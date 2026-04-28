Rafa Jódar destroza al checo Kopriva y se cita con Jannik Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

El español no tuvo sus mejores sensaciones en el primer set, pero se reencontró a medida que avanzó el encuentro (7-5, 6-0).

El Mutua Madrid Open ya tiene su primera gran cita agendada. Guarden el día y reserven el momento, mañana a las 16:00, porque Rafa Jódar, la estrella incipiente del tenis español, se citará con Jannik Sinner en los cuartos de final del torneo madrileño. [Así vivimos la victoria de Rafa Jódar ante Kopriva]

Jódar dejó en el camino al checo Vit Kopriva. Se deshizo de él por la vía rápida, en dos sets (7-5, 6-0), y eso que no jugó tan fluido como en anteriores participaciones.

Al madrileño le costó entrar en el partido y tuvo que apurar hasta el final del primer set para empezar a decantar el encuentro a su favor.

Breaking at the first opportunity 💪



Jodar strikes first to take the opener 7-5 against Kopriva!#MMOpen pic.twitter.com/pBcBKKUS6y — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

La segunda manga fue una historia bien diferente. El español recuperó sensaciones, elevó su nivel de tenis y Kopriva se hundió definitivamente. Un rosco. Coser y cantar.

Ahora todos los focos se centran en el partido de cuartos de final entre Jódar y Sinner. El madrileño, en casa y con toda su gente apoyándole muy cerca, reta al número 1 y piensa en lanzar un mensaje al tenis mundial.

Constancia y paciencia

Acostumbrado a jugar de noche en sus anteriores encuentros, Jódar vio cómo las condiciones cambiaban en este partido de octavos de final. Y tuvo que hacer un esfuerzo extra para adaptarse a ellas.

Por eso no se le vio tan fluido en la primera manga como acostumbra a jugar. "El primer set ha sido muy complicado, pero he tenido la misma mentalidad que he tenido en los últimos partidos", comentó tras su victoria.

Jódar volvió a contar con la presencia de su 'amuleto' en la grada de la Manolo Santana. De nuevo Jude Bellingham acudió a la cita con su amigo y no perdió ojo de sus evoluciones desde el palco. También estaban Enzo Fernández o Cucurella.

Jude Bellingham, en el partido de Rafa Jódar junto a Cucurella y Enzo Fernández. EFE

No estaban dispuestos ni Jódar ni Kopriva a dar concesión alguna con su servicio en la primera manga. Tan sólidos ambos con sus saques, que apenas asomaron las bolas de break.

Con 3-3 el madrileño tuvo que lidiar con los nervios. La primera opción de rotura para el checo se esfumó con una dejada que se fue por milímetros, y después Jódar tuvo que solventar la segunda situación crítica para adjudicarse su saque.

Rafa Jódar ejecuta un revés en el partido ante Kopriva. EFE

Hubo momentos de duda para el español, pero los solventó con mucha clase. Con 5-5 y deuce, Jódar se sacó una gran dejada de la chistera y terminó asegurándose el tiebreak.

Pero no quería ir al desempate el tenista local. En el momento clave, restando para llevarse el set, se aprovechó de errores ajenos y aciertos propios para decantar la primera manga a su favor por 7-5.

Una apisonadora

Todo lo que tuvo de complicado el primer set, se convirtió en sencillo en la segunda manga. Del sufrimiento por cada punto al rosco absoluto.

No hubo más partido más allá del primer parcial. Los juegos fueron cayendo uno tras otro, con Jódar recuperando sus mejores sensaciones y con Kopriva totalmente fuera del partido.

Ya no había vuelta atrás, pero esos momentos los aprovechó el madrileño para disfrutar del tenis ante su gente. Esa gente que ya se frotaba las manos pensando en el cruce de mañana contra Jannik Sinner en los cuartos de final.