diciembre en Teatros del Canal Todos pájaros, la obra de Wajdi Mouawad sobre cómo vivir el amor en tiempos de conflicto y cómo descubrir la existencia del otro, que utiliza Palestina e Israel como telón de fondo.

MÚSICA. El irreverente quinteto madrileño Los Punsetes celebra dos décadas de carrera con un disco tributo hecho por bandas amigas y una nueva generación a la que ha amamantado con sus afiladas lenguas y guitarras.

CINE. La directora británica Andrea Arnold estrena este viernes Bird, un eléctrico y humanista coming of age ambientado en los suburbios de un pueblo del norte de Kent que combina el realismo social con el mágico. Destacan un desatado Barry Keoghan y una excelente banda sonora, con Fontaines D.C., Blur y Sleaford Mods.

CIENCIA. Sánchez Ron reflexiona sobre todas las historias perdidas de generación en generación desde los albores de la especie Homo Sapiens. A partir de esto, nos habla del libro El calendario de la Historia de la Ciencia, un anecdotario que clasifica a modo de calendario las principales efemérides del mundo científico.

