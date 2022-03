Esta semana en tu quiosco: el centenario de José Hierro en El Cultural

Nos reencontramos con José Hierro, uno de nuestros poetas más importantes, con motivo de su centenario. En portada, un autorretrato inédito del autor de 'Cuaderno de Nueva York'. En el interior, artículos de Luis María Anson, Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, Fanny Rubio, Jesús Munárriz y Julieta Velasco, que evocan, algunos desde la amistad, su calidez humana y su irrepetible dimensión poética, siempre alerta hacia lo humano.

Un abecedario candente, con términos como 'Alucinación', 'Nayagua', 'Inspiración' o 'Vergüenza', y un dibujo inédito completan nuestro homenaje al gran escritor del dolor y la alegría que compartimos con nuestros lectores.

Aprovechamos el Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra el 2 de abril coincidiendo con el nacimiento del célebre cuentista Hans Christian Andersen, para constatar que nunca se habían publicado ni leído tantas obras destinadas a niños y adolescentes. Editores, libreros y autores analizan el fenómeno en nuestras páginas. Además, recomendamos algunos títulos entre las últimas novedades de literatura infantil.

El escritor turco Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura en 2006, regresa con Las noches de la peste, nuestro Libro de la Semana. En esta novela, Pamuk vuelve a decirnos que, detrás de las ideologías, las civilizaciones, el idioma o la religión que practiquemos, en el fondo existe un elemento común, la semejanza en las respuestas ante la injusticia o el deseo de ser querido.

Reseñas de lo último de Eugenio Fuentes, Bernardo Atxaga, Bernat Castany y Elena Ferrante dan paso al libro Paisajes del comunismo, donde Owen Hatherley cuenta la historia del siglo XX comunista a partir de sus edificios, sus grandes avenidas, sus monumentos patrióticos y sus espacios públicos.

En las páginas centrales de la revista, Eloy Tizón nos brinda un cuento inédito, Mi vida entre caníbales, sobre tres jóvenes y rebeldes alumnas de un colecio de monjas que preparan una obra de teatro hasta que todo se tuerce.

Abre nuestra sección de Arte alguien que no necesita mucha presentación: Antoni Muntadas. Premio Nacional por partida dobel (Artes Plásticas y Velázquez), este artista nómada e investigador audaz recala en el CAAC con una nueva aventura con la que desglosa su visión personal sobre Filipinas. Recorremos con él las salas de la exposición.

Otra exposición destacada es la que el Reina Sofía dedica a la evolución del arte gráfico y su papel como herramienta de reivindicación social durante la primera mitad del siglo XX en Alemania y México, con el título De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett.

Llega al Teatro Calderón de Valladolid Los santos inocentes, versión teatral de la popular novela de Delibes, a cargo de Javier Hernández-Simón, que la coescribió con Fernando Marías, fallecido solo unos dáis antes de que comenzaran los ensayos. Encabezan el elenco Javier Gutiérrez, Luis Bermejo y Pepa Pedroche.

Mientras tanto, en Barcelona, uno de los hitos más importantes de la agenda lírica de esta temporada: la trilogía dapontiana de Mozart (Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte) en el Liceo, con dirección musical de Marc Minkowski y escénica de Ivan Alexandre.

En Madrid, un Albéniz inédito llega al Teatro de la Zarzuela: The Magic Opal, opereta cómica en dos actos que se representa por primea vez en escena de acuerdo con la partitura original. Y en el Auditorio Nacional, los pianistas Javier Perianes y Martha Argerich actuarán dentro del ciclo Liceo de Cámara del Centro Nacional de Difusión Musical, acompañados respectivamente por la violista Tabea Zimmermann y por el también pianista Nelson Goerner.

En el terreno cinematográfico (y musical), vuelven con fuerza The Beatles con la miniserie Get Back de Peter Jackson, el documental The Beatles y la India, de Ajoy Bose y Peter Compton, y el reestreno en cines del concierto Paul McCartney's Get Back de Richard Lester. Tres proyectos que devuelven a la actualidad al cuarteto de Liverpool y cierran definitivamente algunas "heridas" abiertas.

Se estrena también Para Chiara, la película con la que el director italoamericano Jonas Carpignano, a quien entrevistamos, cierra su tríptico sobre la depauperada ciudad calabresa de Gioia Tauro. Esta tercera entrega, que se impuso como mejor película europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, nos careca a la temida 'Ndrangheta.

Todo esto y mucho más en tu quiosco a partir de este viernes 1 de abril. Te esperamos.

