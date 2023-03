Sam Neill, actor de Jurassic Park, revela que está siendo tratado de cáncer: "Escribir me salvó la vida"

El actor Sam Neill ha revelado que está siendo tratado de un cáncer de sangre en estado tres, incapaz de trabajar, comenzó a escribir como una distracción y para "darme una razón para pasar el día", le dice a la Bbc.

En sus nuevas memorias, ¿Alguna vez te dije esto?, habla sobre su enfermedad y su carrera de casi 50 años en la pantalla, saldrán a la venta el martes.

En una entrevista con The Guardian sobre su libro, la estrella de Jurassic Park, de 75 años, habla de su carrera en el cine y la televisión, la naturaleza de la celebridad, la vida en su granja de Nueva Zelanda y la mortalidad, habiendo abierto su libro con una conmoción.

"El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo", escribe en el primer capítulo, "puede que tenga que acelerar esto". Neill empezó a escribir viñetas de su vida como forma de mantenerse ocupado -y como bálsamo- mientras recibía tratamiento el año pasado.

"Me encontré sin nada que hacer", dijo Neill en la entrevista. "Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: '¿qué voy a hacer?'.

"Nunca tuve intención de escribir un libro. Pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: 'Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'. Me salvó la vida, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer".

La portada del libro cuenta con el apoyo de figuras de la talla de Meryl Streep, Laura Dern y Stephen Fry. Neill se revela como un gran narrador con una colección de historias que llevan al lector desde sus primeros siete años en Irlanda hasta su infancia en Nueva Zelanda y las excentricidades de su vida familiar, pasando por divertidas historias de la mayoría de edad y divertidas anécdotas de los sets de rodaje a lo largo de los años (los coprotagonistas se portan mal, tomen nota).

Neill afirma que su libro no es un libro de memorias sobre el cáncer, sino que su enfermedad forma un "hilo en espiral" a lo largo de la narración.

El actor experimentó por primera vez la inflamación de los ganglios durante la publicidad de Jurassic World Dominion, en marzo del año pasado. Recibió quimioterapia, pero cuando la enfermedad se propagó por todo el cuerpo, Neill se recuperó. Recibió quimioterapia, pero cuando esta empezó a fallar, se embarcó en un nuevo fármaco quimioterapéutico que seguirá recibiendo mensualmente durante el resto de su vida, aunque ahora está libre de cáncer.

"No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros", afirma. "Pero esos momentos oscuros arrojan la luz a un claro resplandor y me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo".

Neill, cuya carrera como actor comenzó en los años setenta y cuenta con más de 150 papeles, desde Mi brillante carrera a El piano, pasando por Jurassic Park o Peaky Blinders.

