Muere el escritor chileno Jorge Edwards, Premio Cervantes y gran amigo de Neruda, a los 91 años

El escritor chileno Jorge Edwards, Premio Cervantes 1999 y protagonista de buena parte de la escena literaria y política latinoamericana del siglo XX, ha muerto a los 91 años este viernes en Madrid, según ha confirmado su hijo. Fue ayudante, biógrafo y amigo del gran poeta chileno Pablo Neruda; y autor de numerosas novelas, cuentos y ensayos entre las que destacan El peso de la noche, La mujer imaginaria, El origen del mundo, Gente de la ciudad o Las máscaras.

Edwards (Santiago de Chile, 1931) era una de las figuras más importantes de la literatura actual en lengua española. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Chile y en la de Princeton y, entre 1957 y 1973, ocupó diversos cargos diplomáticos en América Latina y Europa. Fue expulsado de Cuba por el régimen de Castro y tras el golpe de Estado de Pinochet se exilió en España. Como escritor ha cultivado tanto la novela y el cuento como el ensayo, y ha sido traducido a diversos idiomas. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional de Literatura de Chile.

En una entrevista con El Cultural en 2019, el autor resumía así los años de efervescencia política que le tocaron vivir: "A mí me perdonaron la vida, y salí bien parado. Ahora mi misión es contarlo, porque me he convertido un testimonio vivo de muchas cosas que terminaron, de tantas personas que ya no existen. En cuanto a Latinoamérica, se puede decir que pasaron muchas cosas terribles, pero la vida siguió su curso. Todo fue complejo, pero nos salvamos. Hemos sobrevivido".

Aquella experiencia vital fue condensada en Esclavos de la consigna (Lumen), su segundo tomo de memorias, un testimonio de lo que fueron aquellos años en los que la política se entremezclaba con la literatura. A propósito, "Edwards es el memorialista actual más relevante en las literaturas de lengua española", escribió en su bitácora el escritor J. J. Armas Marcelo, colaborador de El Cultural.

Desde su puesto de diplomático, hacia la mitad del pasado siglo, fue testigo de radicales transformaciones políticas, sociales y literarias, y conoció a los futuros autores del boom. Asistió también al radicalismo y fue víctima de la represión de la Revolución cubana, vivió el Mayo francés y la Primavera de Praga y sufrió el golpe de estado de Pinochet en su país.

Edwards, tras escapar de las garras del régimen chileno, se marchó a Barcelona, donde trabajó como director de la editorial Difusora Internacional y colaboró como asesor en la editorial Seix Barral. También contribuyó a formar, con la Sociedad de Escritores de Chile, la comisión de Defensa de la Libertad de Expresión. En 1982 ingresó como miembro de la Academia de la Lengua de Chile. Su obra se considera alejada a la habitual literatura chilena, centrándose en los aspcetos urbano del país y dejando en un segundo plano el tema ruralista. Además, en Chile se le asocia con la Generación Literaria de 1950.

Entre 1994 y 1997 fue embajador ante la Unesco en París, siendo miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco y Presidente del Comité de Convenciones y Recomendaciones (1995-1997). "Con el tiempo, creo que es imposible escapar totalmente de la política, y lo era más en aquellos años tan politizados. De lo que huí siempre fue del radicalismo", señalaba en la conversación con esta revista. En 2010 le fue concedida la ciudadanía española y también fue nombrado embajador en París del gobierno chileno.

A lo largo de su trayectoria como escritor, ha colaborado en distintos rotativos europeos y latinoamericanos: Le Monde, El País, Corriere della Sera, La Nación o Clarín. Fue miembro del consejo de redacción de las revistas Vuelta y Letras Libres de México e impartió cursos sobre asuntos latinoamericanos en diferentes universidades norteamericanas (Chicago, Georgetown) y europeas (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona).

Actualmente, la biblioteca del Instituto Cervantes de Mánchester lleva su nombre. En 2015, depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 8 de julio de 2035.

