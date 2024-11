La dura crítica de David Ferrer al acto de despedida de Rafa Nadal: "Fue un poco triste, se merece algo más"

El acto de despedida que recibió Rafa Nadal en Málaga el pasado martes ha levantado multitud de críticas. El homenaje ha sido considerado insuficiente y frío para la altura de una leyenda como la del extenista balear, y el último en hablar claro sobre ello ha sido una voz muy autorizada como la de David Ferrer.

El capitán de la Copa Davis fue entrevistado en El Partidazo de la Cadena COPE y allí no se cortó a la hora de calificar la forma en la que fue despedido Rafa Nadal en la pista del Martín Carpena de Málaga.

"La despedida de alguien tan importante como Rafa se quedó descafeinada. Faltaron quizás personas muy importantes en su carrera tenística. Eché en falta un poco a esa gente de su equipo que tuviera ese protagonismo. Rafa va a tener mucho tiempo en el que va a tener ciertos homenajes en torneos grandes como seguro que será en Roland Garros. Pero es verdad que a nivel profesional terminaba su carrera tenística y la despedida de Rafa se merece algo más", aseveró Ferrer.

El capitán español habló también sobre el ambiente un tanto descafeinado que se vive en la Copa Davis tras el cambio de sistema de la competición: "Con el formato de Copa Davis ha cambiado todo un poco. Fue un martes, no es un día de fiesta, era tarde... Sí eché en falta la despedida. Se hizo con la mejor de las intenciones, pero fue todo deprisa porque nadie se esperaba perder y cuando pierdes estás triste. No es una despedida en la que estés feliz porque se acaba una etapa y el mejor deportista de nuestro país".

De nuevo, David Ferrer lamentó la manera en la que se despidió a Rafa Nadal tras perder España en la Copa Davis: "Era un poco triste. El hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol... Pau iba a estar el viernes, y no darle ese regalo... Yo no tenía que haber hablado, era el que había, pero creo que tendrían que haber hablado otras personas".

"La grandeza de Rafa no va a cambiar por haber recibido un homenaje mejor o peor", completó Ferrer, que está convencido de que en las próximas fechas seguirá recibiendo homenajes para reconocer su carrera.

El último partido de Nadal

David Ferrer también explicó su decisión de elegir a Rafa Nadal para el primer punto de la eliminatoria ante Países Bajos: "Aposté por Rafa porque tenía claro que entre Rafa y Roberto Bautista, viendo como estaban entrenando, Rafa mejoraba día a día. Tenía confianza, Rafa ya sabemos la bestia competitiva que siempre ha sido. Es verdad que era una incógnita, pero si en alguien tenía que apostar, debía darle esa oportunidad a Rafa".

Además, analizó el desarrollo del partido y los últimos momentos de Nadal como profesional: "Cuando pierde el primer set te das cuenta de que va a ser imposible levantar el partido. Está preocupado porque no encuentra soluciones. Las busca. Me dice que va a jugar más atrás y hacer más rallys, aunque entendí que no era la táctica en una pista tan rápida. Fue una manera de buscar soluciones. En el segundo set, con el doble break, hablo con él de que es momento de disfrutar, de soltar el brazo y jugar valiente".

"Le veía preocupado, pero le dije que estaba todo bien, que ganar o perder no va a cambiar lo que pensamos de él. Sabía que iba a sufrir porque había presión y quería ganar por su país", completó David Ferrer.