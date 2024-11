El tenis español sin Nadal: un legado en la academia de Manacor y el paso que se exige a la generación de Alcaraz

Rafa Nadal, el tenista más laureado en la historia de España y uno de los mejores del mundo, puso fin a su carrera profesional en el Palacio Martín Carpena de Málaga recién entrada la madrugada de este miércoles 20 de noviembre. Este momento no solo marcó el cierre de una era sino también el inicio de un capítulo distinto para el tenis español, con Carlos Alcaraz como el nuevo estandarte.

En este cambio generacional, el legado de Nadal trasciende la pista: la Rafa Nadal Academy en Manacor emerge como símbolo de su impacto en el tenis y más allá. "Me voy a retirar del tenis profesional pero sigo estando aquí para cualquier cosa; espero ser un buen embajador para el tenis", afirmó Nadal en su emotivo discurso de despedida.

Su compromiso con el deporte no termina con su retiro, sino que se transforma en una dedicación a las futuras generaciones desde su academia, que combina formación deportiva y educativa con una filosofía de vida marcada por los valores que caracterizaron su carrera: disciplina, esfuerzo y humildad.

Inaugurada en 2016, la Rafa Nadal Academy en Manacor es un complejo deportivo de nivel mundial. Sus instalaciones son las más grandes de España para un centro de estas características, con 16 pistas rápidas, 20 de tierra batida, siete semicubiertas, cuatro indoor, 12 de pádel, campos de fútbol, piscinas, gimnasio y spa, además de una residencia con capacidad para 70 estudiantes y el Rafa Nadal International School. Este programa educativo permite a los jóvenes combinar estudios y entrenamiento, algo que Nadal lamentó no haber podido hacer plenamente en su juventud.

En palabras que dejó hace dos años para EL ESPAÑOL su tío Toni, quien dirige la academia, el objetivo no es "crear un clon de Nadal, porque un talento como el suyo es irrepetible", sino ayudar a cada alumno a alcanzar su máximo potencial.

Figuras emergentes como Martín Landaluce, campeón del US Open júnior, y la filipina Alexandra Eala, campeona júnior del mismo torneo en 2022, son ejemplos del éxito de esta metodología.

Además, la academia no se limita al tenis. Se ha convertido en un punto de encuentro para deportistas de distintas disciplinas como el ciclismo y el fútbol. Grandes promesas del tenis, como Casper Ruud y Jaume Munar, han pasado por estas instalaciones, y personalidades del calibre de Roger Federer y Björn Borg han llevado a sus hijos a entrenar allí.

La Fundación Rafa Nadal

Ligada a la academia está la Fundación Rafa Nadal, una iniciativa social que nació en 2010 bajo el liderazgo de Ana María Parera, madre de Rafael, y que hoy dirige su esposa, Mery Perelló. Este proyecto tiene como objetivo transformar vidas a través de la educación y el deporte, con programas como NETS, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en India, y Más que tenis, que trabaja con personas con discapacidad. Centros en Palma, Valencia y Madrid desarrollan planes de integración social y bienestar.

Para Nadal, su éxito personal nunca ha estado desligado de la posibilidad de retribuir al deporte y a la sociedad. Su proyecto de vida refleja esta filosofía, combinando excelencia deportiva con una fuerte conciencia social.

Con el retiro de Nadal, el tenis español enfrenta un desafío que parecía imposible hace unos años: llenar el vacío dejado por el ganador de 22 Grand Slams. Sin embargo, Carlos Alcaraz ha emergido como la figura que promete mantener a España en la élite mundial. A sus 21 años, el murciano ya ha conquistado títulos como Wimbledon y el US Open, y es el jugador más joven en haber alcanzado el número uno del mundo, a los 19 años y cuatro meses.

La relación entre Nadal y Alcaraz ha sido siempre de respeto mutuo. "Me decían hace tiempo que venía alguien muy bueno y cuando entrenamos por primera vez en Australia me di cuenta de que tenía cosas que no tenían los otros", confesó Nadal sobre Alcaraz. Por su parte, el murciano ha reconocido públicamente su admiración: "Del niño que te veía por televisión al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros... ¡Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles!".

Un cambio de ciclo en Málaga

La despedida oficial de Nadal en Málaga no solo marcó su adiós, sino también el inicio simbólico del ciclo de Alcaraz. Mientras Nadal deja el tenis profesional con 92 títulos y 209 semanas como número uno del mundo, el murciano ya ha alcanzado 16 títulos, situándose entre los seis españoles más laureados de la historia.

Alcaraz, sin embargo, sigue un camino propio, alejado de las inevitables comparaciones. "Nadal es un ejemplo, pero no una obligación", ha dicho. Aunque el legado del balear pesa, el joven tenista ha demostrado que puede escribir su propia historia.

El tenis español, que ya había experimentado épocas doradas con figuras como Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá y Álex Corretja, enfrenta ahora una transición. La generación liderada por David Ferrer, Feliciano López y Fernando Verdasco cerró su ciclo, dejando un panorama incierto hasta la irrupción de Alcaraz.

El futuro de este deporte parece asegurado, no solo por el talento de jóvenes como Martín Landaluce, sino también por el trabajo formativo de la Rafa Nadal Academy. Además, el legado de Nadal trasciende lo deportivo: su figura sigue siendo una inspiración para miles de jóvenes en España y el mundo.

Con Rafa Nadal alejándose de la pista, el tenis español afronta una nueva etapa llena de desafíos y expectativas. Su academia en Manacor y la Fundación Rafa Nadal son reflejos de su compromiso con el deporte y la sociedad, ofreciendo una continuidad que trasciende el momento histórico de su retiro.

Por su parte, Carlos Alcaraz ya ha demostrado que puede liderar esta nueva era. Mientras el tenis mundial despide a uno de sus más grandes, el relevo generacional está asegurado, y el legado de Nadal sigue vivo, no solo en las estadísticas, sino en los valores y proyectos que dejan una marca imborrable en el deporte.