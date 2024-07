Diana Krall pondrá el broche de oro este lunes al Festival Internacional de Jazz de San Javier

La actuación de Diana Krall es el plato fuerte de la clausura de la última edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier. Esta artista canadiense es la única que ha logrado situar ocho de sus álbumes en la cima de la lista de los mejores del jazz para la revista Billboard. De hecho, la nombró 'Artista de jazz de la década 2000-2009'.

Krall cuenta con un currículum impecable: tres premios Grammy y ocho Juno que explican por qué la cantante y pianista ha vendido más de quince millones de discos en todo el mundo. Todo ello la ha llevado a convertirse en un auténtico referente, y en una de las artistas más populares y prestigiosas del mundo.



Este año será el debut de la canadiense en Jazz San Javier. Un estreno por todo lo alto, debido a que todas las entradas están agotadas. Desde la organización del festival, el concejal de Cultura, David Martínez, subraya que "es un honor recibirla en nuestro escenario para poder ofrecer a los aficionados el esperado concierto de esta maravillosa artista".



El Auditorio Municipal Parque Almansa albergará este concierto, este lunes, a partir de las 22 horas, en el que la increíble Diana Krall estará acompañada por la batería de Matt Chamberlain y el bajo de Sebastian Steinberg, para interpretar temas icónicos, como The look of love.



En definitiva, un espectáculo musical que promete quedarse en la retina de los asistentes a la clausura del Festival Internacional de Jazz de San Javier para poner la guinda a la programación de un certamen sobresaliente.