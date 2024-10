La denuncia de Luis de la Fuente: "No es normal que el vigente campeón de Europa esté sin contrato"

¿Por qué Luis de la Fuente no tiene contrato -actualizado-? El seleccionador que llevó a España proclamarse campeón de Europa este verano sigue a la espera de la 'subida' prometida. En febrero se anunció la renovación y a comienzos de junio se le comunicó que el acuerdo ya era efectivo. Sin embargo, la firma sigue sin llegar.

De la Fuente continúa en el cargo de seleccionador absoluto con el mismo contrato que tenía en la Sub21. La razón no es otra que la situación de indefinición en la que está la Federación Española de Fútbol (RFEF) desde el mes de agosto de 2023, que no tiene pinta de solucionarse pronto.

Este martes, en una entrevista en El Larguero de la cadena SER, De la Fuente quiso reivindicar su posición al frente de la Selección y lo que ha conseguido, y ponerlo en la balanza a la hora de hablar de su situación contractual.

Fiel a su estilo calmado, De la Fuente empezó a explicarlo así: "Había unas conversaciones avanzadas para que, cuando se hicieran elecciones y hubiera presidente, se cumpliría y se modificaría [el contrato]. Se tenía que haber hecho justicia ya, pero sé que ha habido muchas presiones. Te metes en temas de inhabilitaciones... y quiero que la decisión se tome con tranquilidad. Soy feliz, llevo doce años en la RFEF siendo feliz y quiero seguir siéndolo, y si una de las partes no lo es, se terminará la historia", señaló.

Preguntado si con Luis Enrique, un entrenador que no fuera de la casa como él, hubiera pasado igual, De la Fuente se mostró cauto: "No lo sé, es posible que sí", dijo. Y continuó: "Yo he hecho lo que tenía que hacer. Siempre he sentido el apoyo de la RFEF, y ahora más que nunca con los que están. En ese sentido, estoy tranquilo".

"Tengo ofertas [de otras selecciones], como no podría ser de otra manera" Luis de la Fuente

"Tengo ofertas, como no podría ser de otra manera", admitió De la Fuente sobre el rumoreado interés de alguna otra selección. "Lo que no sería lógico es que el vigente campeón de Europa no tenga ofertas. Y lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato actualizado", advirtió en antena.

Pero que nadie se preocupe, De la Fuente espera que se solucione todo lo relacionado con la RFEF y su proceso electoral "antes de que termine el año". En su cabeza, además, no hay otra cosa que no sea seguir en el cargo hasta 2026: "Antepongo jugar un Mundial con España antes que cualquier oferta. Siempre", afirmó con rotundidad. Hay Luis para rato.

En su entrevista en la cadena SER, De la Fuente habló de otros muchos temas. Desde el documental de Luis Enrique en Movistar+ hasta el candente tema de la carga de partidos en el calendario y las lesiones.

Documental de Luis Enrique

"No, no lo he visto ni lo voy a ver ¿Conversaciones como con Mbappé? Lo que no haría sería airearlas y sacarlas a la luz pública. Si una conversación es privada, es privada. No me gusta".

Problemas con las lesiones

"De media, representamos 1 partido al mes. Desde julio hasta marzo, jugamos 6 partidos en 8 meses. El problema no son esos seis sino los 70 anteriores. Los responsables son los que coordinan las temporadas, los jugadores... Si sé que tengo que gestionar 70 partidos, igual los gestiono de otra manera... los seleccionadores no tenemos culpa, somos víctimas de esta situación".

Posible huelga de los futbolistas

"Espero que no haya amenaza de huelga por parte de los jugadores. La cantidad de partidos que existe actualmente y el poco tiempo de recuperación son factores claves para tantas lesiones. Hay que sentarse cuando se hace el calendario con todas las partes: UEFA, FIFA, clubes, futbolistas... es la única manera real para alcanzar un acuerdo".

Bajas de Rodri y Carvajal

"Rodri y Carvajal son insustituibles porque son los mejores en su posición".

Nivel de Lamine Yamal

"Aunque lo pongas con los pies atados, lo va a hacer bien. Es muy bueno. Tiene una proyección y unas posibilidades de ser algo diferente con la edad que tiene. Todos con su edad eran muy buenos, pero no tenían esa pinta y ese toque que tiene. Con 16 años parece más maduro y su comportamiento tiene que transmitir esa tranquilidad porque ser un jugador técnico es hacer acciones difíciles sin que te cueste. Este tipo de futbolistas hacen las cosas impensables sin esfuerzo. Celebro que Nico y Lamine sean muy amigos".