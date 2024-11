La inestabilidad institucional de la RFEF: sin presidente, con el reto de renovar a De la Fuente y las sedes del Mundial 2030

Más de un año después de la dimisión (obligada) de Luis Rubiales, la RFEF sigue sin encontrar el clima de estabilidad que se le presupone a una institución que en los últimos años ha conseguido ganar una Eurocopa, un Mundial y la Nations League tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Tras la renuncia de Rubiales, la Federación optó por un estilo continuista bajo el liderazgo de Pedro Rocha. Quien fuera el vicepresidente y mano derecha del exdirigente del fútbol español consiguió que las aguas volvieran a su cauce... de puertas para dentro, ya que Rocha siempre ha estado en el punto de mira de la opinión pública.

En el mes de julio el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) suspendió a Pedro Rocha por un periodo de dos años tras haber decididio cesar de manera unilateral a Andreu Camps, el secretario general de la RFEF. "No procede la imposición de una sanción de multa, sino de inhabilitación temporal para cargo federativo", manifestaba el TAD.

El 'caso Supercopa' también salpicó al expresidente quien además de inhabilitado, está imputado por corrupción. La jueza de Majadahonda que investiga los contratos de la RFEF, como el que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, llamó a declarar a Pedro Rocha como testigo, sin embargo, tras su declaración su rol pasó a ser el de investigado.

En un principio esta condena no le eximía de poder volver a presentarse a las elecciones de la Federación, aunque sí se lo impedía la inhabilitación del TAD. Sin embargo, en noviembre la Comisión Electoral de la RFEF prohibió a Rocha postularse como candidato a la presidencia al estar imputado por corrupción. Además, la Federación envió una declaración jurada a todos los candidatos que se quisieran presentar a las elecciones en el que debían firmar que no se encuentran inhabilitados por resolución firme en vía administrativa.

El limbo político de la RFEF

El dirigente cacereño solicitó una medida cautelar, por segunda vez, en contra de su inhabilitación, pero ésta ha sido denegada. Por lo tanto, Pedro Rocha no formará parte del próximo proceso electoral de la RFEF que arranca el próximo lunes 25 de noviembre con la composición de la Asamblea.

Varios presidentes de territoriales —como Rafael Louzán, de la gallega, o Pablo Lozano, de Andalucía— han tanteado presentarse al proceso electoral y pueden dar el paso sin Rocha en el camino, mientras que a la palestra han salido también nombres como los de Juanma Morales, Eva Parera y el presentador Carlos Herrera.

El pasado jueves 14 de noviembre, Juanma Morales presentó oficialmente su candidatura con el objetivo de querer "dignificar y profesionalizar" el fútbol en España. No estará solo, puesto que en su equipo hay deportistas ilustres como David Silva, Virginia Torrecilla, Amanda Sampedro o Luis Milla entre otros.

El economista es, por el momento, el primer candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol. El 16 de diciembre es la fecha marcada para unas elecciones de las que ahora sí, de manera definitiva, saldrá el nuevo presidente.

Sin la figura de una persona que haga de líder en la RFEF, más allá de Yaye al frente de la gestora, en el seno de la institución el futuro sobre el nuevo presidente no es el único tema importante a abordar. La situación de Luis de la Fuente, con las mismas condiciones del contrato que cuando dirigía a la Sub21, es otro asunto a resolver.

El seleccionador denunció en la previa de los partidos de España ante Dinamarca y Serbia en la Nations League, que su contrato no se ha actualizado tal y como se le prometió. En febrero se anunció su renovación y en junio se le comunicó que el acuerdo era efectivo, aunque por el momento no ha llegado el documento firmado.

Luis de la Fuente pide calma en el partido contra Italia. REUTERS

"Había unas conversaciones avanzadas para que, cuando se hicieran elecciones y hubiera presidente, se cumpliría y se modificaría (el contrato). Se tenía que haber hecho justicia ya, pero sé que ha habido muchas presiones. Te metes en temas de inhabilitaciones... y quiero que la decisión se tome con tranquilidad. Soy feliz, llevo doce años en la RFEF siendo feliz y quiero seguir siéndolo, y si una de las partes no lo es, se terminará la historia", señaló.

Ante los micrófonos de El Larguero de la cadena SER, el seleccionador reconoció el interés de otros clubes o selecciones por hacerse con sus servicios. "Tengo ofertas, como no podría ser de otra manera. Lo que no sería lógico es que el vigente campeón de Europa no tenga ofertas. Y lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato actualizado", reconoció en el programa radiofónico.

Las sedes del Mundial 2030

La imagen bochornosa que la Federación está mostrando al exterior no es propia de una candidatura seria a albergar el Mundial 2030 junto con Marruecos y Portugal. Todas las decisiones en torno a este evento están en 'stand-by' a falta de que la RFEF tenga un nuevo presidente. La FIFA, junto con los países vecinos, miran con preocupación el panorama nacional.

Todavía hay decisiones importantes por tomar. En España aún no se tiene la seguridad de qué sedes van a poder albergar los partidos del Mundial y cómo lo van a hacer. La Federación quería disponer de 12 estadios, pero cada día que pasa esa opción es más remota y todo hace indicar que se quedarán en 11.

Además, tampoco está decidido dónde se celebrará la final del Mundial. El Santiago Bernabéu es una de las mejores opciones y parte como favorito, sin embargo, Marruecos quiere luchar por tener la final y pretenden construir un estadio, El Mansouria, en Casablanca con capacidad para 115.000 espectadores. Sea como fuere, desde la FIFA no dan tanta importancia a la sede del partido inaugural o de la final puesto que se suele decidir dos años antes de que se dispute el Mundial.